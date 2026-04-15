15.04.2026 | 08:05
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά
ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης
Πολιτική Γραμματεία 15 Απριλίου 2026, 08:00

Αιχμές από την Κουμουνδούρου για την άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη σε πρόταση δυσπιστίας, ο κίνδυνος αντισυσπείρωσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Όσο πλησιάζει η ώρα της αναμέτρησης των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή την Πέμπτη για το Κράτος Δικαίου και τις υποκλοπές, φουντώνει παράλληλα στο παρασκήνιο η αντιπαράθεση μεταξύ Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη για το αν πρέπει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον πρωθυπουργό ή αν μια τέτοια πρωτοβουλία θα έδινε ανάσα στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και διέξοδο στα γαλάζια αδιέξοδα εν μέσω καταιγιστικών σκανδάλων, με την πλειοψηφία να απορρίπτει τη μομφή και να επανασυσπειρώνεται στην πιο δύσκολη φάση της από τις εκλογές του 2023.

Δεν είναι μόνο το βαρύ περιβάλλον στο οποίο έχει περιέλθει η κυβερνητική πλειοψηφία εξαιτίας των εκβιασμών του Ισραηλινού επιχειρηματία και πρώην στρατιωτικού Τάλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το Predator το οποίο η εταιρεία του πουλά μόνο σε κράτη ή κρατικές υπηρεσίες, όπως είπε στο MEGA.

Στο κάδρο βρίσκεται το σκάνδαλο «ΟΠΕΚΕΠΕ 2», αλλά και η γαλάζια ρουσφετολογία και η κατάρρευση της αριστείας με τον παλαιότερο παράνομο διορισμό του νέου υφυπουργού αγροτικής ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη, σε θέση που απαιτούσε πτυχίο πανεπιστημίου και το οποίο δεν έχει.

Τριήμερο σφυροκόπημα

«Αν θέλεις να πέσει η κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές, κάνεις πρόταση μομφής» σημειώνει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση κατά την αυριανή συζήτηση στην ολομέλεια για το Κράτος Δικαίου και συγκεκριμένα για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Όταν ζητάς εκλογές, πρέπει και να το δείχνεις κιόλας στην πράξη» σημείωνε άλλο στέλεχος κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την Κουμουνδούρου επιμένουν ότι είναι ανεξήγητη η στάση του ΠΑΣΟΚ καθώς δεν μπορεί να ζητά εκλογές και να μη πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιώντας το κορυφαίο εργαλείο που έχει στα χέρια της ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Οι αιχμές μάλιστα από κορυφαία στελέχη εκτοξεύονται με καταιγιστικό τρόπο καθώς από την μια πλευρά επισημαίνουν ότι πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ το άφηναν στα τηλεοπτικά πάνελ ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατατεθεί από κοινού με ΣΥΡΙΖΑ η μομφή και από την άλλη πλευρά σημείωναν ακόμη πιο αιχμηρά, ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχει αναλάβει έστω και από σπόντα.

Πιέζει ο Φάμελλος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε δημόσια δήλωσή του αφήνει να εννοηθεί ότι θα συνεχίζει δημόσια να καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει την κίνηση συνεννόησης και να καταθέσουν από κοινού την πρόταση μομφής καθώς απαιτούνται 50 υπογραφές βουλευτών τις οποίες ωστόσο δεν τις έχει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης.

«Αν δεν την κάνεις τώρα, πότε;» αναρωτιέται στενός συνεργάτης του κ. Φάμελλου, ο οποίος παραθέτει τα ανοιχτά μέτωπα στα οποία είναι απολύτως εκτεθειμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τάσσεται υπέρ ενός σφυροκοπήματος επί τριήμερο που θα φέρει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Από τις υποκλοπές, στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τον Μακάριο Λαζαρίδη η βεντάλια των σκανδάλων είναι μεγάλη επιμένουν και υπενθυμίζουν ότι δεν μπορεί να την αρνείται τώρα το ΠΑΣΟΚ, όταν ήδη έχουν από κοινού καταθέσει δύο φορές πρόταση δυσπιστίας και μάλιστα με πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ την οποία και στήριξαν τα άλλα κόμματα.

