Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ

Άδειες για έρευνες και πιθανόν εξορύξεις στην Αλάσκα ζητούν όλο και περισσότερες μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Το Εθνικό Απόθεμα Πετρελαίου στην αρκτική αυτή πολιτεία των ΗΠΑ έχει γίνει το μήλο της έριδας, αφότου το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ, «drill, baby, drill» έγινε συνώνυμο της αναβίωσης της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων. Μαζί με την απόρριψη των επιπτώσεων για το περιβάλλον.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία εκτιμά ότι στην υποεξερευνημένη Αλάσκα υπάρχουν κάπου 8,8 εκατομμύρια βαρέλια ανακτήσιμου πετρελαίου. Ήδη, μεγάλες πετρελαϊκές όπως οι ExxonMobil, Shell και Repsol, έχουν υποβάλει προσφορά-ρεκόρ 163 εκατομμυρίων δολαρίων για να εξασφαλίσουν μισθώσεις.

Επίσης, η ConocoPhillips και η αυστραλιανή Santos υποβάλλουν προσφορές για μισθώσεις που καλύπτουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο στρέμματα στη Βόρεια Πλαγιά της Αλάσκας. Πρόκειτα για μια πλούσια σε πετρέλαιο αλλά συχνά παγωμένη περιοχή παρθένας άγριας φύσης. Η αξιοποίησήτη είναι δαπανηρή για τους λόγους αυτούς.

Δημοπρασία για τον ορυκτό πλούτο

Ο Λευκός Οίκος βλέπει σαν πολύ μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι οι Exxon και Shell επιστρέφουν για εξερεύνηση στην Αλάσκα. Είχαν σταματήσει πριν από σχεδόν 10 χρόνια. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαλαρώσει τους περιβαλλοντικούς κανόνες και έχει επεκτείνει σημαντικά τις πωλήσεις μισθώσεων στις μεγάλες πετρελαϊκές. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της πετρελαϊκής βιομηχανίας στην Αλάσκα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο δεκαετίας το 2025. Ήταν 5 δις. δολάρια, έναντι από 4,1 δισ. το 2024.

Σύμφωνα με τον Φρανσίσκο Γκέα της Repsol, «η Αλάσκα είναι μια φανταστική ευκαιρία». Η κοινοπραξία της με τη Shell εξασφάλισε τον μεγαλύτερο αριθμό μισθώσεων στην πρόσφατη δημοπρασία. Ο Γκέα υποστήριξε ότι «με την επικείμενη έναρξη του έργου Pikka στη Βόρεια Πλαγιά, η αντιστροφή της μείωσης της παραγωγής πετρελαίου στη μεγάλη πολιτεία της Αλάσκας θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στην περιοχή του Ειρηνικού σε μια σημαντική στιγμή».

Οι ειδικοί της βιομηχανίας εξεπλάγησαν όταν Shell και Exxon επέστρεψαν στην Αλάσκα. Η πρώτη σταμάτησε τις έρευνες εκεί το 2015, έπειτα από απώλειες 7 δισ. δολαρίων. Η γεώτρησή της και απέτυχε τότε και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από το περιβαλλοντικό κίνημα. Τώρα όμως, σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας, Ουαέλ Σαουάν, επιστρέφει. Κυρίως γιατί επιδιώκει να αναπληρώσει το «καλάθι ευκαιριών» και να αναπτυχθεί περισσότερο.

«Είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικό μέρος στην Αλάσκα αυτό. Πρόκειται για ευκαιρία εξερεύνησης στην ξηρά σε μια πολύ καλά εδραιωμένη λεκάνη που παράγει εδώ και αρκετό καιρό… Επομένως, δεν πρόκειται για την υπεράκτια Αλάσκα όπου είχαμε τις προκλήσεις στο παρελθόν», είπε ο Σαουάν.

Η Exxon κατέχει έναν αγωγό στην Αλάσκα, καθώς και μετοχές σε ορισμένα υπάρχοντα πετρελαϊκά πεδία. Προηγουμένως είχε επικεντρώσει την εξερεύνησή της σε άλλα μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα στη Γουιάνα, όπου έκανε μια μεγάλη ανακάλυψη το 2015.

Οι αποκαλύψεις του «άγριου εξερευνητή»

Οι δύο πετρελαϊκές εταιρείες δελεάστηκαν να επιστρέψουν στην Αλάσκα μετά από σημαντικές ανακαλύψεις πετρελαίου από τον Μπιλ Άρμστρονγκ. Ο Άρμστρονγκ είναι ανεξάρτητος, Αμερικανός «άγριος» ερευνητής, που ψάχνει πετρέλαιο σε «δύσκολες» περιοχές. Επίσης στην περιοχή ανέπτυξαν έργα και οι ConocoPhillips και Santos/Repsol.

Το έργο Pikka των Santos και Repsol, ύψους 4,5 δισ. δολαρίων, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του αυτόν τον μήνα. Θα παράγει έως και 80.000 βαρέλια την ημέρα. Το έργο Willow της ConocoPhillips, ύψους 9 δισ., αναμένεται να ξεκινήσει το 2029 και να παράγει 180.000 βαρέλια την ημέρα.

Ο Άρμστρονγκ,που ανακάλυψε σε συνεργασία με τη Repsol το κοίτασμα Pikka, ένα από τα μεγαλύτερα τις τελευταίες δεκαετίες στις ΗΠΑ, είπε στους FT: «Αν μιλήσουμε για γεωτρήσεις άγριων περιοχών και επιτυχία αξιολόγησης από την ανακάλυψή μας το 2013, η βιομηχανία στο σύνολό της βρίσκεται στο 33ο από τα 35 – ποσοστό επιτυχίας 94%».

Ο Άρμστρονγκ πούλησε το 2017 ένα μερίδιο 25,5% στην Pikka για 400 εκατομμύρια δολάρια στην Oil Search. Αυτή με τη σειρά της αγοράστηκε από τη Santos. Τον Μάρτιο η εταιρεία του, Armstrong Oil & Gas, δαπάνησε 22 εκατομμύρια δολάρια αγοράζοντας πρόσθετες μισθώσεις στην Αλάσκα. «Αυτή είναι η πιο καυτή κίνηση στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Θα πιάσει και θα ξεπεράσει τη Γουιάνα σε αποθέματα», δήλωσε. Στη Γουιάνα είχε ανακαλυφθεί κοίτασμα 11 δισεκατομμυρίων ισοδύναμων αποθεμάτων πετρελαίου από την Exxon.

«Drill, baby, drill» στην Αλάσκα

Κατά τον Άρμστρονγκ, οι μεγάλες εταιρείες είχαν σιγά σιγά συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες που έχει η Αλάσκα. Και η επιστροφή της κυβέρνησης Τραμπ άνοιξε το δρόμο για την αναβίωση της εξερεύνησής τους στην πολιτεία.

Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν έχει επίσης υπογραμμίσει τη σημασία της ποικιλομορφίας της προσφοράς πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή. Έτσι η Αλάσκα έγινε ακόμη πιο ελκυστική.

Ο Κέβιν Γκάλαχερ, CEO της Santos, εξηγεί ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή υπογραμμίζει «τη σημασία της ποικιλομορφίας της προσφοράς». Συνεπώς, η τοποθεσία της Αλάσκας αποτελεί ένα πραγματικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Διότι, όπως εξήγησε, «προσφέρει μια διαδρομή προς βασικές αγορές όπως η Ιαπωνία και η Κορέα».

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις και η επικείμενη έναρξη της παραγωγής στο Pikka αναμένεται να αναζωογονήσουν την παραγωγή πετρελαίου στην Αλάσκα. Η παραγωγή είχε κορυφωθεί σε λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 1988. Ωστόσο, μειώθηκε σε σχεδόν 50ετές χαμηλό των 475.000 βαρελιών την ημέρα το 2024. Τώρα η Wood Mackenzie προβλέπει ότι η παραγωγή θα αυξηθεί σε σχεδόν 750.000 βαρέλια την ημέρα έως το 2030.

Ο Τζάροντ Άγκεν, εκτελεστικός διευθυντής του συμβουλίου ενεργειακής κυριαρχίας της κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσε ότι η πώληση μισθώσεων στην Αλάσκα κατέρριψε το ρεκόρ. Εκτίμησε ότι θα απελευθερώσει τους «απίστευτους πόρους» που είχε να προσφέρει η πολιτεία. «Το drill, baby, drill είναι σε πλήρη εξέλιξη», είπε. «Και προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα στους Αμερικανούς».

Κίνδυνος για το οικοσύστημα

Όλος αυτός ο πετρελαϊκός ενθουσιασμός έχει ανησυχήσει τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το οικοσύστημα στην Αλάσκα ήταν ένα από τα πιο παρθένα στον κόσμο και τώρα κινδυνεύει με καταστροφή. Προειδοποιούν επίσης ότι μια μελλοντική κυβέρνηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να ακυρώσει τα συμβόλαια.

Ό Άθαν Μανουέλ, διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Sierra Club, δήλωσε στους FT: «Πρόκειται για ανόητη κίνηση. Μείναμε έκπληκτοι όταν η Shell και η Exxon υπέβαλαν προσφορές για μισθώσεις. Νομίζαμε ότι είχαν αναγνωρίσει τον κίνδυνο τα έργα στην Αλάσκα να καταστούν αχρησιμοποίητα περιουσιακά στοιχεία όταν εκλεγεί ένας Δημοκρατικός ή ένας πιο λογικός Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος».