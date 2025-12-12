science
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν data center σε τροχιά
Διάστημα 12 Δεκεμβρίου 2025 | 16:47

Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν data center σε τροχιά

Η SpaceX του Μασκ και η Blue Origin του Μπέζος πιστεύουν ότι η ανεξάντλητη ηλιακή ενέργεια στο Διάστημα είναι η λύση για της απαιτήσεις της ΑΙ.

Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Spotlight

Οι διαστημικές εταιρείες του Τζεφ Μπέζος και του Έλον Μασκ ελπίζουν να εκτοξεύσουν τον επενδυτικό πυρετό της τεχνητής νοημοσύνης στο Διάστημα.

Η Blue Origin του Μπέζος εργάζεται εδώ και ένα χρόνο στην τεχνολογία που απαιτείται για data center σε τροχιά, γράφει η Wall Street Journal επικαλούμενη πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Στο μεταξύ, η SpaceX του Μασκ αναπτύσσει μια νέα βερσιόν του πυραύλου Starship για την εκτόξευση υπολογιστικών συστημάτων στο Διάστημα, είπαν πηγές που συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Η αρχή έχει ήδη γίνει. Τον Μάρτιο,  η εταιρεία Lonestar Data Holdings με έδρα τη Φλόριντα δοκίμασε ένα μίνι κέντρο δεδομένων που εκτοξεύτηκε στο φεγγάρι με την ιδιωτική σεληνάκατο Athena της αμερικανικής Intuitive Space. Η δοκιμή κρίθηκε επιτυχής και η εταιρεία σχεδιάζει τώρα να εκτοξεύσει ένα μεγαλύτερο σύστημα σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Η ιδέα των διαστημικών data center κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια λόγω των μεγάλων απαιτήσεων αυτών των εγκαταστάσεων σε γη, ενέργεια και νερό για ψύξη των συστημάτων.

Το επιχείρημα είναι ότι τα διαστημικά κέντρα δεδομένων θα μπορούσαν να λειτουργούν σε ηλιοσύγχρονη τροχιά ώστε να λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια όλο το 24ωρο.

Ο νέος πύραυλος της Blue Origin, New Glenn, πραγματοποίησε την παρθενική αποστολή τον Νοέμβριο (Reuters)

Ο νέος πύραυλος της Blue Origin, New Glenn, πραγματοποίησε την παρθενική αποστολή τον Νοέμβριο (Reuters)

Η ιδέα είναι ωστόσο πιθανό να συναντήσει μεγάλα τεχνικά και οικονομικά εμπόδια. Μεταξύ άλλων, τα σημερινά συστήματα ψύξης δεν λειτουργούν σωστά χωρίς βαρύτητα και παραμένει ασαφές αν τα data center θα μπορούν να ψύχονται απλά ακτινοβολώντας την πλεονάζουσα θερμότητα στο Διάστημα.

Ασαφές παραμένει επίσης το κατά πόσο τα διαστημικά κέντρα δεδομένων θα μπορούν να λαμβάνουν και να μεταδίδουν δεδομένα με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.

Ακόμα, η κοσμική ακτινοβολία και τα σωματίδια του ηλιακού ανέμου θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες για τις οποίες θα απαιτούνταν ακριβές και χρονοβόρες αποστολές επισκευής.

Τον Οκτώβριο, πάντως, ο Μπέζος προέβλεψε ότι κέντρα δεδομένα με ισχύ άνω του ενός gigawatt θα λειτουργούν σε τροχιά εντός των επόμενων 10 έως 30 ετών.

To Starship της SpaceX είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει σχεδιαστεί ως σήμερα (Reuters)

To Starship της SpaceX είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει σχεδιαστεί ως σήμερα (Reuters)

«Θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το κόστος των επίγειων κέντρων δεδομένων στο διάστημα μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες» είπε τότε ο μεγιστάνας της Amazon.

«Τα γιγαντιαία cluster για την εκπαίδευση συστημάτων ΑΙ…  θα λειτουργούν καλύτερα στο διάστημα, αφού εκεί έχουμε ηλιακή ενέργεια 24/7. Δεν υπάρχουν σύννεφα ούτε βροχή, ούτε καιρός» δήλωσε.

Στην ίδια προσέγγιση ποντάρει η Google, η οποία συνεργάζεται με την εταιρεία Planet Labs για την εκτόξευση δύο δοκιμαστικών δορυφόρων με τσιπ ΑΙ.

Σύμφωνα πάντως με τον Τράβις Μπιλς, στέλεχος της Google που εργάζεται στο εν λόγω σχέδιο, περίπου 10.000 δορυφόροι των 100 kilowatt θα απαιτούνταν για να φτάσουν την ισχύ ενός κέντρου δεδομένων ισχύος 1 GW.

O Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, εξετάζει στο μεταξύ το ενδεχόμενο εξαγοράς κάποιας διαστημικής εταιρείας για την εκτόξευση υπολογιστικών συστημάτων, ενώ ο Έρικ Σμιντ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, εξαγόρασε την Relativity Space, εταιρεία που αναπτύσσει τους δικούς της πυραύλους, ως πρώτο βήμα για την εκτόξευση τροχιακών data center.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε μία εβδομάδα με βήμα σημειωτόν

Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Warner: Οι αντίπαλοι εξετάζουν επιλογές καθώς ο πόλεμος προσφορών για την Warner Bros κλιμακώνεται

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia
Σούπερσταρ της ΆΙ 12.12.25

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεράστια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύνταξη
A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots
AI 10.12.25

A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots

Οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βρουν ιδέες για δώρα, να συγκρίνουν τιμές ή ακόμα και να κάνουν άμεσα τις αγορές τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ψηφιακή αποικιοκρατία»: Πώς οι εταιρείες AI ακολουθούν το παράδειγμα των αυτοκρατοριών
Data nullius 10.12.25

«Ψηφιακή αποικιοκρατία»: Πώς οι εταιρείες AI ακολουθούν το παράδειγμα των αυτοκρατοριών

Η συλλογή δεδομένων από εταιρείες AI μοιάζει με αποικιοκρατικές πρακτικές, όπου ισχυρές δυνάμεις παίρνουν πόρους χωρίς άδεια ή δίκαιη ανταπόδοση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»
«Φρενίτιδα» 06.12.25

Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»

Η έρευνα της AI είναι υπό αμφισβήτηση, καθώς συγγραφέας ισχυρίζεται ότι έχει γράψει περισσότερες από 100 εργασίες για την τεχνητή νοημοσύνη που ένας ειδικός αποκαλεί «καταστροφή»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ
Τεχνολογία 04.12.25

Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ

Τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη, λέει ο ιδρυτής της εγκυκλοπαίδειας Τζίμι Ουέιλς.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Σύνταξη
