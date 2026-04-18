Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία» – Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε, σήμερα, Σάββατο ο, μέχρι πρότινος, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε σχετικά με τον τίτλο σπουδών του, τους παράτυπους διορισμούς του στο Δημόσιο, με το ποινικό σκέλος της υπόθεσης να μένει ανοιχτό, τις αποκαλύψεις για τη σταδιοδρομία του με κύριο προσόν τη «γαλάζια ταυτότητά» του να συνεχίζονται, και τις έντονες αντιδράσεις εκ μέρους της αντιπολίτευσης, η παραίτηση Λαζαρίδη κατέστη μονόδρομος.

Καταλυτική ήταν προφανώς και η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη -λίγες ώρες πριν την παραίτησή του-, η οποία δήλωσε στο MEGA πως «ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα», υπογραμμίζοντας πως η παραμονή του στη θέση δημιουργεί πολιτικό βάρος.

«Η ιστορία αυτή έχει κόστος για εμάς και μας έχει στεναχωρήσει», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ντόρα Μπακογιάννη. «Θα δούμε την εξέλιξη. Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά ο Μακάριος Λαζαρίδης. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα πρέπει να διευκολύνει το κόμμα και να παραιτηθεί. Το λέω και για προστατεύσει και τον εαυτό του, φαίνεται πως είναι υπό πίεση», πρόσθεσε κυρία Μπακογιάννη εκφράζοντας μεγάλο μέρος της ΚΟ της ΝΔ και προσφέροντας επί της ουσίας βαλβίδα εκτόνωσης.

Ωστόσο, το Μαξίμου παραμένει εκτεθειμένο και μετά την -με πολύ μεγάλη καθυστέρηση- παραίτηση Λαζαρίδη, όπως έσπευσε να τονίσει και η Αντιπολίτευση. Ο χειρισμός του θέματος μέχρι σήμερα, οι αρχικές προκλητικές δηλώσεις του Μακάριου Λαζαρίδη που έμειναν αναπάντητες, η σιωπή του πρωθυπουργού για το ζήτημα στη συζήτηση στη Βουλή παρά τις επανειλημμένες αναφορές της Αντιπολίτευσης, αλλά και η δήλωση «μετάνοιας» και ουσιαστικά ομολογίας του ίδιου του Λαζαρίδη, που μέχρι την προηγούμενη ημέρα το Μαξίμου τον κάλυπτε, εξακολουθούν να βαραίνουν την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αντικατάσταση του κ. Λαζαρίδη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα γίνει «εν ευθέτω χρόνω».

Η δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη:

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.

Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».