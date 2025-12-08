science
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
science

Αστροναύτης κατέγραψε το Βόρειο Σέλας από το διάστημα – Οι εντυπωσιακές εικόνες
08 Δεκεμβρίου 2025

Αστροναύτης κατέγραψε το Βόρειο Σέλας από το διάστημα – Οι εντυπωσιακές εικόνες

Η Ζίνα Κάρντμαν, αστροναύτης της NASA κατέγραψε σε βίντεο το Βόρειο Σέλας από το διάστημα στις 17 Νοεμβρίου και οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Σύνταξη
Spotlight

Η αστροναύτης της NASA, Ζίνα Κάρντμαν, απαθανάτισε τη λάμψη από το Βόρειο Σέλας, από ψηλά στις 17 Νοεμβρίου, ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η Κάρντμαν υπηρετεί ως διοικητής της αποστολής SpaceX Crew-11 της NASA, η οποία απογειώθηκε από τη Γη την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με τη NASA.

«Δεν έχω δει ποτέ το Βόρειο Σέλας από κάτω, αλλά εδώ πάνω, είναι μια συχνή παράσταση. Δείτε αν μπορείτε να εντοπίσετε το Χιούστον, τη Φλόριντα και το σέλας στο ίδιο καρέ, πριν περάσουμε πάνω από τον Κόλπο και από κάτι εντυπωσιακές καταιγίδες με κεραυνούς στη Νότια Αμερική κατά την ανατολή» είπε η Κάρντμαν.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

YouTube thumbnail

Το βίντεο έγινε viral στα social media.

Το τελευταίο διάστημα, το θέαμα έχει γίνει ακόμη πιο συχνό και εντυπωσιακό λόγω του ηλιακού μέγιστου, της κορύφωσης του 11ετούς κύκλου δραστηριότητας του Ήλιου. Η φάση αυτή, που ξεκίνησε περίπου πέρσι και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους, ενισχύει την ηλιακή δραστηριότητα και προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για θεαματικές εμφανίσεις του σέλαος σε όλο τον πλανήτη.

Το Σέλας είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που παρατηρείται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και είναι ορατό κυρίως στα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη και ακόμα εντονότερα στις πολικές ζώνες

Τι είναι το Σέλας

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως aurora borealis ή Βόρειο Σέλας στο βόρειο ημισφαίριο και aurora australis ή Νότιο Σέλας στο νότιο ημισφαίριο. Εμφανίζεται κοντά στους πόλους, καθώς το μαγνητικό πεδίο της Γης κατευθύνει τα φορτισμένα σωματίδια που εκτοξεύει ο Ήλιος προς αυτές τις περιοχές. Εκεί, τα σωματίδια συγκρούονται με την ατμόσφαιρα και δημιουργούν τα χαρακτηριστικά λαμπερά πέπλα φωτός.