Η πρώτη φορά ήταν το 2024 μετά τη αποκάλυψη του Βήματος για τη μονταζιέρα στα ηχητικά ντοκουμέντα από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη και η δεύτερη φορά που κατατέθηκε πρόταση δυσπιστίας και μάλιστα στις καθυστερήσεις, όπως σημείωναν πολλοί δηκτικά τότε για τον κ. Ανδρουλάκη, μεταξύ των δυο ιστορικών πανελλαδικών συλλαλητηρίων για τα Τέμπη.

Αντισυσπείρωση

Σε κάθε περίπτωση το «όχι» σε μομφή στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ ερμηνεύεται και από το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει κλειδώσει στην αυτονομία της μέχρι τις κάλπες και η όποια πρωτοβουλία ληφθεί θα είναι αποκλειστικά «υπόθεση ΠΑΣΟΚ».

Από την άλλη πλευρά πολλοί από το κεντροαριστερό μπλοκ επιμένουν ότι ο κ. Φάμελλος επιμένει σε μια γραμμή μετώπου που δεν οδηγεί πουθενά πιέζοντας και πάλι για μια πρωτοβουλία η οποία εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο και που κινδυνεύει να γυρίσει μπούμερανγκ και να δώσει ανάσα στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια φάση που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Ήδη 11 βουλευτές του «ΟΠΕΚΕΠΕ 2» εμφανίζονται να οργανώνονται ως μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα εντός της γαλάζιας πλειοψηφίας και να θεωρούν ότι δεν έχουν λάβει επαρκή στήριξη από την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, αποστάσεις παίρνουν πολλά γαλάζια στελέχη και βουλευτές από τον «πτυχιούχο» υφυπουργό Μακάριο Λαζαρίδη με τον αδύναμο τίτλο σποδών ενός «αποτυχημένου» κέντρου σπουδών.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι σε αυτή τη φάση μια πρόταση δυσπιστίας θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπάρχουν μεγάλα εσωτερικά θέματα στη ΝΔ και στην ίδια την κυβέρνηση σημειώνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μια ανανέωση της εμπιστοσύνης της γαλάζια πλειοψηφίας στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και των υπουργών του θα ήταν «το φιλί της ζωής» για να κλωτσήσει το τενεκεδάκι των εκλογών τουλάχιστον μέχρι το Φθινόπωρο και απαλλαγμένος από το άγχος της εσωτερικής γκρίνιας, που τρώει από μέσα την ΝΔ.

Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Την αποκάλυψη για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη με πτυχίο κολλεγίου σε θέση που απαιτούσε πτυχίο ΑΕΙ, διαδέχονται δύο νέες εκπλήξεις: το κολλέγιο ήταν «μαϊμού» και σύρθηκε στα δικαστήρια, ενώ υπήρξε και δεύτερος διορισμός του Λαζαρίδη στο Δημόσιο, πάλι ως αποφοίτου πανεπιστημίου, αλλά με το ίδιο πτυχίο του «κολλεγίου». Τα αποκαλυπτικά έγγραφα.

Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία
Πυκνά σύννεφα 14.04.26

Στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ενώ φουντώνουν οι αντιδράσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση. Τελικός κριτής για τα «προσόντα» του υφυπουργού ο λαός.

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»
Συννεφιά στο Μαξίμου 14.04.26

Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά αυτό έγινε, «γκρεμίζοντας» εμμέσως το κυβερνητικό αφήγημα περί «Αριστείας». Αποστάσεις έλαβε ο Στέλιος Πέτσας χρεώνοντας «λάθος επικοινωνίας». Χωρίς ουσιαστική απάντηση η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του Μητσοτάκη – Το θράσος, το ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται
Σφοδρά πυρά 14.04.26

«Η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας πυρά για τη μη απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Διπλωματία 14.04.26

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα – Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση και αστάθεια
Εκρηκτικό μείγμα 14.04.26

Αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις η κυβέρνηση στην πιο αδύναμη φάση της - Σκάνδαλα, ακρίβεια και «γαλάζιες γκρίνιες» σε συνδυασμό με την περιρρέουσα αστάθεια δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Φουλ επίθεση από το ΠΑΣΟΚ με φόντο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών με τη Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι έρχεται η ώρα της αλήθειας

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Στιμωγμένη είναι η κυβέρνηση με φόντο τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχη της αντιπολίτευσης να εκτοξεύουν πυρά

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της «αριστείας» θα δώσει συγχωροχάρτι για τις «υπηρεσίες» του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

ΕΕ: Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα – Πιθανό δελτίο
Καμπανάκι κινδύνου 15.04.26

Η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα - Συζητείται σε κλειστές συσκέψεις η εφαρμογή δελτίου

Θεσσαλονίκη: Αναστέλλονται δρομολόγια για τρένα από και προς Σέρρες – Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες
Ο λόγος 15.04.26

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Hellenic Train θα ισχύσουν για σήμερα, την Παρασκευή και την Κυριακή σε συγκεκριμένα δρομολόγια λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις
Αντί για τον αποκλεισμό 15.04.26

Η αυξανόμενη τάση των ευρωπαϊκών κρατών να επιβάλλουν ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των social media δεν βρίσκει καθολική αποδοχή.

Στράτος Ιωακείμ
Αποκαλυπτική έρευνα για το σχολείο και την κοινωνία – Στην οικογένεια (των άλλων) χρεώνουμε τη νεανική βία
Πανελλαδική έρευνα 15.04.26

Σε ποιο σχολείο θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας; Ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του «Σημείου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς», σχολιάζει την έρευνα «Σχολικό Κουδούνι 2026».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με 5 νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ
Κόσμος 15.04.26 Upd: 08:14

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον οδεύουν προς νέο γύρο συνομιλιών ενώ συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ - Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να προχωρήσουν σε άμεσες διαπραγματεύσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Βροχές και αφρικανική σκόνη σήμερα
Ελλάδα 15.04.26

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα.

Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Την αποκάλυψη για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη με πτυχίο κολλεγίου σε θέση που απαιτούσε πτυχίο ΑΕΙ, διαδέχονται δύο νέες εκπλήξεις: το κολλέγιο ήταν «μαϊμού» και σύρθηκε στα δικαστήρια, ενώ υπήρξε και δεύτερος διορισμός του Λαζαρίδη στο Δημόσιο, πάλι ως αποφοίτου πανεπιστημίου, αλλά με το ίδιο πτυχίο του «κολλεγίου». Τα αποκαλυπτικά έγγραφα.

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρ. Επιτροπή να εξετάζει την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας – «Παράθυρο» για το μέτρο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν

Αλέξανδρος Καψύλης
Μαίρη Κατράντζου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι δημιουργούν αντικείμενα-φετίχ του στυλ
Μinaudière 15.04.26

Η Ροσελίνι εντάσσεται στη Bvlgari μαζί με μια ομάδα εξαιρετικά καταξιωμένων γυναικών, που συγκέντρωσε η Μαίρη Κατράντζου, η δημιουργική διευθύντρια δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων – Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία
Νέες περικοπές 15.04.26

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων – Οι περικοπές φέρνουν τέλος στις κατ΄ οίκον επισκέψεις των προσωπικών γιατρών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Η εφημερίδα Haaretz σημειώνει τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ και σημειώνει τις προσπάθειες Νετανιάχου να αποφύγει το δικαστήριο εναντίον του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ
Το αύριο του ΝΑΤΟ; 15.04.26

Αξιωματούχοι που εργάζονται στα σχέδια, τα οποία ορισμένοι αξιωματούχοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους Ευρωπαίους στους ρόλους διοίκησης και ελέγχου της συμμαχίας

Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας
Απόβλητα παντού 15.04.26

Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Γιώργος Μαζιάς
Ο δεκάλογος του νέου κληρονομικού δικαίου – Τι ισχύει, τι αλλάζει
Οικονομία 15.04.26

Σε έξι μέρες ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την προώθηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, το οποίο εκτός απροόπτου θα τεθεί σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026

Μίνα Μουστάκα
Boomers: Οι πρώτοι της γενιάς τους γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία – Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Πώς οι boomers, η γενιά που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος μας, διαμορφώνει το μέλλον της γήρανσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για όσους ακολουθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»
Πρόβλημα η αφθονία 15.04.26

Αγρότες στην Ευρώπη μοιράζουν δωρεάν τόνους πατάτας, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν μπορεί να απορροφήσει την ίδια του την παραγωγή

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

