Κυριακή 19 Απριλίου 2026
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19 Απριλίου 2026, 08:44

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Με το τραύμα του Μακάριου Λαζαρίδη να παραμένει ανοιχτό στο σώμα της Νέας Δημοκρατίας, το Μαξίμου θα επιχειρήσει να ανασυνταχθεί και να αντεπιτεθεί μαζεύοντας -όσο μπορεί- τη φθορά των τελευταίων ημερών. Η επιχείρηση ανασύνταξης ωστόσο μόνο εύκολη δεν είναι και αυτό διότι την ερχόμενη Τετάρτη στη Βουλή θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των βουλευτών που εμπλέκονται στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Μαξίμου θέλει να εκπέμψει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την ελληνική κοινωνία. «Δεν φοβόμαστε τίποτα, όλα στο φως, η δικαιοσύνη θα μας δικαιώσει» αυτό το τρίπτυχο που θέλει το Μαξίμου να καταστεί σαφές και με τρόπο ξεκάθαρο . Για αυτό και έχει ζητήσει να αρθούν οι ασυλίες των εμπλεκόμενων βουλευτών ώστε να υπάρξει διαλεύκανση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Την άποψη αυτή, ωστόσο, φαίνεται πως δεν την συμμερίζεται σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Αντίθετα, μια ομάδα σκληροπυρηνικών βουλευτών ετοιμάζεται να “σπάσει” τη γραμμή και να μην ψηφίσει τις άρσεις ασυλίας για τουλάχιστον 8 εμπλεκόμενους. “Με εξαίρεση τον Καραμανλή και την Αραμπατζή… οι υπόλοιπες περιπτώσεις δείχνουν γελοίες” ανέφερε χαρακτηριστικα΄ στο in βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που έχει αποφασίσει να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για την πλειοψηφία των εμπλεκόμενων.

Η ομάδα των σκληροπυρηνικών βουλευτών που ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο κατά του Μαξίμου υπολογίζεται σε 10 με 15. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορίδης, ο Θάνος Πλεύρης και ο Στέλιος Πέτσας το έχουν δηλώσει ήδη δημόσια. Όμως, πλάι στην “ομάδα των 4” φαίνεται πως συντάσσονται πολλοί ακόμα επιφανείς βουλευτές.

Ανάμεσα σε αυτούς φημολογείται πως βρίσκονται ο Αντρέας Κατσανιώτης, ο Γιώργος Βλάχος, η Μαρία Συρεγγέλα, η Χριστίνα Αλεξόπουλου και μια σειρά ακόμα βουλευτών που σκέφτονται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο καταψήφισης της άρσης ασυλίας των εμπλεκόμενων στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως εξήγησε έτερος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είναι αποφασισμένος να μην ψηφίσει η ψήφος κατά της άρσης ασυλίας είναι και μια αρνητική ψήφος για το Μαξίμου και την κατευναστική λογική που χαρακτηρίζει την ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. “Χωρίς να έχουμε δει τη δικογραφία… κρεμάμε στα μανταλάκια τους δικούς μας ανθρώπους και όταν αποκαλύπτεται πως δεν υπάρχει σκάνδαλο τότε είμαστε καθηλωμένοι από τους δικούς μας χειρισμούς” εξήγησε.

Φυσικά, η καταψήφιση της άρσης της ασυλίας των βουλευτών σε καμία περίπτωση δεν σηματοδοτεί ρήξη με το Μαξίμου. Εξάλλου, μέχρι αυτή την ώρα, η κυβέρνηση δεν έχει θέσει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υιοθετώντας την γραμμή του Άδωνι Γεωργιάδη, έχει ανοίξει μέτωπο με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Κοινώς, θα ήταν ιδιαίτερα αντιφατικό από την μια ο πρωθυπουργός να κατηγορεί την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τις δικογραφίες αφήνοντας αιχμές για πολιτικά παιχνίδια και την ίδια ώρα να θέτει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας για τις άρσεις ασυλίας.

Ωστόσο, το Μαξίμου δεν θα ήθελε να δει μια εικόνα όπου πάνω από 25 βουλευτές δεν θα ψηφίσουν. Και αυτό διότι θα έστελνε λάθος σήμα στην κοινωνία σε μια περίοδο που μια μεγάλη μερίδα του κόσμου κατηγορεί την κυβέρνηση για ροπή ή ανοχή στα σκάνδαλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε έχει προσφέρει μια μέση λύση. Και η λύση αυτή είναι άρση ασυλίας και άμεση εξέταση τους ώστε και οι ίδιοι να έχουν καθαρό διάδρομο προς τις κάλπες.

