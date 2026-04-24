Τεράστιες ηλιακές εκλάμψεις έριξαν τις ραδιοεπικοινωνίες σε πολλές περιοχές της Γης
Διάστημα 24 Απριλίου 2026, 20:05

Τεράστιες ηλιακές εκλάμψεις έριξαν τις ραδιοεπικοινωνίες σε πολλές περιοχές της Γης

Δύο κολοσσιαίες ηλιακές εκλάμψεις κατηγορίας Χ σημειώθηκαν μέσα σε επτά ώρες, προκαλώντας έντονα μπλακ άουτ στις ραδιοεπικοινωνίες του πλανήτη μας.

Ο ήλιος φαίνεται πως «ξύπνησε», καθώς εξαπέλυσε όχι μία, αλλά δύο ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις κατηγορίας X2.5 μέσα σε μόλις 7 ώρες.

Και οι δύο εκρήξεις προήλθαν από μια περιοχή ηλιακών κηλίδων στο δυτικό χείλος του ήλιου, γνωστή ως AR4419. Η πρώτη ηλιακή έκλαμψη κορυφώθηκε στις 23 Απριλίου στις 9:07 μ.μ. EDT, ενώ ακολούθησε η δεύτερη στις 24 Απριλίου στις 4:14 π.μ. EDT. Σύμφωνα με τον φυσικό ηλιακής δραστηριότητας Ράιαν Φρεντς, πρόκειται για τις ισχυρότερες ηλιακές εκλάμψεις που έχουν καταγραφεί εδώ και 78 ημέρες.

Οι εκπομπές ακτινοβολίας από τις εκλάμψεις προκάλεσαν ισχυρές διακοπές των ραδιοεπικοινωνιών στην πλευρά της Γης που λουζόταν από το φως του ήλιου — η πρώτη επηρέασε περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού και της Αυστραλίας, και η δεύτερη την Ανατολική Ασία.

Αυτή η ενεργή περιοχή ηλιακών κηλίδων προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα πριν περιστραφεί και χαθεί από το οπτικό μας πεδίο. Των εκλάμψεων κατηγορίας X προηγήθηκε ένας καταιγισμός μικρότερων εκλάμψεων κατηγορίας M στις 23 Απριλίου, καθώς και μια σπάνια «συμπαθητική έκλαμψη», όπου εκρήξεις σημειώθηκαν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές περιοχές κηλίδων σε αντίθετες πλευρές του ήλιου.

Οι εκλάμψεις κατηγορίας X φαίνεται ότι συνοδεύτηκαν από στεμματικές εκπομπές μάζας (CME) — δηλαδή μεγάλες εκτοξεύσεις πλάσματος και μαγνητικού πεδίου από τον ήλιο. Ωστόσο, επειδή η ηλιακή κηλίδα βρίσκεται στο δυτικό άκρο του ήλιου, είναι απίθανο αυτές οι CME να κατευθύνονται απευθείας προς τη Γη. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί του διαστημικού καιρού εξακολουθούν να μοντελοποιούν τις πορείες τους και παραμένει πιθανό ένα ελαφρύ, «ξυστό» χτύπημα. Αν συμβεί αυτό, θα μπορούσε να προκαλέσει συνθήκες γεωμαγνητικής καταιγίδας και έντονο σέλας στους ουρανούς.

Τι είναι οι ηλιακές εκλάμψεις;

Οι ηλιακές εκλάμψεις είναι ισχυρές εκρήξεις από τον ήλιο που απελευθερώνουν έντονες ριπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ταχύτητα του φωτός, συμπεριλαμβανομένων των ακτίνων Χ και του υπεριώδους φωτός. Ταξινομούνται ανάλογα με την ισχύ τους σε πέντε κατηγορίες, A, B, C, M και X, με κάθε γράμμα να αντιπροσωπεύει 10πλάσια αύξηση στην ένταση, και τις εκλάμψεις X να είναι οι πιο ισχυρές από όλες.

Πώς προκαλούν διακοπές στις ραδιοεπικοινωνίες;

Όταν η ακτινοβολία από μια ηλιακή έκλαμψη φτάνει στη Γη, ιονίζει την ανώτερη ατμόσφαιρα (ιονόσφαιρα), γεγονός που μπορεί να διαταράξει τις ραδιοεπικοινωνίες βραχέων κυμάτων.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα ραδιοκύματα υψηλής συχνότητας μπορούν να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις αναπηδώντας στα ανώτερα στρώματα της ιονόσφαιρας. Όμως, κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής ηλιακής έκλαμψης, τα κατώτερα στρώματα ιονίζονται πολύ περισσότερο από το κανονικό, δημιουργώντας ένα πυκνότερο περιβάλλον. Εκεί, τα ραδιοκύματα είναι πιο πιθανό να συγκρουστούν με φορτισμένα σωματίδια και να χάσουν ενέργεια. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία NOAA, είναι τα σήματα να εξασθενούν, να παραμορφώνονται ή να απορροφώνται πλήρως, οδηγώντας σε μπλακ άουτ στα βραχέα κύματα.

Πηγή: Space.com

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα
Διάστημα 16.04.26

Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα

Οι εταιρείες που ιδρύθηκαν από τον Μπέζος προχωρούν στις δορυφορικές συνδέσεις και τις εκτοξεύσεις πυραύλων στο διάστημα – H SpaceX του Μασκ κυριαρχεί και στις δύο αυτές επιχειρήσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας
Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας

Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Γιώργος Μαζιάς
Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
«Καλώς ήρθατε σπίτι» - Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II

Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
Artemis II, η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την προσθαλάσσωση

Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Artemis II: Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης - Εικόνες που κόβουν την ανάσα από το Artemis II

Μοναδικές εικόνες κατέγραψε το πλήρωμα του Artemis II. Ορισμένα από τα εντυπωσιακά πλάνα θυμίζουν εικόνες που τραβήχτηκαν από τον αστροναύτη Bill Anders 58 χρόνια νωρίτερα, καθώς το πλήρωμα του «Apollo 8» πετούσε γύρω από τη Σελήνη.

Στράτος Ιωακείμ
ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση
ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση

Οι ηγέτες των χωρών - μελών της ΕΕ είπαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως σκοπεύουν να τηρήσουν τους ενταξιακούς κανόνες για την είσοδο της Ουκρανίας στην ΕΕ, με την πρόθεση συμμετοχής σε συνόδους.

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα
«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ Burning Ambition και τις μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζουν οι Iron Maiden σχολιάζουν τις καλές και τις κακές στιγμές της θρυλικής μπάντας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης
Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης

Στον τελικό των 53κ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πάλης στην Αλβανία, η Μαρία Πρεβολαράκη, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρεμοβα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα
LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Μπαρτσελόνα για το πλέι ιν της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE
To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE

Το Ίδρυμα World Press Photo απένειμε το κορυφαίο βραβείο του στη φωτογραφία «Separated by ICE», μια λήψη που απεικονίζει δύο μικρά παιδιά να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον πατέρα τους κοντά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης) και μαζί θα ορίσουν το ελπιδοφόρο μέλλον

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων

Την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων, εκφράζει με ανακοίνωση του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σε χθεσινή συνεδρίασή του, το Δ.Σ. του […]

Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»
Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»

Συγκλονίζουν όσα αποκαλύπτει η 20χρονη που βρέθηκε ανάμεσα στην αντιζηλία των δύο νεαρών που κατέληξε τελικά στην άγρια δολοφονία στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης
Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης

Το κίνημα της ψηφιακής αποτοξίνωσης κερδίζει έδαφος, χάρη στις πρωτοβουλίες των νέων να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά στις οθόνες και στην τάση της Gen Z να απενεργοποιεί τα κινητά της

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση
Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, μας δείχνει πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με το 2021.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει
ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει

«Η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια, κόντρα στην εκτεταμένη διαφθορά και τα κυβερνητικά στελέχη που πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να την 'βγάζουν καθαρή', ό,τι και να κάνουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του
Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του

«Τα νέα στοιχεία του αναλυτικού ρεπορτάζ του in.gr για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε 'αρχές επιβολής του νόμου' και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαιώνουν ότι τέτοια λογισμικά δεν απευθύνονταν σε απλούς ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς», τονίζει η Νέα Αριστερά

Παναθηναϊκός: Στήριξη σε Μπενίτεθ και μήνυμα για τα Playoffs
Στήριξη σε Μπενίτεθ και μήνυμα για τα Playoffs

Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού προέτρεψαν τον Ράφα Μπενίτεθ να μην δίνει σημασία στις φήμες και του ζήτησαν να αλλάξει την εικόνα της ομάδας στα επόμενα παιχνίδια.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κρήτη: Μυστήριο με ποιον συνομιλούσε ο δράστης μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Στο «μικροσκόπιο» οι κινήσεις του 40χρονου
Κρήτη: Μυστήριο με ποιον συνομιλούσε ο δράστης μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Στο «μικροσκόπιο» οι κινήσεις του 40χρονου

Ερωτήματα προκύπτουν από τις περίεργες κινήσεις του 40χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης Ελευθερίας - Ενημέρωσε ο δράστης για το έγκλημα κάποιο τρίτο πρόσωπο που κρατά ακόμα το στόμα του κλειστό;

Οι διαιτητές της Super League έχουν απορίες και η ΚΕΔ πετά την μπάλα στην κερκίδα
Οι διαιτητές της Super League έχουν απορίες και η ΚΕΔ πετά την μπάλα στην κερκίδα

Η ΚΕΔ και ο Λανουά έχουν επικεντρωθεί να βγουν χωρίς παράπονα τα πρωταθλήματα που βρίσκονται στην τελική ευθεία και αφήνουν στην άκρη την εκπαίδευση που ούτως ή άλλως θύμιζε «παπαγαλία»!

Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική
Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική

Η «εκδίκηση» της Φύσης επήλθε με φρικτώ των τρόπω για τον Αμερικανό θηρευτή, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από ελέφαντες που τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου στην Αφρική.

Γιατί έστειλε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο καλάθι με ζυμαρικά στη Νίκι Γκλέιζερ;
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε σε ένα αστείο για την ερωτική του ζωή με ένα καλάθι με ζυμαρικά

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;
Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;

«Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

