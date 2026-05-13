Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ
Κόσμος 13 Μαΐου 2026, 06:00

Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ

Η Αλάσκα έχει γίνει το επόμενο hot-spot ενδιαφέροντος για τις μεγάλες πετρελαϊκές. Η αρκτική πολιτεία των ΗΠΑ έχει μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων και βλέπουν μια ευκαιρία διαφοροποιήσουν τις πηγές τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Άδειες για έρευνες και πιθανόν εξορύξεις στην Αλάσκα ζητούν όλο και περισσότερες μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Το Εθνικό Απόθεμα Πετρελαίου στην αρκτική αυτή πολιτεία των ΗΠΑ έχει γίνει το μήλο της έριδας, αφότου το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ, «drill, baby, drill» έγινε συνώνυμο της αναβίωσης της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων. Μαζί με την απόρριψη των επιπτώσεων για το περιβάλλον.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία εκτιμά ότι στην υποεξερευνημένη Αλάσκα υπάρχουν κάπου 8,8 εκατομμύρια βαρέλια ανακτήσιμου πετρελαίου. Ήδη, μεγάλες πετρελαϊκές όπως οι ExxonMobil, Shell και Repsol, έχουν υποβάλει προσφορά-ρεκόρ 163 εκατομμυρίων δολαρίων για να εξασφαλίσουν μισθώσεις.

Η Shell είναι από τις πρώτες που επέστρεψαν στην Αλάσκα

Η Shell είναι από τις πρώτες που επέστρεψαν στην Αλάσκα / REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo/File Photo

Επίσης, η ConocoPhillips και η αυστραλιανή Santos υποβάλλουν προσφορές για μισθώσεις που καλύπτουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο στρέμματα στη Βόρεια Πλαγιά της Αλάσκας. Πρόκειτα για μια πλούσια σε πετρέλαιο αλλά συχνά παγωμένη περιοχή παρθένας άγριας φύσης. Η αξιοποίησήτη είναι δαπανηρή για τους λόγους αυτούς.

Δημοπρασία για τον ορυκτό πλούτο

Ο Λευκός Οίκος βλέπει σαν πολύ μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι οι Exxon και Shell επιστρέφουν για εξερεύνηση στην Αλάσκα. Είχαν σταματήσει πριν από σχεδόν 10 χρόνια. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαλαρώσει τους περιβαλλοντικούς κανόνες και έχει επεκτείνει σημαντικά τις πωλήσεις μισθώσεων στις μεγάλες πετρελαϊκές. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της πετρελαϊκής βιομηχανίας στην Αλάσκα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο δεκαετίας το 2025. Ήταν 5 δις. δολάρια, έναντι από 4,1 δισ. το 2024.

Σύμφωνα με τον Φρανσίσκο Γκέα της Repsol, «η Αλάσκα είναι μια φανταστική ευκαιρία». Η κοινοπραξία της με τη Shell εξασφάλισε τον μεγαλύτερο αριθμό μισθώσεων στην πρόσφατη δημοπρασία. Ο Γκέα υποστήριξε ότι «με την επικείμενη έναρξη του έργου Pikka στη Βόρεια Πλαγιά, η αντιστροφή της μείωσης της παραγωγής πετρελαίου στη μεγάλη πολιτεία της Αλάσκας θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στην περιοχή του Ειρηνικού σε μια σημαντική στιγμή».

Οι ειδικοί της βιομηχανίας εξεπλάγησαν όταν Shell και Exxon επέστρεψαν στην Αλάσκα. Η πρώτη σταμάτησε τις έρευνες εκεί το 2015, έπειτα από απώλειες 7 δισ. δολαρίων. Η γεώτρησή της και απέτυχε τότε και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από το περιβαλλοντικό κίνημα. Τώρα όμως, σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας, Ουαέλ Σαουάν, επιστρέφει. Κυρίως γιατί επιδιώκει να αναπληρώσει το «καλάθι ευκαιριών» και να αναπτυχθεί περισσότερο.

«Είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικό μέρος στην Αλάσκα αυτό. Πρόκειται για ευκαιρία εξερεύνησης στην ξηρά σε μια πολύ καλά εδραιωμένη λεκάνη που παράγει εδώ και αρκετό καιρό… Επομένως, δεν πρόκειται για την υπεράκτια Αλάσκα όπου είχαμε τις προκλήσεις στο παρελθόν», είπε ο Σαουάν.

EPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Η Exxon κατέχει έναν αγωγό στην Αλάσκα, καθώς και μετοχές σε ορισμένα υπάρχοντα πετρελαϊκά πεδία. Προηγουμένως είχε επικεντρώσει την εξερεύνησή της σε άλλα μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα στη Γουιάνα, όπου έκανε μια μεγάλη ανακάλυψη το 2015.

Οι αποκαλύψεις του «άγριου εξερευνητή»

Οι δύο πετρελαϊκές εταιρείες δελεάστηκαν να επιστρέψουν στην Αλάσκα μετά από σημαντικές ανακαλύψεις πετρελαίου από τον Μπιλ Άρμστρονγκ. Ο Άρμστρονγκ είναι ανεξάρτητος, Αμερικανός «άγριος» ερευνητής, που ψάχνει πετρέλαιο σε «δύσκολες» περιοχές. Επίσης στην περιοχή ανέπτυξαν έργα και οι ConocoPhillips και Santos/Repsol.

