ΖΑΟΝ – Παναθηναϊκός 1-3: Οι φιλοξενούμενες έκαναν την ανατροπή και είναι μια ανάσα από τον τίτλο
ΖΑΟΝ – Παναθηναϊκός 1-3: Οι φιλοξενούμενες έκαναν την ανατροπή και είναι μια ανάσα από τον τίτλο

Ο Παναθηναϊκός απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών 2025-2026.

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή στο Ζηρίνειο επί του ΖΑΟΝ με 3-1 σετ και απέχει πλέον μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών 2025-2026.

Η ομάδα της Κηφισιάς μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκός κατακτώντας με 25-14 το πρώτο σετ, ωστόσο η συνέχεια άνηκε στις αθλήτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι που ανέβασαν την απόδοσή τους, κυρίως στο σερβίς και στο μπλοκ και έφτασε στη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία τη προσεχή Τετάρτη στο κλειστό του Μετς να πανηγυρίσει το 27ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο βόλεϊ γυναικών, με τον ΖΑΟΝ να δίνει τα… ρέστα του για να μείνει ζωντανός στη σειρά των τελικών.

Ο ΖΑΟΝ ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα και με άσσο της Γράβαρη έγινε το 3-0. Η ομάδα της Κηφισιάς είχε τον απόλυτο έλεγχο του σετ και ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να τελειώσει τις φάσεις στην επίθεση χάρη στο καλά στημένο μπλοκ-άμυνα του ΖΑΟΝ. Οι γηπεδούχες εκμεταλλεύτηκαν τις κόντρα επιθέσεις, έβρισκαν το side out κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός έπαιρνε πόντο και η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό με κόντρα επίθεση της Ζιώγα (20-10). Ο ΖΑΟΝ διατήρησε την υπέρ του διαφορά και η Νικόλοβα έκανε το 25-14 για το 1-0 σετ.

Στο δεύτερο σετ με μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 1-4. Ο ΖΑΟΝ ισοφάρισε σε 5-5 με την Τικμανίδου αλλά στη συνέχεια το σετ άνηκε στις αθλήτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι που ξέφυγε με 6-12. Ο Μυτσκίδης πέρασε στον αγώνα τις Ταϊσέιρα, Αλεξάκου αλλά δεν άλλαξε κάτι στο σετ και η Μπένετ έφερε το σετ σε ισορροπία διαμορφώνοντας το 15-25.

Με μπλοκ από τις Γιώτα, Κοβαλέφσκα ο ΖΑΟΝ έκανε το 4-2 στο τρίτο σετ και λίγο αργότερα η διαφορά ανέβηκε στο +3 (8-5) με άσσο της Τικμανίδου, αναγκάζοντας τον Κιαπίνι να καλέσει τάιμ άουτ. Στη συνέχεια το τριφύλλι αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 9-10 και έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω. Η Μπένετ πήρε τους πρώτους άσσους στον αγώνα για τον Παναθηναϊκό για το 11-16, οι πράσινες διατήρησαν τον έλεγχο και με χαμένο σερβίς της Ταϊσέιρα έγινε το 18-25.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 6-9 με δύο άουτ επίθεσεις από Γράβαρη, Τικμανίδου και άσσο της Χατζηευστρατιάδου. Με τα μπλοκ της Παπαγεωργίου και τους άσσους της Μπένετ το σκορ έγινε 9-16, ενώ η Γουάιτ λίγο αργότερα ανέβασε τη διαφορά στο +8 (13-21). Η Μπένετ έδωσε τη χαριστική βολή από τα εννέα μέτρα για το τελικό 16-25.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-8, 21-11, 25-14
2ο σετ: 6-8, 9-16, 14-21, 15-25
3ο σετ: 8-5, 11-16, 14-21, 18-25
4ο σετ: 6-8, 9-16, 13-21, 16-25

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 2 άσσους, 53 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 10 άσσους, 51 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-14, 15-25, 18-25, 16-25) σε 104′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (4/9 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γουάιτ 15 (14/32 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. – 20% άριστες), Μπένετ 23 (17/40 επ., 6 άσσοι), Σάμανταν 1 (1/4 επ.), Λαμπκόφσκα 13 (13/29 επ., 31% υπ. – 8% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 40% υπ. – 0% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Ράπτη, Παπαγεωργίου 5 (1/4 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ).

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 3 (1/9 επ., 2 μπλοκ), Τικμανίδου 15 (13/30 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 22% άριστες), Ζιώγα 7 (7/16 επ.), Γράβαρη 11 (9/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Νικόλοβα 6 (6/19 επ., 44% – 6% άριστες), Κοβαλέφσκα 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 65% υπ. – 35% άριστες), Φουμάκη, Αλεξάκου 4 (4/13 επ., 33% υπ. – 7% άριστες), Ταϊσέιρα 14 (12/22 επ., 2 μπλοκ).

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

