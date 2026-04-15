Ζαχαριάδης: Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα ο κ. Λαζαρίδης θα είχε παραιτηθεί – Ώριμες οι συνθήκες για πρόταση δυσπιστίας

«Όσα συμβαίνουν με τον κ. Λαζαρίδη είναι μία ντροπιαστική εξέλιξη για τον δημόσιο βίο» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης, αναφορικά με το πτυχίο του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Ζαχαριάδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, υπενθύμισε, μάλιστα, ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης «έγινε υφυπουργός σε ένα μίνι ανασχηματισμό για να καλύψει ένα άλλο σκάνδαλο, αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εμφανίστηκαν δεκάδες βουλευτές και υπουργοί της ΝΔ».

«Πρέπει να γίνει αυτό που θα γινόταν μέσα σε ένα λεπτό σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, να τον παραιτήσει ο πρωθυπουργός», υπογράμμισε.

Ζαχαριάδης: Η πρόταση δυσπιστίας, μήνυμα ότι είναι απονομιμοποιημένος ο Μητσοτάκης

Σχετικά με το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε ώριμες τις συνθήκες, ενώ σημείωσε πως «βλέπουμε σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο».

«Δεν συμφωνώ με το επιχείρημα που ακούω σε κύκλους της αντιπολίτευσης και είναι συνήθως επιχείρημα της πλειοψηφίας, ότι αν κάνουμε πρόταση δυσπιστίας θα δυναμώσουμε την κυβέρνηση. Στέλνεις ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση, ότι είναι απονομιμοποιημένος ο πρωθυπουργός», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αν υπάρχει αυτή η άποψη στον προοδευτικό χώρο, σε κάποιους οι οποίοι έγιναν από σπόντα αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά δεν ασκούν τα καθήκοντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ας το πούνε», ανέφερε με νόημα για το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας πως η Χαριλάου Τρικούπη, «πριν από 15 μέρες σκεφτόταν να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας για το ζήτημα του κράτους δικαίου. Δεν το έλεγε το ΠΑΣΟΚ; Και μάλιστα, ζητούσαν από τα άλλα κόμματα ότι θέλουν στήριξη γιατί δεν έχουν 50 έδρες. Σωστό. Εμείς θα τη στηρίζαμε. Δεν την έκανε. Δεν ξέρω τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να μην το κάνει. Μετά τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει να μην την κάνουμε γιατί θα δυναμώσει η κυβέρνηση».

Ο κ. Ζαχαριάδης επισήμανε πως «θπάρχει μία πολιτική παράδοση στη μεταπολίτευση, ότι όποτε η μείζονα αντιπολίτευση έκρινε ότι χρειάζονταν κατέθετε πρόταση δυσπιστίας. Μιλάμε ωστόσο για μεγάλη αντιπολίτευση, όχι τώρα που ο άλλος δημοσκοπικά είναι στο 12, 13, 14, 15% και φαντάζεται τον εαυτό του 30, που δεν είναι! Εμείς δεν έχουμε καιροσκοπική πολιτική. Δεν βλέπουμε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να κάνουμε το αντίθετο. Αν εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας, βεβαίως θα την υπογράψουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι, στην αρχή της συνέντευξης, ο Κώστας Ζαχαριάδης ευχήθηκε περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ.