Σίσσυ Χρηστίδου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανήκει στην κατηγορία του άστρου

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, περιγράφοντάς τον ως έναν παρουσιαστή με σπάνια ικανότητα να «σπάει το γυαλί» και να δημιουργεί άμεση οικειότητα με το τηλεοπτικό κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι, η παρουσιάστρια δεν περιορίστηκε μόνο στα θετικά στοιχεία της συνεργασίας τους, αλλά έδωσε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του χαρακτήρα του, αποκαλύπτοντας τόσο το ένστικτο που τον οδηγεί σε επιτυχίες όσο και τις εντάσεις που προκαλεί πίσω από τις κάμερες.

«Ο Γρηγόρης ανήκει στην κατηγορία του άστρου, του ανθρώπου που ‘σπάει το γυαλί’ και μπαίνει στο σπίτι σου. Τον νιώθεις δικό σου άνθρωπο, δικό σου παιδί. Αυτό είναι χάρισμα που το έχουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Ο Γρηγόρης είναι αυτόφωτος. Το φλερτ που κάνει με την κάμερα, ο Γρηγόρης, η Ελένη. είναι λίγοι άνθρωποι», σχολίασε για τον παρουσιαστή η Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου στην κάμερα του MEGA.

«Ήξερε μέσα του ότι μπορεί να παίξει μπάσκετ και να κάνει 50%»

Η Σίσσυ Χρηστίδου συνέχισε, τονίζοντας πως η συνεργασία με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου δεν είναι πάντα εύκολη, αφού πρόκειται για έναν άνθρωπο που επιμένει στις επιλογές του — ακόμη κι όταν αυτές φέρνουν τους γύρω του στα όριά τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε, στο τέλος καταφέρνει να δικαιώνεται.

«Είναι πονοκέφαλος για τους συνεργάτες. Δεν ακούει κανέναν. Έρχεται ένα σημείο που αγανακτούν όλοι γιατί δεν τους αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά στο τέλος, έχει δίκιο. Θυμάμαι ανθρώπους να πανικοβάλλονται τότε. Να τρέχουν και να λένε, “τι θα κάνουμε που ζητάει τρέλες;”. Έχει σημασία ποιος το κάνει. Ήξερε μέσα του ότι μπορεί να παίξει μπάσκετ και να κάνει 50%. Και το έκανε. Εγώ αν βάλω μια μπασκέτα εδώ, δε θα το κάνω».