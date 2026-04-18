Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Πολιτική Γραμματεία 18 Απριλίου 2026, 22:15

Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

Κυριάκος Δημάγγελος
Με καθυστέρηση 15 ημερών ο Μακάριος Λαζαρίδης αποτελεί παρελθόν από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο τέως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, εγκατέλειψε την κυβέρνηση με μια λιτή ανακοίνωση που αφού ευχαριστεί τον πρωθυπουργό, κλείνει λέγοντας πως παραιτείται με γνώμονα την ανάγκη «να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι διαφορετική καθώς δεν πρόκειται για παραίτηση αλλά για… εξώθηση σε παραίτηση, με το κλίμα στη ΝΔ να βαραίνει όσο περνούσαν οι ημέρες.

Η Ντόρα Μπακογιάννη με τη σημερινή της δήλωση, που πληροφορούμαστε πως δεν ήταν σε επικοινωνία με το Μαξίμου, λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων. Όταν έγινε γνωστό πως η πρώην υπουργός Εξωτερικών τάχθηκε υπέρ της απομάκρυνσης Λαζαρίδη, τότε ξεκίνησε και ο τελικός γύρος επαφών του Μαξίμου με τον Μακάριο Λαζαρίδη. «Τρίτη εβδομάδα πίεσης για τον Μακάριο Λαζαρίδη και με δεδομένα τα όσα έχουν συμβεί δεν μπορούσε να την σηκώσει η κυβέρνηση» εξήγησε στο in κεντρικό στέλεχος της κυβέρνησης.

Η επικοινωνία με το Μαξίμου

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών του Μαξίμου και του Μακάριου Λαζαρίδη δεν τέθηκε ζήτημα διαγραφής, ούτε όμως ο ίδιος προθυμοποιήθηκε να παραιτηθεί. Η πορεία όμως του διαλόγου ήταν καθοριστική, καθώς έγινε κατανοητό στον υπουργό πως η κάλυψη της κυβέρνησης τελειώνει. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την απόφαση έπαιξε το γεγονός πως πέντε ακόμα βουλευτές ήταν έτοιμοι να «αδειάσουν» δημόσια τον Λαζαρίδη μέσα στην εβδομάδα.

Αυτό που καθίσταται σαφές είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήθελε να οδηγήσει στην έξοδο τον Μακάριο Λαζαρίδη. Ο τελευταίος άλλωστε αποτελούσε προσωπικό του σύμβουλο και επιλογή, ενώ μια απομάκρυνση του θα στοίχιζε στον ίδιο πολιτικά. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν «πουλάει» τους δικούς του ανθρώπους» μας επεσήμανε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Φυσικά και ο ίδιος δεν ήθελε να παραιτηθεί. Συμμετείχε κανονικά σε σύσκεψη με παραγωγούς της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό, ενώ είχε λάβει και αρμοδιότητες για την επόμενη εβδομάδα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

Ωστόσο είχε αποφύγει όπως μαθαίνουμε να μιλήσει απευθείας με τον ίδιο. Αυτό που εξαγρίωσε τον πρωθυπουργό ήταν η τηλεοπτική του συνέντευξη στο OPEN. Στελέχη της κυβερνητικής παράταξης εκτιμούσαν ότι το ύφος, οι εκφράσεις και συνολικά η γραμμή που ακολούθησε όχι μόνο δεν βοήθησαν, αλλά έδωσαν νέα καύσιμα στην αντιπολίτευση και ενίσχυσαν τη δυσφορία στο εσωτερικό της ΝΔ. «Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πως έπεσε σε τόσα μαζεμένα λάθη ένα έμπειρο στέλεχος της κυβέρνησης» ανέφερε χαρακτηριστικά στο in γαλάζιος βουλευτής.

Το πρόβλημα όμως φαίνεται πως ήταν ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε απασφαλίσει. Μαθαίνουμε μάλιστα πως είχε αρνηθεί στην αρχή να κάνει την δήλωση που του ζητήθηκε πριν την παρέμβαση του πρωθυπουργού στη Βουλή ώστε η κυβέρνηση να κάψει ένα όπλο της αντιπολίτευσης. Η επιμονή του στην άρνηση εξόργισε τα στελέχη του Μαξίμου… τα όποια έδωσαν μάχη για την συγκεκριμένη δήλωση.

Όλα τα παραπάνω έκαναν πολλούς να μετράνε αντίστροφα. Όλοι γνώριζαν πως το μέλλον του κρέμεται σε μια κλωστή. Εν τέλει, την κλωστή αυτή την έκοψε η Ντόρα Μπακογιάννη και έτσι σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης αποτελεί έναν ακόμα παραιτηθέντα υπουργό.

Πόλεμος με το Ιράν: H οικονομία, το αδύναμο σημείο του Τραμπ

Πόλεμος με το Ιράν: H οικονομία, το αδύναμο σημείο του Τραμπ

Παγκόσμια οικονομία: Οι μεγαλύτεροι φόβοι των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής

Παγκόσμια οικονομία: Οι μεγαλύτεροι φόβοι των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

«Ως πότε θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση συνώνυμη της διαφθοράς» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτική ανάγκη» ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα» και μια νέα ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά.

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης
Νέα Αριστερά 18.04.26

«Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο», σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για την παραίτηση Λαζαρίδη

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 18.04.26

«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Εκτροπής συνέχεια από τον Γεωργιάδη με νέα αντιθεσμική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Πιστός στην προσπάθεια - ή στην υπηρεσία; - συκοφάντησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπολύει με ακροβασίες λογικής νέα συκοφαντική επίθεση, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις στις αναφορές του από τον νομικό κόσμο και την Ένωση Δικαστών

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία» – Έκθετο παραμένει το Μαξίμου
Επικαιρότητα 18.04.26

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά και την καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και τις διαστάσεις που παίρνει το θέμα με συνεχώς νέες αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες του Λαζαρίδη, αλλά και τις ποινικές προεκτάσεις των παράτυπων διορισμών του στο Δημόσιο. Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Τσουκαλάς: Να φυσήξει άλλος άνεμος και να φύγει η διεφθαρμένη κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός – Λουδοβίκος
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

«Ακούμε τον πρωθυπουργό σαν Λουδοβίκο, να μας λέει τι συζητούν οι πολίτες στα τραπέζια το Πάσχα και πως δεν μιλούν για τα σκάνδαλα. Συζητούν ότι πρέπει να κάνουν τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια και τους φόρους Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΠΑΣΟΚ: Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;
Πολιτική 18.04.26

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει το κάλεσμα Μπακογιάννη σε Λαζαρίδη για να παραιτηθεί, ενώ τονίζει σε ανακοίνωσή του πως η «ανάληψη πολιτικής ευθύνης με διατήρηση της καρέκλας είναι εμπαιγμός στους πολίτες».

Στην Λέσβο την Τετάρτη ο Κουτσούμπας για τον αφθώδη πυρετό
Επικαιρότητα 18.04.26

Την Λέσβο θα επισκεφθεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την Τετάρτη 22 Απριλίου, προκειμένου να ακούσει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κουτσούμπας θα συναντηθεί: – Στις 12:00 με το ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας […]

Ντόρα Μπακογιάννη: Ζητά την παραίτηση Λαζαρίδη- «Θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό»
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, έστειλε μήνυμα στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να παραιτηθεί διευκολύνοντας όπως είπε τον πρωθυπουργό και το κόμμα, υπογραμμίζοντας πως η παραμονή του στη θέση δημιουργεί πολιτικό βάρος.

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Κόσμος 19.04.26

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 19.04.26

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις
Υποτιτλισμένο βίντεο 19.04.26

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Ο τελευταίος που είδε ζωντανό και μίλησε με τον Αλέκο Δασκαλάκη πριν τη μοιραία διαδρομή – Νέες πληροφορίες στο φως
Ελλάδα 19.04.26

Ένας αστυνομικός που φέρεται ήδη να έχει καταθέσει ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο αντάλλαξε τις τελευταίες κουβέντες στο καφενείο φεύγοντας για το χωράφι με έναν καφέ και τοστ ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης ο οποίος δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του αλλά γύρισε σπίτι ύστερα από μισή διαδρομή με χτυπήματα στο κεφάλι, νοσηλεύτηκε και πέθανε χωρίς να προλάβει να μιλήσει!

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Η Ρόμα αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, παρέμεινε 6η και ισοβαθμεί με την 5η Κόμο, όμως δεν εκμεταλεύτηκε την ήττα της. Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους φιλοξενούμενους στο -4.

Η Σαρλίζ Θερόν σχολιάζει τη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
Υπερήρωες 18.04.26

Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας
«Σκληρό πλήγμα» 18.04.26

Το φορτίο βρέθηκε χθες Παρασκευή σε πλοίο που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας αυτής της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών και της DEA

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

«Ως πότε θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση συνώνυμη της διαφθοράς» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτική ανάγκη» ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα» και μια νέα ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά.

Τέλος τα στημένα brunch: Γιατί η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παλιά καφενεία;
Εμπρός πίσω 18.04.26

Ξέχνα τα αβοκάντο τοστ, τις neon επιγραφές και τις ατελείωτες ουρές αναμονής. Η νέα, απόλυτη τάση εξόδου στην πόλη έχει άρωμα ελληνικού καφέ, παλιό μωσαϊκό και δεν απαιτεί να αδειάσεις το πορτοφόλι σου.

Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο
Διακοπές χωρίς βαλίτσα 18.04.26

Ξεχάστε το άγχος του πακεταρίσματος, τα ακριβά ξενοδοχεία και τα γεμάτα πλοία. Η απόλυτη τάση της άνοιξης είναι τα «micro-cations»: 12 ώρες γεμάτες εμπειρίες, μια ανάσα από την πόλη, και επιστροφή το βράδυ στο δικό σας κρεβάτι.

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Γεώργιος Μανέττας
Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι
Ελλάδα 18.04.26

Οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν προσωρινά στις φυλακές Ναυπλίου και από εκεί τη Δευτέρα θα γίνει η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Άλεξ Τεϊσέιρα διέλυσε την άμυνα του Παναιτωλικού με δύο γκολ και μία ασίστ και ο Πανσερραϊκός που έφτασε τους 7 βαθμούς στα play-out πήρε ένα διπλό-χρυσάφι (2-3) που τον έβγαλε μετά από πολύ καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)
Μπάσκετ 18.04.26

Μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ νίκησε σε 2ο σερί ντέρμπι, αυτή τη φορά με 76-72 επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για κατάληψη της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

