Κρήτη: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται ότι πέταξε τη σύζυγό του από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης γυναίκας της το απόγευμα του Σαββάτου στην Παντάνασσα Ηρακλείου Κρήτης και η οποία νοσηλεύεται για 5η μέρα σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ο 30χρονος κατηγορούμενος επέμεινε για μια ακόμη φορά πως είναι αθώος και πως η γυναίκα του τραυματίστηκε, όταν άνοιξε εν κινήσει η πόρτα του συνοδηγού.

«Πήρα τη σύζυγό μου και τα παιδιά από το σπίτι και ξεκινήσαμε να πάμε προς το μαγαζί μας. Στη διαδρομή, τσακωθήκαμε και από την ταραχή μου τράκαρα. Πήρα μια στροφή απότομα και έπεσα πάνω στην προστατευτική μπάρα του ΒΟΑΚ. Μου έφυγε ο προφυλακτήρας και τον μάζεψα και τον έβαλα στο πίσω μέρος της κλούβας.

»Συνέχισα και είπαμε να γυρίσουμε προς το σπίτι. Ενώ γυρίζαμε, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα ενώ ήμασταν εν κινήσει και έπεσε η σύζυγός μου κάτω. Έπαθα σοκ. Σταμάτησα αμέσως, πήγα δίπλα της να δω αν είναι καλά. Την έπιασα στα χέρια και γέμισα αίματα. Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Μακάρι να είναι καλά η σύζυγος να πει τι στα αλήθεια συνέβη».

«Έπαιζε θέατρο ο γαμπρός μου, όταν έφτασα έκανε ότι έκλαιγε»

«Έπαιζε θέατρο ο γαμπρός μου, όταν έφτασα έκανε ότι έκλαιγε», είπε η μητέρα της 28χρονης στο MEGA.

Ο τραυματισμός της γυναίκας σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο. Οι δικοί της άνθρωποι είναι πεπεισμένοι πως ο 30χρονος την χτύπησε, την κατέβασε από αυτό το βανάκι και την παρέσυρε.

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών

Ο κατεστραμμένος προφυλακτήρας στο βανάκι μετά τον εντοπισμό της τραυματισμένης γυναίκας, οι ισχυρισμοί του συζύγου της για εμπλοκή του σε τροχαίο εκείνο το απόγευμα, το οποίο όμως μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί, σε συνδυασμό με αυτές τις εικόνες λίγο νωρίτερα, όταν ο προφυλακτήρας ήταν άθικτος, προβληματίζουν τους αστυνομικούς.

Οι Αρχές αναλύουν τα στοιχεία και τις εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να πέσει άπλετο φως στις ακριβείς συνθήκες του σοβαρότατου τραυματισμού της γυναίκας.