Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν
Μαγικό Νότιο Σέλας από την Νέα Ζηλανδία
Μαγικό Νότιο Σέλας από την Νέα Ζηλανδία

Το λιγότερο γνωστό Σέλας από τα δύο, το Νότιο Σέλας χάρισε μαγικές στιγμές σε όσους λατρεύουν τον νυχτερινό ουρανό στη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και την Τασμανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
To Νότιο Σέλας ή αλλιώς η Aurora Australis έδειχνε έντονη κινητικότητα, τις τελευταίες ημέρες. Το Αυστραλιανό Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού εξέδωσε προειδοποίηση για γεωμαγνητική καταιγίδα, υποδεικνύοντας ότι ο νυχτερινός ουρανός ενδέχεται να λάμψει με έντονα πράσινα και ροζ χρώματα, μια ευχάριστη έκπληξη για τους παρατηρητές του ουρανού. Κάτι που «αιχμαλώτισε» στον φακό του ο αστροφωτογράφος Πολ Γουίλσον στην Νέα Ζηλανδία!

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον αστροφωτογράφο Πολ Γουίλσον στη Νέα Ζηλανδία.

Η καλύτερη θέα του εντυπωσιακού νότιου σέλαος ήταν στην Τασμανία. Ωστόσο, οι κάτοικοι της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας και την Νέα Ζηλανδία είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το όμορφο θέαμα του μαγευτικού αυτού φαινομένου. H Aurora Australis είναι ένα φυσικό φαινόμενο που είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια γεωμαγνητικών καταιγίδων, παρότι δεν είναι πάντα βέβαιο πως είναι εμφανής με γυμνό μάτι.

Ωστόσο, αν ο ουρανός είναι καθαρός και η φωτορύπανση χαμηλή, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να παρατηρηθεί το νότιο σέλας στον ουρανό. Το μυστικό είναι πρώτα να απομακρυνθείτε από τα φώτα της πόλης σε ένα σκοτεινό σημείο. Το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της NOAA έχει δηλώσει ότι το Βόρειο Σέλας θα μπορούσε να είναι ορατό σε πολιτείες που συνορεύουν με τον Καναδά. Στον Καναδά ήταν σίγουρα!

Τι είναι το Σέλας;

Το Σέλας είναι ένα εντυπωσιακό φωτεινό ουράνιο φαινόμενο που παρατηρείται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και είναι ορατό κυρίως στους πόλους, για αυτό και ονομάζεται επίσης Πολικό Σέλας.

Όταν το φαινόμενο συμβαίνει στο Βόρειο πόλο αποκαλείται Βόρειο σέλας, ενώ αντίστοιχα όταν παρατηρείται στο Νότιο πόλο, όπως στην περίπτωσή μας αποκαλείται Νότιο σέλας ή Aurora Australis. Εκτός της Αυστραλίας ή της Ανταρκτικής ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου να το παρακολουθήσετε είναι οι Άνδεις. Προτείνονται οι μήνες από Μάιο έως Σεπτέμβριο.

Ακόμα μια φωτογραφία του Πολ Γουίλσον από τη Νέα Ζηλανδία.

Το φαινόμενο παρουσιάζει ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων, με αιφνίδιες εμφανίσεις και με γρήγορες σχετικά μεταμορφώσεις. Το Σέλας, τόσο το Βόρειο όσο και το Νότιο, παρατηρείται συχνότερα κατά μήκος ζώνης της οποίας το κέντρο απέχει από τους πόλους περίπου 10 μοίρες, ενώ ακριβώς πάνω από τους πόλους εμφανίζεται πολύ αραιότερα.

Επικρατέστερο χρώμα του Σέλαος είναι γενικά το λευκό. Όταν όμως παρατηρείται χρωματισμένο, τότε το κόκκινο επικρατεί στο χαμηλότερο άκρο των ακτίνων που πέφτουν κάθετα, το πράσινο στο ανώτερο και μεταξύ αυτών το κίτρινο που γρήγορα εξαφανίζεται.

Το Νότιο Σέλας φωτογραφημένο από τον Πολ Γουίλσον στη Νέα Ζηλανδία.

