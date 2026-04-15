Φάμελλος: Ο πολιτικός απατεώνας Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15 Απριλίου 2026, 16:19

«Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;», αναρωτιέται ο Σωκράτης Φάμελλος

«Όπως αποκαλύπτουν πολλά πλέον δημοσιεύματα, ο πολιτικός απατεώνας Μακάριος Λαζαρίδης προσελήφθη σε αρκετές θέσεις στο ελληνικό Δημόσιο την περίοδο 2007 έως και 2013, κατά παράβαση της νομοθεσίας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας ότι πρόκειται για «θέσεις, για τις οποίες απαιτείται πτυχίο Πανεπιστημίου ή και Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό, και που είχαν φυσικά αντίστοιχες αμοιβές».

«Οι μόνες περγαμηνές του κ. Λαζαρίδη ήταν η κομματική ταυτότητα της ΝΔ και ένα μη αναγνωρισμένο χαρτί από ένα Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, το οποίο μάλιστα είχε κατ’ επανάληψη καταγγελθεί και σφραγιστεί», υπογραμμίζει.

Και επισημαίνει πως «αντί να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί, τολμά να κουνά το δάχτυλο στον ελληνικό λαό και να προβάλει γελοίες δικαιολογίες».

«Ο Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη»

«Τι περιμένουν οι δήθεν ‘άριστοι’ υπουργοί Πιερρακάκης και Λιβάνιος για να ανακαλέσουν τις ρουσφετολογικές προσλήψεις Λαζαρίδη, εφόσον αφορούν σε δημόσιο χρήμα και στη δημόσια διοίκηση; Τι έχει να πει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για την απάτη Λαζαρίδη να εξισώσει μία παραπλανητική βεβαίωση με τα πτυχία των ελληνικών Πανεπιστημίων;», αναρωτιέται ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει επιπλέον: «Τι περιμένει η ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης και το Ελεγκτικό Συνέδριο για να καταλογίσουν και να απαιτήσουν πίσω τους μισθούς που πήρε παράνομα; Και βεβαίως», υπογραμμίζει, «τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;».

«Μία είναι η εξήγηση», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας πως «ο κ. Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά».

Για να καταλήξει πως «αυτή η κυβέρνηση, όχι απλά καλύπτει, αλλά στηρίζει την απατεωνιά για να καλοπερνάνε οι γαλάζιες ακρίδες και αρουραίοι. Για αυτό πρέπει να φύγουν το συντομότερο δυνατόν, για να ανασάνει ο ελληνικός λαός».

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

Στρες: Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε να επανέλθουμε από το άγχος;

Ιράν – ΗΠΑ: Εξετάζεται παράταση της εκεχειρίας

Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Επικαιρότητα 15.04.26

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

«Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να κοιτάξει στα μάτια όλους αυτούς τους πτυχιούχους που είναι εκεί έξω και είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι είτε δουλεύουν σεζόν είτε έχουν φύγει από τη χώρα μας για να βρουν κάπου αλλού μια αξιοπρεπή θέση εργασίας αξιοποιώντας τον τίτλο των σπουδών τους;», διερωτήθηκε η Όλγα Μαρκογιαννάκη

5+1 ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Όχι μόνο δεν κλείνουν, αλλά ανοίγουν και νέα μέτωπα για τον Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με όλα στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή. Από υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το εσωκομματικό μέτωπο που φουντώνει, με τελευταίο λάδι στη φωτιά την υπόθεση Λαζαρίδη.

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Διπλωματία 15.04.26

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Κατσανιώτης για Λαζαρίδη: Ο καθένας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία και τον δημόσιο λόγο του – Τι είπε για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

«Δεν είναι ευχάριστη η συζήτηση. Υπήρχε και υπάρχει η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από αυτό το υπουργείο, άρα για αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε», δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης

Ζαχαριάδης: Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα ο κ. Λαζαρίδης θα είχε παραιτηθεί – Ώριμες οι συνθήκες για πρόταση δυσπιστίας
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

«Βλέπουμε σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο» τόνισε για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

Στον «Ευαγγελισμό» με ρήξη ανευρύσματος ο Γιώργος Μυλωνάκης, οδηγήθηκε άμεσα το χειρουργείο – Το συμβάν στο Μαξίμου
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 14:02

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Μυλωνάκης, έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

ΠΑΣΟΚ: Κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών; – Απαντήσεις και για τη 2η πρόσληψη Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 15.04.26

«Για την περίπτωση της εκ νέου πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη σε θέση ΠΕ χωρίς πάλι πτυχίο (!) το 2013, έχει κάνει κάποια έρευνα το Μαξίμου;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ

Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Το κλίμα για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είναι βαρύ, με αρκετά γαλάζια στελέχη να εκφράζουν ανοιχτά την ενόχλησή τους - Γιατί το Μαξίμου δεν βγαίνει μπροστά;

ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Αιχμές από την Κουμουνδούρου για την άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη σε πρόταση δυσπιστίας, ο κίνδυνος αντισυσπείρωσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Την αποκάλυψη για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη με πτυχίο κολλεγίου σε θέση που απαιτούσε πτυχίο ΑΕΙ, διαδέχονται δύο νέες εκπλήξεις: το κολλέγιο ήταν «μαϊμού» και σύρθηκε στα δικαστήρια, ενώ υπήρξε και δεύτερος διορισμός του Λαζαρίδη στο Δημόσιο, πάλι ως αποφοίτου πανεπιστημίου, αλλά με το ίδιο πτυχίο του «κολλεγίου». Τα αποκαλυπτικά έγγραφα.

Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία
Πυκνά σύννεφα 14.04.26

Στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ενώ φουντώνουν οι αντιδράσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση. Τελικός κριτής για τα «προσόντα» του υφυπουργού ο λαός.

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»
Συννεφιά στο Μαξίμου 14.04.26

Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά αυτό έγινε, «γκρεμίζοντας» εμμέσως το κυβερνητικό αφήγημα περί «Αριστείας». Αποστάσεις έλαβε ο Στέλιος Πέτσας χρεώνοντας «λάθος επικοινωνίας». Χωρίς ουσιαστική απάντηση η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του Μητσοτάκη – Το θράσος, το ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται
Σφοδρά πυρά 14.04.26

«Η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας πυρά για τη μη απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
Πόνος 15.04.26

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνους εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Ελλάδα 15.04.26

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
On Field 15.04.26

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 15.04.26

Η ΜΕΓΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη διπλή διάκριση των Babylino Premium Pants και BabyCare 99% Water ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα στη βρεφική φροντίδα

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
Ελλάδα 15.04.26

Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
On Field 15.04.26

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
Κόσμος 15.04.26

Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Ελλάδα 15.04.26

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 15.04.26

Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Επικαιρότητα 15.04.26

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Μάρκο Νίκολιτς και Φελίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τονίζοντας αμφότεροι πως η «Ένωση» θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να πετύχει την ανατροπή.

Η ιστορία του 82χρονου που αγάπησε δύο ανθρώπους: τον Σινάτρα και τη σύζυγό του
Ιστορία ζωής 15.04.26

Ένας 82χρονος άνδρας από τη Σκωτία (με μπόλικη αγάπη για τον Φρανκ Σινάτρα) ταξίδεψε στο Χόλγιουντ με μια μονάχα σκέψη: όσα είπε στην αποθανούσα σύζυγό του, να γίνουν πραγματικότητα.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

