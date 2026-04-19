ΖΑΟΝ – Παναθηναϊκός 1-3: Οι φιλοξενούμενες έκαναν την ανατροπή και είναι μια ανάσα από τον τίτλο

Ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή στο Ζηρίνειο επί του ΖΑΟΝ με 3-1 σετ και απέχει πλέον μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών 2025-2026.

Η ομάδα της Κηφισιάς μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκός κατακτώντας με 25-14 το πρώτο σετ, ωστόσο η συνέχεια άνηκε στις αθλήτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι που ανέβασαν την απόδοσή τους, κυρίως στο σερβίς και στο μπλοκ και έφτασε στη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία τη προσεχή Τετάρτη στο κλειστό του Μετς να πανηγυρίσει το 27ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο βόλεϊ γυναικών, με τον ΖΑΟΝ να δίνει τα… ρέστα του για να μείνει ζωντανός στη σειρά των τελικών.

Ο ΖΑΟΝ ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα και με άσσο της Γράβαρη έγινε το 3-0. Η ομάδα της Κηφισιάς είχε τον απόλυτο έλεγχο του σετ και ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να τελειώσει τις φάσεις στην επίθεση χάρη στο καλά στημένο μπλοκ-άμυνα του ΖΑΟΝ. Οι γηπεδούχες εκμεταλλεύτηκαν τις κόντρα επιθέσεις, έβρισκαν το side out κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός έπαιρνε πόντο και η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό με κόντρα επίθεση της Ζιώγα (20-10). Ο ΖΑΟΝ διατήρησε την υπέρ του διαφορά και η Νικόλοβα έκανε το 25-14 για το 1-0 σετ.

Στο δεύτερο σετ με μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 1-4. Ο ΖΑΟΝ ισοφάρισε σε 5-5 με την Τικμανίδου αλλά στη συνέχεια το σετ άνηκε στις αθλήτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι που ξέφυγε με 6-12. Ο Μυτσκίδης πέρασε στον αγώνα τις Ταϊσέιρα, Αλεξάκου αλλά δεν άλλαξε κάτι στο σετ και η Μπένετ έφερε το σετ σε ισορροπία διαμορφώνοντας το 15-25.

Με μπλοκ από τις Γιώτα, Κοβαλέφσκα ο ΖΑΟΝ έκανε το 4-2 στο τρίτο σετ και λίγο αργότερα η διαφορά ανέβηκε στο +3 (8-5) με άσσο της Τικμανίδου, αναγκάζοντας τον Κιαπίνι να καλέσει τάιμ άουτ. Στη συνέχεια το τριφύλλι αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 9-10 και έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω. Η Μπένετ πήρε τους πρώτους άσσους στον αγώνα για τον Παναθηναϊκό για το 11-16, οι πράσινες διατήρησαν τον έλεγχο και με χαμένο σερβίς της Ταϊσέιρα έγινε το 18-25.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 6-9 με δύο άουτ επίθεσεις από Γράβαρη, Τικμανίδου και άσσο της Χατζηευστρατιάδου. Με τα μπλοκ της Παπαγεωργίου και τους άσσους της Μπένετ το σκορ έγινε 9-16, ενώ η Γουάιτ λίγο αργότερα ανέβασε τη διαφορά στο +8 (13-21). Η Μπένετ έδωσε τη χαριστική βολή από τα εννέα μέτρα για το τελικό 16-25.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-8, 21-11, 25-14

2ο σετ: 6-8, 9-16, 14-21, 15-25

3ο σετ: 8-5, 11-16, 14-21, 18-25

4ο σετ: 6-8, 9-16, 13-21, 16-25

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 2 άσσους, 53 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 10 άσσους, 51 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-14, 15-25, 18-25, 16-25) σε 104′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (4/9 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γουάιτ 15 (14/32 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. – 20% άριστες), Μπένετ 23 (17/40 επ., 6 άσσοι), Σάμανταν 1 (1/4 επ.), Λαμπκόφσκα 13 (13/29 επ., 31% υπ. – 8% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 40% υπ. – 0% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Ράπτη, Παπαγεωργίου 5 (1/4 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ).

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 3 (1/9 επ., 2 μπλοκ), Τικμανίδου 15 (13/30 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 22% άριστες), Ζιώγα 7 (7/16 επ.), Γράβαρη 11 (9/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Νικόλοβα 6 (6/19 επ., 44% – 6% άριστες), Κοβαλέφσκα 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 65% υπ. – 35% άριστες), Φουμάκη, Αλεξάκου 4 (4/13 επ., 33% υπ. – 7% άριστες), Ταϊσέιρα 14 (12/22 επ., 2 μπλοκ).