Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 13:29
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Η Κούβα ξέμεινε από ντίζελ και μαζούτ – Η Αβάνα ζητά από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 17:20

Η Κούβα ξέμεινε από ντίζελ και μαζούτ – Η Αβάνα ζητά από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν τη νύχτα στην Κούβα, καθώς τα μπλακ-άουτ στη χώρα διαρκούν έω2 22 ώρες την ημέρα, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η Αβάνα αρνείται τη βοήθειά τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Σε πλήρες αδιέξοδο έχει φέρει την Κούβα ο αποκλεισμός που έχει επιβάλει στις εισαγωγές καυσίμων η κυβέρνηση Τραμπ. Στη χώρα που οι ενεργειακές ελλείψεις, οι διακοπές ρεύματος και οι βλάβες στο δίκτυο κλιμακώνονται από τον Ιανουάριο, πλέον τα μπλακ-άουτ διαρκούν 20 έως 22 ώρες. Πλέον, η πίεση των ΗΠΑ εντείνεται με μια πρόταση για βοήθεια 100 εκατ., με την Αβάνα να ζητά να μάθει τους όρους παροχής της.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, ειρηνικοί διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, φωνάζοντας: «Ανάψτε τα φώτα!». Είχε προηγηθεί δήλωσε του υπουργού Ενέργειας στην κρατική τηλεόραση. Ο Βισέντε ντε λα Ο’Λέβι ανακοίνωσε ότι η Κούβα έχει ξεμείνει πλήρως από αποθέματα ντίζελ και μαζούτ. Με συνέπεια να είναι σχεδόν αδύνατο να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια.


Η διαδήλωση της Τετάρτης ήταν η μεγαλύτερη όλων αυτών των μηνών που η Κούβα αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις σε καύσιμα, αλλά και σε πολλά βασικά είδη.

Η πίεση Τραμπ στην Κούβα

Πίσω από την κρίση βρίσκεται αναμφισβήτητα και η προσπάθεια των ΗΠΑ να ανατρέψουν το καθεστώς στην Κούβα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να «πάρει» την Κούβα ή να προβεί σε μια «φιλική κατάληψη».

Παράλληλα με το εμπάργκο καυσίμων και τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ εδώ και δεκαετίας, έχει ξεκινήσει συνομιλίες για να πιέσει το καθεστώς να κάνει μεταρρυθμίσεις. Ζητά να απελευθερώσει την οικονομία, να μεταρρυθμίσει το σύστημα διακυβέρνηση του και να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους.


Οι ΗΠΑ ζητούν επίσης αποζημίωση για την περιουσία που κατασχέθηκε μετά την επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο το 1959. Η Κούβα έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις επιχειρηματικές δυνατότητες και τη συνεργασία με τις ΗΠΑ σε θέματα μετανάστευσης και διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, επιμένει ότι τα πολιτικά, νομικά, κοινωνικά και οικονομικά της συστήματα δεν μπορεί να τεθούν σε διαπραγμάτευση.

Αμερικανική βοήθεια 100 εκατ.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, κατηγορούν την κυβέρνηση της Κούβας για τα δεινά των πολιτών της. Μιλούν για «τις αποτυχίες του διεφθαρμένου καθεστώτος της Κούβας». Επίσης, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Τετάρτη ότι επαναλαμβάνει τη «γενναιόδωρη» προσφορά του να παράσχει 100 εκατομμύρια δολάρια σε «κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια που θα σώσει ζωές», χωρίς να διευκρινίζει υπό ποιους όρους. Ισχυρίζεται όμως ότι η κουβανική κυβέρνηση είχε αρνηθεί τη βοήθεια των ΗΠΑ.


Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ Παρίγια, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποδεχθεί τη βοήθεια. Αρκεί να διευκρινιστούν οι όροι υπό τους οποίους προσφέρεται.

Στον επίσημο λογαριασμό του στο Χ, ο Παρίγια έγραψε ότι «για πρώτη φορά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επισημοποιεί δημόσια, μέσω δήλωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, μια προσφορά βοήθειας προς την Κούβα αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων».

Και πρόσθεσε ότι «παραμένει ασαφές αν θα είναι χρηματική ή υλική βοήθεια». Επίσης, αν θα διατεθεί στις πιο επείγουσες ανάγκες της στιγμής για τον λαό, όπως καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας επισήμανε ότι «ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η ασυμφωνία της φαινομενικής γενναιοδωρίας από το μέρος που υποβάλλει τον κουβανικό λαό σε συλλογική τιμωρία μέσω οικονομικού πολέμου, η κουβανική κυβέρνηση δεν έχει την πρακτική να απορρίπτει την ξένη βοήθεια που προσφέρεται καλόπιστα και με γνήσιους σκοπούς συνεργασίας, είτε διμερούς είτε πολυμερούς».

Επίσης, αναφέρει ότι δεν έχει προβλήματα συνεργασίας με την Καθολική Εκκλησία. «Έχουμε μακρά και θετική εμπειρία κοινής εργασίας μέσω των προσπαθειών συνεργασίας της», είπε.

Και πρόσθεσε:

«Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε τις λεπτομέρειες της προσφοράς και τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί. Ελπίζουμε ότι θα είναι απαλλαγμένο από πολιτικούς ελιγμούς και προσπάθειες εκμετάλλευσης των ελλείψεων και των δεινών ενός λαού που βρίσκεται υπό πολιορκία».

Ωστόσο, κατέληξε:

«Η καλύτερη βοήθεια που θα μπορούσε να παράσχει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στον ευγενή κουβανικό λαό αυτή ή οποιαδήποτε στιγμή είναι να αποκλιμακώσει τα μέτρα του ενεργειακού, οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού, που έχουν ενταθεί όσο ποτέ άλλοτε τους τελευταίους μήνες και επηρεάζουν σοβαρά όλους τους τομείς της κουβανικής οικονομίας και κοινωνίας».

Αμερικανικός στραγγαλισμός

Τον Ιανουάριο, την εποχή που απήγαγε από τη Βενεζουέλα τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στις χώρες που εξάγουν πετρέλαιο στην Κούβα. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέλη της κυβέρνησής του και πολλοί Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί έχουν απειλήσει σαφώς ότι η Κούβα θα είναι ο επόμενος στόχος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να εκδιώξει την κομμουνιστική κυβέρνηση της χώρας. Επίσης, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ στην πρόσφατη ακρόασή του στο Κογκρέσο ισχυρίστηκε ότι η Κούβα είναι απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η Κούβα εξαρτιόταν για πολλές δεκαετίες από τις προμήθειες πετρελαίου της Βενεζουέλας. Σε αντάλλαγμα έστελνε στο Καράκας γιατρούς, αλλά και παρείχε βοήθεια στις δυνάμεις ασφαλείας. Οι προμήθειες αυτές σταμάτησαν μετά την απαγωγή Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

«Ανάψτε τα φώτα!»

Στη διάρκεια της νύχτας, εκατοντάδες διαδηλωτές σε ομάδες βγήκαν στους δρόμους της Αβάνας. Μπλόκαραν τους δρόμους με σωρούς από σκουπίδια, χτυπούσαν κατσαρόλες και φώναζαν: «Ανάψτε τα φώτα!».

Από τις κινητοποιήσεις στην Κούβα για τις διακοπές ρεύματος

Από τις κινητοποιήσεις στην Κούβα για τις διακοπές ρεύματος / REUTERS/Norlys Perez

Σύμφωνα με το Reuters, όταν επανήλθε το ρεύμα σε μια περιοχή όπου λάμβανε χώρα διαμαρτυρία, τα πλήθη ζητωκραύγαζαν και στη συνέχεια διαλύονταν γρήγορα.

Τους διαδηλωτές επέβλεπαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο δεν παρενέβησαν στην κινητοποίηση.

Το διάγγελμα του υπουργού Ενέργειας

Στη δήλωσή του στην κρατική τηλεόραση ο υπουργός Ενέργειας ξεκαθάρισε ότι η έλλειψη σε καύσιμα είναι πλήρης. Ο Βισέντε ντε λα Ο’Λέβι κατηγόρησε για την κρίση τον σχεδόν ολοκληρωτικό ενεργειακό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

«Δεν έχουμε απολύτως καθόλου μαζούτ [πετρέλαιο] και απολύτως καθόλου ντίζελ», είπε. «Δεν έχουμε αποθέματα».

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, σε ανάρτηση στο Χ, χαρακτήρισε την ενεργειακή κατάσταση της χώρας «ιδιαίτερα τεταμένη». Και απέδωσε τη «δραματική επιδείνωση» στον «γενοκτονικό αποκλεισμό των ΗΠΑ».

Το Μεξικό παρέδωσε ένα φορτίο πετρελαίου στην Κούβα στις 9 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, υπό την πίεση του Τραμπ, σταμάτησε επίσης τις αποστολές καυσίμων. Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Τραμπ απείλησε με δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα προμήθευε την Κούβα. Έκτοτε, η μόνη παράδοση ήταν ένα φορτίο 700.000 βαρελιών ρωσικού αργού που έφτασε τον Μάρτιο.

Κοινωνική κρίση

Η ποσότητα αυτή, όμως, δεν ήταν παρά προσωρινή λύση και δεν μπορεί να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες της χώρας. Και η χώρα κινείται προς μια πολύ σοβαρή κρίση. Η Κούβα παράγει μόνο περίπου το 40% του πετρελαίου που χρειάζεται για την κάλυψη της εθνικής ζήτησης. Και η Κίνα έχει δωρίσει ηλιακούς συλλέκτες, βοηθώντας εν μέρει στην αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.

Ταυτόχρονα, η τουριστική βιομηχανία στην Κούβα έχει αποδεκατιστεί, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες έχουν καθηλώσει τα αεροπλάνα τους λόγω έλλειψης καυσίμων. Τα νοσοκομεία έχουν αναγκαστεί να ακυρώσουν χειρουργεία, οι υπηρεσίες διανομής τροφίμων και αποκομιδής απορριμμάτων έχουν διαταραχθεί.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «οδηγούς» Βιοχάλκο και τράπεζες η άνοδος

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Στενά του Ορμούζ: Καταλήφθηκε πλοίο και κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Τραμπ και Σι συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ – Συνάντηση στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβρη
Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - «Εξαφανίστηκαν» οι αναφορές στην Ταϊβάν στην ανακοίνωση των ΗΠΑ για τη συνάντηση

Για πρώτη φορά μετά το 2022, η Σομαλία βρίσκεται ξανα στο κατώφλι του λιμού
Περισσότερα από ένα στα τρία μικρά παιδιά στην περιοχή Μπουρκαμπά στη νότια Σομαλία πάσχουν από οξεία υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Πολιτική κρίση στη Βρετανία - Ο Γουές Στρίτινγκ ζητά εμμέσως την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ - «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε εσάς», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του που δημοσιεύτηκε στο Χ

Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός – Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση
Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποπομπής το Σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας, Αντρις Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικά drones στη Λετονία από τη Ρωσία.

Politico: Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες – Διεθνής ανησυχία
Το ρωσικό Kοινοβούλιο ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διατάξει την εισβολή σε ξένες χώρες, σύμφωνα με το Politico

Κρουαζιερόπλοιο «Ambition»: Παραμένει σε καραντίνα – «Εξαιρετικά μεταδοτικός ο νοροϊός» λέει ο Μαγιορκίνης
Ο 90χρονος «υποθέτω ότι ήταν άτομο που είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα», εκτιμά ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς ο νοροϊός είναι σπάνιο να προκαλέσει θάνατο - Πότε αναμένεται να λήξει η καραντίνα

Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ
Δεν υπάρχει εμβόλιο ή συγκεκριμένη θεραπεία για τον χανταϊό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο - Το ποσοστό θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο το 27%

