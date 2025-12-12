Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν data center σε τροχιά

Οι διαστημικές εταιρείες του Τζεφ Μπέζος και του Έλον Μασκ ελπίζουν να εκτοξεύσουν τον επενδυτικό πυρετό της τεχνητής νοημοσύνης στο Διάστημα.

Η Blue Origin του Μπέζος εργάζεται εδώ και ένα χρόνο στην τεχνολογία που απαιτείται για data center σε τροχιά, γράφει η Wall Street Journal επικαλούμενη πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Στο μεταξύ, η SpaceX του Μασκ αναπτύσσει μια νέα βερσιόν του πυραύλου Starship για την εκτόξευση υπολογιστικών συστημάτων στο Διάστημα, είπαν πηγές που συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Η αρχή έχει ήδη γίνει. Τον Μάρτιο, η εταιρεία Lonestar Data Holdings με έδρα τη Φλόριντα δοκίμασε ένα μίνι κέντρο δεδομένων που εκτοξεύτηκε στο φεγγάρι με την ιδιωτική σεληνάκατο Athena της αμερικανικής Intuitive Space. Η δοκιμή κρίθηκε επιτυχής και η εταιρεία σχεδιάζει τώρα να εκτοξεύσει ένα μεγαλύτερο σύστημα σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Η ιδέα των διαστημικών data center κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια λόγω των μεγάλων απαιτήσεων αυτών των εγκαταστάσεων σε γη, ενέργεια και νερό για ψύξη των συστημάτων.

Το επιχείρημα είναι ότι τα διαστημικά κέντρα δεδομένων θα μπορούσαν να λειτουργούν σε ηλιοσύγχρονη τροχιά ώστε να λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια όλο το 24ωρο.

Η ιδέα είναι ωστόσο πιθανό να συναντήσει μεγάλα τεχνικά και οικονομικά εμπόδια. Μεταξύ άλλων, τα σημερινά συστήματα ψύξης δεν λειτουργούν σωστά χωρίς βαρύτητα και παραμένει ασαφές αν τα data center θα μπορούν να ψύχονται απλά ακτινοβολώντας την πλεονάζουσα θερμότητα στο Διάστημα.

Ασαφές παραμένει επίσης το κατά πόσο τα διαστημικά κέντρα δεδομένων θα μπορούν να λαμβάνουν και να μεταδίδουν δεδομένα με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.

Ακόμα, η κοσμική ακτινοβολία και τα σωματίδια του ηλιακού ανέμου θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες για τις οποίες θα απαιτούνταν ακριβές και χρονοβόρες αποστολές επισκευής.

Τον Οκτώβριο, πάντως, ο Μπέζος προέβλεψε ότι κέντρα δεδομένα με ισχύ άνω του ενός gigawatt θα λειτουργούν σε τροχιά εντός των επόμενων 10 έως 30 ετών.

«Θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το κόστος των επίγειων κέντρων δεδομένων στο διάστημα μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες» είπε τότε ο μεγιστάνας της Amazon.

«Τα γιγαντιαία cluster για την εκπαίδευση συστημάτων ΑΙ… θα λειτουργούν καλύτερα στο διάστημα, αφού εκεί έχουμε ηλιακή ενέργεια 24/7. Δεν υπάρχουν σύννεφα ούτε βροχή, ούτε καιρός» δήλωσε.

Στην ίδια προσέγγιση ποντάρει η Google, η οποία συνεργάζεται με την εταιρεία Planet Labs για την εκτόξευση δύο δοκιμαστικών δορυφόρων με τσιπ ΑΙ.

Σύμφωνα πάντως με τον Τράβις Μπιλς, στέλεχος της Google που εργάζεται στο εν λόγω σχέδιο, περίπου 10.000 δορυφόροι των 100 kilowatt θα απαιτούνταν για να φτάσουν την ισχύ ενός κέντρου δεδομένων ισχύος 1 GW.

O Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, εξετάζει στο μεταξύ το ενδεχόμενο εξαγοράς κάποιας διαστημικής εταιρείας για την εκτόξευση υπολογιστικών συστημάτων, ενώ ο Έρικ Σμιντ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, εξαγόρασε την Relativity Space, εταιρεία που αναπτύσσει τους δικούς της πυραύλους, ως πρώτο βήμα για την εκτόξευση τροχιακών data center.