Το τι θα συμβεί στην ψηφοφορία της Τετάρτης μένει να φανεί, όμως φαίνεται πως οι διαφοροποιήσεις θα είναι αρκετές.

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Πληθωρισμός: Γιατί οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν – Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

«Ως πότε θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση συνώνυμη της διαφθοράς» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτική ανάγκη» ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα» και μια νέα ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά.

Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης
Νέα Αριστερά 18.04.26

«Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο», σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για την παραίτηση Λαζαρίδη

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 18.04.26

«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Εκτροπής συνέχεια από τον Γεωργιάδη με νέα αντιθεσμική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Πιστός στην προσπάθεια - ή στην υπηρεσία; - συκοφάντησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπολύει με ακροβασίες λογικής νέα συκοφαντική επίθεση, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις στις αναφορές του από τον νομικό κόσμο και την Ένωση Δικαστών

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία» – Έκθετο παραμένει το Μαξίμου
Επικαιρότητα 18.04.26

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά και την καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και τις διαστάσεις που παίρνει το θέμα με συνεχώς νέες αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες του Λαζαρίδη, αλλά και τις ποινικές προεκτάσεις των παράτυπων διορισμών του στο Δημόσιο. Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Τσουκαλάς: Να φυσήξει άλλος άνεμος και να φύγει η διεφθαρμένη κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός – Λουδοβίκος
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

«Ακούμε τον πρωθυπουργό σαν Λουδοβίκο, να μας λέει τι συζητούν οι πολίτες στα τραπέζια το Πάσχα και πως δεν μιλούν για τα σκάνδαλα. Συζητούν ότι πρέπει να κάνουν τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια και τους φόρους Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΠΑΣΟΚ: Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;
Πολιτική 18.04.26

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει το κάλεσμα Μπακογιάννη σε Λαζαρίδη για να παραιτηθεί, ενώ τονίζει σε ανακοίνωσή του πως η «ανάληψη πολιτικής ευθύνης με διατήρηση της καρέκλας είναι εμπαιγμός στους πολίτες».

Στην Λέσβο την Τετάρτη ο Κουτσούμπας για τον αφθώδη πυρετό
Επικαιρότητα 18.04.26

Την Λέσβο θα επισκεφθεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την Τετάρτη 22 Απριλίου, προκειμένου να ακούσει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κουτσούμπας θα συναντηθεί: – Στις 12:00 με το ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας […]

Ντόρα Μπακογιάννη: Ζητά την παραίτηση Λαζαρίδη- «Θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό»
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, έστειλε μήνυμα στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να παραιτηθεί διευκολύνοντας όπως είπε τον πρωθυπουργό και το κόμμα, υπογραμμίζοντας πως η παραμονή του στη θέση δημιουργεί πολιτικό βάρος.

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Opinion 19.04.26

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ημερομηνίες 19.04.26

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»
Μπάσκετ 19.04.26

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Καιρός: Αίθριος την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές – Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα
Καιρός 19.04.26

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 19.04.26

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε
Επιδημία της μοναξιάς 19.04.26

Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου
Τα στοιχεία 19.04.26

Πώς φτάσαμε από τα μακάβρια αθροίσματα των 50-70 νεκρών σε κάθε έξοδο στη μείωση κατά 98% των θυμάτων - Ανοιχτή πληγή τα δυστυχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες
Το πακέτο ΔΕΘ 19.04.26

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ
Κόσμος 19.04.26

Θρίλερ με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καθώς ο βαλλιστικός έλεγχος αποδείχθηκε ασαφής για να αθωώσει ή να ενοχοποιήσει περαιτέρω τον ύποπτο για τον φόνο εν μέσω θεωριών συνομωσίας.

Η Βουλγαρία ψηφίζει την Κυριακή με τον πρώην πρόεδρο Ράντεφ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις
Κόσμος 19.04.26

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Κόσμος 19.04.26

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 19.04.26

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις
Υποτιτλισμένο βίντεο 19.04.26

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