Οι περιφερειακοί πόλεμοι στερούν διατροφή από σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Η σύγκρουση με το Πακιστάν με το Αφγανιστάν, ακολουθούμενη από τον πόλεμο στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων και έχει διαταράξει εντελώς τις δυνατότητες διανομής τους

Σι σε Τραμπ: Κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση – Το Ιράν και τα άλλα θέματα στην ατζέντα
Τραμπ και Σι συζήτησαν και για την «κατάσταση στη Μέση Ανατολή» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης

Κίεβο: Νέα ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους μετά το μαζικό σφυροκόπημα
Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου νωρίς το πρωί της Πέμπτης, λίγες μόλις ώρες μετά από μια σπάνια επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα την Τετάρτη.

Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται
Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη σε όλη την πρωτεύουσα Αβάνα, με πολλές περιοχές να μένουν χωρίς φως για 20 έως 22 ώρες την ημέρα

Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους
Ο αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν

Κρήτη: Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της 28χρονης που την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύζυγός της
Ο σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κρίθηκε χθες προφυλακιστέος - Επιμένει ότι ο σοβαρότατος τραυματισμός της γυναίκας του, ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Αρνείται πως την χτύπησε και την παρέσυρε με το βανάκι του.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Τα ερωτήματα Σπίρτζη για την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
«Αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο;», ρωτά ο Χρήστος Σπίρτζης

Ο Μπενίτεθ σε ντοκιμαντέρ για το Champions League της Λίβερπουλ το 2005 (vid)
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ θα πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο εξιστορεί την ιστορική πορεία της Λίβερπουλ μέχρι την κατάκτηση του Champions League το 2005.

Άνω Λιόσια: Επίθεση με πέτρες και ξύλα σε ομάδα ΔΙΑΣ που καταδίωκε ύποπτο ΙΧ – Δάγκωσαν αστυνομικό
Όταν το αστυνομικοί έφτασαν κοντά σε οικισμό Ρομά στα Άνω Λιόσια περίπου 80 άτομα τους επιτέθηκαν με συνέπεια να τραυματιστεί ένας αστυνομικός από πέτρες και δαγκωματιές

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Τραμπ και Σι συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ – Συνάντηση στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβρη
Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - «Εξαφανίστηκαν» οι αναφορές στην Ταϊβάν στην ανακοίνωση των ΗΠΑ για τη συνάντηση

Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική»

Για πρώτη φορά μετά το 2022, η Σομαλία βρίσκεται ξανα στο κατώφλι του λιμού
Περισσότερα από ένα στα τρία μικρά παιδιά στην περιοχή Μπουρκαμπά στη νότια Σομαλία πάσχουν από οξεία υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας

Οριστικά χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Απορρίφθηκε από την ΔΕΑΒ η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός, κάτι που σημαίνει ότι το τελευταίο ματς στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, κόντρα στον ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί μπροστά σε άδειες εξέδρες.

«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους καρφώνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το Μαξίμου αναλαμβάνει δράση σπίλωσης της εικόνας του. Με τις δραστηριότητες Ανδρουλάκη να είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς, Γεωργιάδης και Μαρινάκης με λεκτικούς ελιγμούς ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα προσπαθώντας να δημιουργήσουν υπόνοιες για την ηθική ακεραιότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Για «πολιτική αλητεία» μιλά το ΠΑΣΟΚ, καταθέτει μηνύσεις ο Ανδρουλάκης

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Πολιτική κρίση στη Βρετανία - Ο Γουές Στρίτινγκ ζητά εμμέσως την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ - «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε εσάς», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του που δημοσιεύτηκε στο Χ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία
Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές τους με το θύμα και το επεισόδιο που ακολούθησε σχετίζονταν με την κλοπή περιστεριών - Δεν έχει εντοπιστεί η σορός στον Λουδία

Πειραιάς: Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι
Οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά - Η κοκαΐνη που βρέθηκε υπολογίζεται στα 1,7 εκατ. ευρώ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

