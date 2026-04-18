ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός
«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ
«Η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την παραίτηση του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης από την κυβέρνηση.
Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήρια του στον προσωπικό του ρουσφέτι».
Για να υπογραμμίσει πως «τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής».
