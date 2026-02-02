O πύραυλος με τον οποίο εκτοξεύτηκε στο Διάστημα η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι καθηλώνεται μέχρι νεωτέρας: η Blue Origin, η διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος, ανακοίνωσε ότι παγώνει το πρόγραμμα διαστημικού τουρισμού για να εστιαστεί στην ανάπτυξη μιας σεληνακάτου για λογαριασμό της NASA.

Από την παρθενική του πτήση το 2015, ο πύραυλος New Shepard της Blue Origin έχει πραγματοποιήσει 38 υποτροχιακές πτήσεις στο όριο της ατμόσφαιρας, επιτρέποντας στους πλούσιους επιβάτες να απολαύσουν για λίγα λεπτά την αίσθηση έλλειψης βαρύτητας.

Η κάψουλα που εκτοξευόταν με το New Shepard έφτανε σε ύψος 112 χιλιομέτρων, λίγο πάνω από το επίσημο όριο του Διαστήματος στα 100 χιλιόμετρα, πριν επιστρέψει στη Γη για να προσεδαφιστεί σε μια τσιμεντένια πλατφόρμα.

Η απόφαση για καθήλωση του πυραύλου ανακοινώθηκε στους εργαζομένους της Blue Origin με email του διευθύνοντος συμβούλου Ντέιβ Λιμπ.

«Έχω σημαντικά νέα να μοιραστώ μαζί σας» έγραφε στο μήνυμα, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

«Η απόφαση να παγώσουμε το πρόγραμμα δεν ήταν κάτι που έλαβα ελαφρά την καρδία» είπε.

Η τεχνική κατακόρυφης προσεδάφισης που αναπτύχθηκε για τον New Shepard αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του μεγαλύτερου, επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου New Glenn της Blue Origin, ο οποίος θα ανταγωνιστεί τους πυραύλους της SpaceX στην εκτόξευση μεγάλων φορτίων σε τροχιά.

«Θα ανακατευθύνουμε το ανθρώπινο δυναμικό και τους πόρους μας προς την περαιτέρω επιτάχυνση των επανδρωμένων σεληνιακών μας δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του New Glenn», ανέφερε ο Λιμπ.

Αν και οι πτήσεις σχεδιάζεται να διακοπούν για τουλάχιστον δύο χρόνια, αρκετά στελέχη της Blue Origin θεωρούν ότι το πρόγραμμα τερματίζεται οριστικά, ανέφεραν στο Reuters εργαζόμενοι της εταιρείας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis για την επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη, ο Μπέζος έχει εξασφαλίσει συμβόλαιο της NASA, ύψους 3,6 δισ. δολαρίων, για την ανάπτυξη της σεληνακάτου Blue Moon.

To σκάφος θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αστροναυτών στην επιφάνεια του φεγγαριού την επόμενη δεκαετία.