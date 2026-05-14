Κρήτη: Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της 28χρονης που την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύζυγός της

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Για 6η μέρα παραμένει σε νοσοκομείο του Ηρακλείου η 28χρονη με τους γιατρούς να παρακολουθούν αδιάκοπα την πορεία της υγείας της και τους στενούς συγγενείς της να αγωνιούν.

Σύμφωνα με το οικογενειακό περιβάλλον της 28χρονης, η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί.



Ο σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της, κρίθηκε χθες προφυλακιστέος. Επιμένει ότι ο σοβαρότατος τραυματισμός της γυναίκας του, ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Αρνείται πως την χτύπησε και την παρέσυρε με το βανάκι του.

Ο 30χρονος υποστηρίζει πως ο προφυλακτήρας του οχήματός του δεν καταστράφηκε από την παράσυρση της γυναίκας, αλλά από ένα ατύχημα που είχε στον ΒΟΑΚ, κάτι όμως που ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί.

«Στη διαδρομή τσακωθήκαμε και από την ταραχή μου τράκαρα. Πήρα μία στροφή απότομα και έπεσε πάνω στην προστατευτική μπάρα του ΒΟΑΚ. Μου έφυγε ο προφυλακτήρας και τον μάζεψα και τον έβαλα στο πίσω μέρος της κλούβας», ισχυρίστηκε ο 30χρονος.

«Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι δεν ήταν ατύχημα»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο MEGA τη στιγμή που έφτασε στο σημείο, όπου βρισκόταν η γυναίκα αιμόφυρτη στο δρόμο, και την προσπάθεια του συζύγου να την απομακρύνει, λέγοντάς της «σήκω αγάπη μου να πάμε σπίτι μας».

«Το πρώτο που είδα ήταν ότι η κοπέλα ήταν πάρα πολύ άσχημα χτυπημένη, κάτασπρη. Δεν είχε τις αισθήσεις της και το πρώτο που διέκρινα ήταν πολλοί μώλωπες στην αριστερή της πλευρά».

«Φέραμε λίγο πάγο στον διασώστη, ούτως ώστε να μπορέσει να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Προσπάθησα από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που κατάλαβα ότι δεν ήταν ατύχημα, να διαχειριστώ τον άνθρωπο, ο οποίος έλεγε ότι ήταν η γυναίκα του και προσπάθησε να την πάρει από το σημείο λέγοντάς της “σήκω αγάπη μου να πάμε σπίτι μας”».

Όπως ανέφερε, τα παιδιά του ζευγαριού, που ήταν μέσα στο όχημα, έκλαιγαν και ούρλιαζαν, χωρίς να μπορούν να περιγράψουν τι συνέβη, ενώ αργότερα, όταν τα πήραν, ρωτούσαν για τον πατέρα και τη μητέρα τους.

<br />

Τι ερευνούν οι Αρχές

Το μεγαλύτερο από τα 3 παιδιά του ζευγαριού που ήταν μέσα στο όχημα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη μητέρα του και στη συνέχεια την εγκατέλειψε τραυματισμένη στον δρόμο.

Ο κατηγορούμενος πάντως επιμένει πως η γυναίκα του τραυματίστηκε, όταν άνοιξε εν κινήσει η πόρτα του συνοδηγού και η ίδια εκτοξεύτηκε στο δρόμο. Στη συνέχεια, όπως είπε, σταμάτησε για να βοηθήσει.

«Ενώ γυρίζαμε, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα ενώ ήμασταν εν κινήσει και έπεσε η σύζυγός μου κάτω. Έπαθα σοκ. Σταμάτησα αμέσως. Πήγα δίπλα της να δω αν είναι καλά», είπε.

Η γυναίκα τραυματίστηκε το περασμένο Σάββατο. Εκείνο το απόγευμα καταγράφηκε το βανάκι του συζύγου της πριν ξεκινήσουν, με τον προφυλακτήρα να είναι άθικτος. Από το ίδιο στενό ξεκίνησαν λίγο αργότερα και την ίδια νύχτα, μετά τον τραυματισμό, το όχημα παρουσίαζε αυτή την εικόνα.

Την αλήθεια για τα όσα έγιναν αναμένεται να αποκαλύψει η 28χρονη μόλις συνέλθει. Για την ώρα δεν μπορεί να δώσει κατάθεση.

Οι Αρχές αξιολογούν μαρτυρίες και προσπαθούν να συλλέξουν νέες εικόνες από κάμερες ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να βρουν απαντήσεις σε γρίφους.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τα βλέμματα όλων να παραμένουν στραμμένα στο νοσοκομείο, όπου η 28χρονη δίνει καθημερινά μάχες στα χέρια των γιατρών της.