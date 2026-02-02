science
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Blue Origin: Ο Τζεφ Μπέζος σταματά τις πτήσεις αναψυχής στο Διάστημα, εστιάζεται στην ανάπτυξη σεληνακάτου
Διάστημα 02 Φεβρουαρίου 2026, 17:03

Blue Origin: Ο Τζεφ Μπέζος σταματά τις πτήσεις αναψυχής στο Διάστημα, εστιάζεται στην ανάπτυξη σεληνακάτου

H διαστημική εταιρεία Blue Origin του Μπέζος παγώνει τις τουριστικές πτήσεις στο όριο του Διαστήματος.

O πύραυλος με τον οποίο εκτοξεύτηκε στο Διάστημα η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι καθηλώνεται μέχρι νεωτέρας: η Blue Origin, η διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος, ανακοίνωσε ότι παγώνει το πρόγραμμα διαστημικού τουρισμού για να εστιαστεί στην ανάπτυξη μιας σεληνακάτου για λογαριασμό της NASA.

Από την παρθενική του πτήση το 2015, ο πύραυλος New Shepard της Blue Origin έχει πραγματοποιήσει 38 υποτροχιακές πτήσεις στο όριο της ατμόσφαιρας, επιτρέποντας στους πλούσιους επιβάτες να απολαύσουν για λίγα λεπτά την αίσθηση έλλειψης βαρύτητας.

Η κάψουλα που εκτοξευόταν με το New Shepard έφτανε σε ύψος 112 χιλιομέτρων, λίγο πάνω από το επίσημο όριο του Διαστήματος στα 100 χιλιόμετρα, πριν επιστρέψει στη Γη για να προσεδαφιστεί σε μια τσιμεντένια πλατφόρμα.

O τουριστικός πύραυλος New Shepard εκτοξευόταν από τις εγκαταστάσεις της Blue Origin στο Τέξας (Blue Origin)

O τουριστικός πύραυλος New Shepard εκτοξευόταν από τις εγκαταστάσεις της Blue Origin στο Τέξας (Blue Origin)

Η απόφαση για καθήλωση του πυραύλου ανακοινώθηκε στους εργαζομένους της Blue Origin με email του διευθύνοντος συμβούλου Ντέιβ Λιμπ.

«Έχω σημαντικά νέα να μοιραστώ μαζί σας» έγραφε στο μήνυμα, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

«Η απόφαση να παγώσουμε το πρόγραμμα δεν ήταν κάτι που έλαβα ελαφρά την καρδία» είπε.

Η τεχνική κατακόρυφης προσεδάφισης που αναπτύχθηκε για τον New Shepard αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του μεγαλύτερου, επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου New Glenn της Blue Origin, ο οποίος θα ανταγωνιστεί τους πυραύλους της SpaceX στην εκτόξευση μεγάλων φορτίων σε τροχιά.

«Θα ανακατευθύνουμε το ανθρώπινο δυναμικό και τους πόρους μας προς την περαιτέρω επιτάχυνση των επανδρωμένων σεληνιακών μας δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του New Glenn», ανέφερε ο Λιμπ.

Αν και οι πτήσεις σχεδιάζεται να διακοπούν για τουλάχιστον δύο χρόνια, αρκετά στελέχη της Blue Origin θεωρούν ότι το πρόγραμμα τερματίζεται οριστικά, ανέφεραν στο Reuters εργαζόμενοι της εταιρείας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis για την επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη, ο Μπέζος έχει εξασφαλίσει συμβόλαιο της NASA, ύψους 3,6 δισ. δολαρίων, για την ανάπτυξη της σεληνακάτου Blue Moon.

To σκάφος θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αστροναυτών στην επιφάνεια του φεγγαριού την επόμενη δεκαετία.

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
50 χρόνια μετά 31.01.26

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Εξαιτίας του ισχυρού ψύχους που επικρατεί στις ΗΠΑ, η NASA δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει την τελευταία δοκιμή για την αποστολή. Η εκτόξευση της Artemis 2 θα εξαρτηθεί από τη δοκιμή.

Σύνταξη
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb προσφέρει τον λεπτομερέστο μέχρι σήμερα χάρτη
Διάστημα 27.01.26

Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb χαρτογραφεί το κοσμικό μυστήριο

Ο νέος χάρτης βρίσκεται σε συμφωνία με το στάνταρτ μοντέλο της Κοσμολογίας, σύμφωνα με το οποίο η σκοτεινή ύλη ηταν αυτό που επέτρεψε τον σχηματισμό γαλαξιών και πλανητών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη – Τι μπορεί να προκαλέσει
Επίπεδο 4 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη

Γεωμαγνητική καταιγίδα, που τοποθετείται στο επίπεδο 4 πεντάβαθμης κλίμακας, πλήττει τη Γη, έπειτα από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες».

Σύνταξη
