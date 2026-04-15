Φάμελλος: Ο πολιτικός απατεώνας Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη
«Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;», αναρωτιέται ο Σωκράτης Φάμελλος
«Όπως αποκαλύπτουν πολλά πλέον δημοσιεύματα, ο πολιτικός απατεώνας Μακάριος Λαζαρίδης προσελήφθη σε αρκετές θέσεις στο ελληνικό Δημόσιο την περίοδο 2007 έως και 2013, κατά παράβαση της νομοθεσίας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας ότι πρόκειται για «θέσεις, για τις οποίες απαιτείται πτυχίο Πανεπιστημίου ή και Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό, και που είχαν φυσικά αντίστοιχες αμοιβές».
«Οι μόνες περγαμηνές του κ. Λαζαρίδη ήταν η κομματική ταυτότητα της ΝΔ και ένα μη αναγνωρισμένο χαρτί από ένα Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, το οποίο μάλιστα είχε κατ’ επανάληψη καταγγελθεί και σφραγιστεί», υπογραμμίζει.
Και επισημαίνει πως «αντί να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί, τολμά να κουνά το δάχτυλο στον ελληνικό λαό και να προβάλει γελοίες δικαιολογίες».
«Ο Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη»
«Τι περιμένουν οι δήθεν ‘άριστοι’ υπουργοί Πιερρακάκης και Λιβάνιος για να ανακαλέσουν τις ρουσφετολογικές προσλήψεις Λαζαρίδη, εφόσον αφορούν σε δημόσιο χρήμα και στη δημόσια διοίκηση; Τι έχει να πει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για την απάτη Λαζαρίδη να εξισώσει μία παραπλανητική βεβαίωση με τα πτυχία των ελληνικών Πανεπιστημίων;», αναρωτιέται ο Σωκράτης Φάμελλος.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει επιπλέον: «Τι περιμένει η ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης και το Ελεγκτικό Συνέδριο για να καταλογίσουν και να απαιτήσουν πίσω τους μισθούς που πήρε παράνομα; Και βεβαίως», υπογραμμίζει, «τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;».
«Μία είναι η εξήγηση», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας πως «ο κ. Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά».
Για να καταλήξει πως «αυτή η κυβέρνηση, όχι απλά καλύπτει, αλλά στηρίζει την απατεωνιά για να καλοπερνάνε οι γαλάζιες ακρίδες και αρουραίοι. Για αυτό πρέπει να φύγουν το συντομότερο δυνατόν, για να ανασάνει ο ελληνικός λαός».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις