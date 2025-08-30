Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της Μιχαήλ έγινε 12 χρόνων και του ετοίμασε πάρτι – έκπληξη

Τα γενέθλιά του είχε την Παρασκευή 29 Αυγούστου, ο μικρότερος γιος της, Σίσσυς Χρηστίδου, Μιχαήλ Άγγελος που συμπλήρωσε τα 12 χρόνια.

Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πάρτι στον Μιχαήλ

Η παρουσιάστρια της εκπομπής του MEGA «Χαμογέλα και πάλι!» ξύπνησε το πρωί και ετοίμασε το πάρτι του γιου της με ένα ξεχωριστο πρωινό που περιλάμβανε σπιτικές κρέπες.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η ανάρτηση για τα γενέθλια

Στις εικόνες που μοιράστηκε στα social media, φαίνεται να έχει διακοσμήσει το χώρο με μπλε κορδέλες και χρυσά μπαλόνια με τον αριθμό 12. Ο χώρος είναι διακοσμημένος με φωτογραφίες του Μιχαήλ Άγγελου από τα παιδικά του χρόνια. «Γενέθλιο πρωινό», έγραψε η παρουσιάστρια.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Ο ήλιος του κόσμου μου έγινε 12»

Όσο για την τούρτα, αυτή έγραφε: «Ο ήλιος του κόσμου μου έγινε 12» και η ευτυχισμένη μητέρα του ευχήθηκε: «Χρόνια πολλά φωτεινό μου πλάσμα».

Τα χρώματα στις φωτογραφίες που μοιράστηκε ήταν το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο, από τα μπαλόνια ως την επική τούρτα καθώς ο νεαρός είναι φαν της Μπαρτσελόνα.

Τα γενέθλια του Φίλιππου

Πριν από λίγες μέρες είχε γενέθλια και ο μεγάλος γιος της Σίσσυς Χρηστίδου από τον γάμο της με τον Φίλιππο Μαραντίνη. Ο Φίλιππος Ραφαήλ έγινε 17 και η μητέρα του τού αφιέρωσε επίσης μία συγκινητική ανάρτηση.

«Ψυχή μου… 17 χρόνια μαμά σου και μόλις μπήκες στον τελευταίο χρόνο που θα διανύσεις σαν παιδί…

Χρόνια σου πολλά αστέρι μου.. γεμάτα φως σαν αυτό που γεμίζεις τις ζωές μας…

Σ’ αγαπώ με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις.»