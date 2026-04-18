ΣΥΡΙΖΑ για Λαζαρίδη: Παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές, προοδευτική κυβέρνηση
«Ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη» η παραίτηση Λαζαρίδη, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ
«Μετά από δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, σήμερα τελικά παραιτήθηκε», σχολιάζει δηκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία την παραίτηση από την κυβέρνηση του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Και τονίζει χαρακτηριστικά: «Τι έχουν άραγε να πουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, που έβρισκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες επαρκείς τις εξηγήσεις του, που δεν έβρισκαν λόγο παραίτησης του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα; Πώς θα σταθούν από αύριο απέναντι στους πολίτες;».
Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου, «η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής και, παράλληλα, μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μια νίκη», όπως σημειώνει, «που κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη».
«Δεν είναι αρκετή όμως. Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Και αυτό θα συμβεί μόνο με την παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές, και μια προοδευτική κυβέρνηση», επισημαίνει καταληκτικά.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις