Κρήτη: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται ότι πέταξε τη σύζυγό του από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε
Ο 30χρονος κατηγορούμενος επέμεινε ενώπιο του ανακριτή στο Ηράκλειο της Κρήτης για μια ακόμη φορά πως είναι αθώος και πως η γυναίκα του τραυματίστηκε, όταν άνοιξε εν κινήσει η πόρτα του συνοδηγού.
- Φτώχεια και ακραίες θερμοκρασίες – Ο συνδυασμός σκοτώνει δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους κάθε χρόνο
- Κρήτη: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται ότι πέταξε τη σύζυγό του από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε
- Δικαστική υπάλληλος έπαθε ηλεκτροπληξία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης – Τριτοκοσμικές συνθήκες καταγγέλλει ο πρόεδρος του συλλόγου
- Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης γυναίκας της το απόγευμα του Σαββάτου στην Παντάνασσα Ηρακλείου Κρήτης και η οποία νοσηλεύεται για 5η μέρα σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.
Ο 30χρονος κατηγορούμενος επέμεινε για μια ακόμη φορά πως είναι αθώος και πως η γυναίκα του τραυματίστηκε, όταν άνοιξε εν κινήσει η πόρτα του συνοδηγού.
«Πήρα τη σύζυγό μου και τα παιδιά από το σπίτι και ξεκινήσαμε να πάμε προς το μαγαζί μας. Στη διαδρομή, τσακωθήκαμε και από την ταραχή μου τράκαρα. Πήρα μια στροφή απότομα και έπεσα πάνω στην προστατευτική μπάρα του ΒΟΑΚ. Μου έφυγε ο προφυλακτήρας και τον μάζεψα και τον έβαλα στο πίσω μέρος της κλούβας.
»Συνέχισα και είπαμε να γυρίσουμε προς το σπίτι. Ενώ γυρίζαμε, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα ενώ ήμασταν εν κινήσει και έπεσε η σύζυγός μου κάτω. Έπαθα σοκ. Σταμάτησα αμέσως, πήγα δίπλα της να δω αν είναι καλά. Την έπιασα στα χέρια και γέμισα αίματα. Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Μακάρι να είναι καλά η σύζυγος να πει τι στα αλήθεια συνέβη».
«Έπαιζε θέατρο ο γαμπρός μου, όταν έφτασα έκανε ότι έκλαιγε»
«Έπαιζε θέατρο ο γαμπρός μου, όταν έφτασα έκανε ότι έκλαιγε», είπε η μητέρα της 28χρονης στο MEGA.
Ο τραυματισμός της γυναίκας σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο. Οι δικοί της άνθρωποι είναι πεπεισμένοι πως ο 30χρονος την χτύπησε, την κατέβασε από αυτό το βανάκι και την παρέσυρε.
Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών
Ο κατεστραμμένος προφυλακτήρας στο βανάκι μετά τον εντοπισμό της τραυματισμένης γυναίκας, οι ισχυρισμοί του συζύγου της για εμπλοκή του σε τροχαίο εκείνο το απόγευμα, το οποίο όμως μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί, σε συνδυασμό με αυτές τις εικόνες λίγο νωρίτερα, όταν ο προφυλακτήρας ήταν άθικτος, προβληματίζουν τους αστυνομικούς.
Οι Αρχές αναλύουν τα στοιχεία και τις εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να πέσει άπλετο φως στις ακριβείς συνθήκες του σοβαρότατου τραυματισμού της γυναίκας.
- Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά
- Sports Power – Αλκαράθ, Γουίλσον, Εμπαπέ – Ελίτ δισεκατομμυρίων στο θριαμβευτικό Vanity Fair
- Ο Λεβαντόφσκι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από την Μπαρτσελόνα – Η Σαουδική Αραβία στο προσκήνιο
- Παραιτήθηκε με αιχμές από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη
- Εφιάλτης 10 χιλιομέτρων: Το χρονικό της πρόσκρουσης που αφάνισε τους δεινόσαυρους λεπτό προς λεπτό [βίντεο]
- Ο Ίκερ Κασίγιας δεν θέλει τον Μουρίνιο στην Ρεάλ
- Νέα εμφάνιση Καραμανλή – Η αγεφύρωτη απόσταση του πρώην πρωθυπουργού από Μητσοτάκη
- Λεβαδειακός-ΟΦΗ 3-2: Οι Βοιωτοί έκαναν επική ανατροπή στο 100′ και με τα τρία γκολ στις καθυστερήσεις!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις