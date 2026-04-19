Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Με το τραύμα του Μακάριου Λαζαρίδη να παραμένει ανοιχτό στο σώμα της Νέας Δημοκρατίας, το Μαξίμου θα επιχειρήσει να ανασυνταχθεί και να αντεπιτεθεί μαζεύοντας -όσο μπορεί- τη φθορά των τελευταίων ημερών. Η επιχείρηση ανασύνταξης ωστόσο μόνο εύκολη δεν είναι και αυτό διότι την ερχόμενη Τετάρτη στη Βουλή θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των βουλευτών που εμπλέκονται στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Μαξίμου θέλει να εκπέμψει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την ελληνική κοινωνία. «Δεν φοβόμαστε τίποτα, όλα στο φως, η δικαιοσύνη θα μας δικαιώσει» αυτό το τρίπτυχο που θέλει το Μαξίμου να καταστεί σαφές και με τρόπο ξεκάθαρο . Για αυτό και έχει ζητήσει να αρθούν οι ασυλίες των εμπλεκόμενων βουλευτών ώστε να υπάρξει διαλεύκανση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Την άποψη αυτή, ωστόσο, φαίνεται πως δεν την συμμερίζεται σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Αντίθετα, μια ομάδα σκληροπυρηνικών βουλευτών ετοιμάζεται να “σπάσει” τη γραμμή και να μην ψηφίσει τις άρσεις ασυλίας για τουλάχιστον 8 εμπλεκόμενους. “Με εξαίρεση τον Καραμανλή και την Αραμπατζή… οι υπόλοιπες περιπτώσεις δείχνουν γελοίες” ανέφερε χαρακτηριστικα΄ στο in βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που έχει αποφασίσει να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για την πλειοψηφία των εμπλεκόμενων.

Η ομάδα των σκληροπυρηνικών βουλευτών που ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο κατά του Μαξίμου υπολογίζεται σε 10 με 15. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορίδης, ο Θάνος Πλεύρης και ο Στέλιος Πέτσας το έχουν δηλώσει ήδη δημόσια. Όμως, πλάι στην “ομάδα των 4” φαίνεται πως συντάσσονται πολλοί ακόμα επιφανείς βουλευτές.

Ανάμεσα σε αυτούς φημολογείται πως βρίσκονται ο Αντρέας Κατσανιώτης, ο Γιώργος Βλάχος, η Μαρία Συρεγγέλα, η Χριστίνα Αλεξόπουλου και μια σειρά ακόμα βουλευτών που σκέφτονται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο καταψήφισης της άρσης ασυλίας των εμπλεκόμενων στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως εξήγησε έτερος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είναι αποφασισμένος να μην ψηφίσει η ψήφος κατά της άρσης ασυλίας είναι και μια αρνητική ψήφος για το Μαξίμου και την κατευναστική λογική που χαρακτηρίζει την ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. “Χωρίς να έχουμε δει τη δικογραφία… κρεμάμε στα μανταλάκια τους δικούς μας ανθρώπους και όταν αποκαλύπτεται πως δεν υπάρχει σκάνδαλο τότε είμαστε καθηλωμένοι από τους δικούς μας χειρισμούς” εξήγησε.

Φυσικά, η καταψήφιση της άρσης της ασυλίας των βουλευτών σε καμία περίπτωση δεν σηματοδοτεί ρήξη με το Μαξίμου. Εξάλλου, μέχρι αυτή την ώρα, η κυβέρνηση δεν έχει θέσει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υιοθετώντας την γραμμή του Άδωνι Γεωργιάδη, έχει ανοίξει μέτωπο με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Κοινώς, θα ήταν ιδιαίτερα αντιφατικό από την μια ο πρωθυπουργός να κατηγορεί την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τις δικογραφίες αφήνοντας αιχμές για πολιτικά παιχνίδια και την ίδια ώρα να θέτει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας για τις άρσεις ασυλίας.

Ωστόσο, το Μαξίμου δεν θα ήθελε να δει μια εικόνα όπου πάνω από 25 βουλευτές δεν θα ψηφίσουν. Και αυτό διότι θα έστελνε λάθος σήμα στην κοινωνία σε μια περίοδο που μια μεγάλη μερίδα του κόσμου κατηγορεί την κυβέρνηση για ροπή ή ανοχή στα σκάνδαλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε έχει προσφέρει μια μέση λύση. Και η λύση αυτή είναι άρση ασυλίας και άμεση εξέταση τους ώστε και οι ίδιοι να έχουν καθαρό διάδρομο προς τις κάλπες.

Το τι θα συμβεί στην ψηφοφορία της Τετάρτης μένει να φανεί, όμως φαίνεται πως οι διαφοροποιήσεις θα είναι αρκετές.