Το έργο Pikka των Santos και Repsol, ύψους 4,5 δισ. δολαρίων, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του αυτόν τον μήνα. Θα παράγει έως και 80.000 βαρέλια την ημέρα. Το έργο Willow της ConocoPhillips, ύψους 9 δισ., αναμένεται να ξεκινήσει το 2029 και να παράγει 180.000 βαρέλια την ημέρα.

Ο Άρμστρονγκ,που ανακάλυψε σε συνεργασία με τη Repsol το κοίτασμα Pikka, ένα από τα μεγαλύτερα τις τελευταίες δεκαετίες στις ΗΠΑ, είπε στους FT: «Αν μιλήσουμε για γεωτρήσεις άγριων περιοχών και επιτυχία αξιολόγησης από την ανακάλυψή μας το 2013, η βιομηχανία στο σύνολό της βρίσκεται στο 33ο από τα 35 – ποσοστό επιτυχίας 94%».

Ο Άρμστρονγκ πούλησε το 2017 ένα μερίδιο 25,5% στην Pikka για 400 εκατομμύρια δολάρια στην Oil Search. Αυτή με τη σειρά της αγοράστηκε από τη Santos. Τον Μάρτιο η εταιρεία του, Armstrong Oil & Gas, δαπάνησε 22 εκατομμύρια δολάρια αγοράζοντας πρόσθετες μισθώσεις στην Αλάσκα. «Αυτή είναι η πιο καυτή κίνηση στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Θα πιάσει και θα ξεπεράσει τη Γουιάνα σε αποθέματα», δήλωσε. Στη Γουιάνα είχε ανακαλυφθεί κοίτασμα 11 δισεκατομμυρίων ισοδύναμων αποθεμάτων πετρελαίου από την Exxon.

«Drill, baby, drill» στην Αλάσκα

Κατά τον Άρμστρονγκ, οι μεγάλες εταιρείες είχαν σιγά σιγά συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες που έχει η Αλάσκα. Και η επιστροφή της κυβέρνησης Τραμπ άνοιξε το δρόμο για την αναβίωση της εξερεύνησής τους στην πολιτεία.

Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν έχει επίσης υπογραμμίσει τη σημασία της ποικιλομορφίας της προσφοράς πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή. Έτσι η Αλάσκα έγινε ακόμη πιο ελκυστική.

Ο Κέβιν Γκάλαχερ, CEO της Santos, εξηγεί ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή υπογραμμίζει «τη σημασία της ποικιλομορφίας της προσφοράς». Συνεπώς, η τοποθεσία της Αλάσκας αποτελεί ένα πραγματικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Διότι, όπως εξήγησε, «προσφέρει μια διαδρομή προς βασικές αγορές όπως η Ιαπωνία και η Κορέα».

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις και η επικείμενη έναρξη της παραγωγής στο Pikka αναμένεται να αναζωογονήσουν την παραγωγή πετρελαίου στην Αλάσκα. Η παραγωγή είχε κορυφωθεί σε λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 1988. Ωστόσο, μειώθηκε σε σχεδόν 50ετές χαμηλό των 475.000 βαρελιών την ημέρα το 2024. Τώρα η Wood Mackenzie προβλέπει ότι η παραγωγή θα αυξηθεί σε σχεδόν 750.000 βαρέλια την ημέρα έως το 2030.

Ο Τζάροντ Άγκεν, εκτελεστικός διευθυντής του συμβουλίου ενεργειακής κυριαρχίας της κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσε ότι η πώληση μισθώσεων στην Αλάσκα κατέρριψε το ρεκόρ. Εκτίμησε ότι θα απελευθερώσει τους «απίστευτους πόρους» που είχε να προσφέρει η πολιτεία. «Το drill, baby, drill είναι σε πλήρη εξέλιξη», είπε. «Και προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα στους Αμερικανούς».

Κίνδυνος για το οικοσύστημα

Όλος αυτός ο πετρελαϊκός ενθουσιασμός έχει ανησυχήσει τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το οικοσύστημα στην Αλάσκα ήταν ένα από τα πιο παρθένα στον κόσμο και τώρα κινδυνεύει με καταστροφή. Προειδοποιούν επίσης ότι μια μελλοντική κυβέρνηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να ακυρώσει τα συμβόλαια.

Ό Άθαν Μανουέλ, διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Sierra Club, δήλωσε στους FT: «Πρόκειται για ανόητη κίνηση. Μείναμε έκπληκτοι όταν η Shell και η Exxon υπέβαλαν προσφορές για μισθώσεις. Νομίζαμε ότι είχαν αναγνωρίσει τον κίνδυνο τα έργα στην Αλάσκα να καταστούν αχρησιμοποίητα περιουσιακά στοιχεία όταν εκλεγεί ένας Δημοκρατικός ή ένας πιο λογικός Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος».

Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου
Τέλος στην εκμετάλλευση 13.05.26

Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εκδότες – Google και Meta υποχρεούνται να καταβάλλουν «εύλογη αμοιβή» για τα άρθρα που αναπαράγουν.

Γεώργιος Μαζιάς
«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη
Τοπίο στην ομίχλη 13.05.26

«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη

Οι δηλώσεις Πούτιν περί προοπτικής τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, στο φόντο των αργόσυρτων διαπραγματεύσεων υπό τις ΗΠΑ και των διλημμάτων της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει
Δύσκολη εξίσωση 13.05.26

Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει

Ο Τραμπ φτάνει στην Κίνα ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να πετύχει μια καλή συμφωνία, κυρίως οικονομική, που θα του επιτρέψει να γυρίσει νικητής στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η σκιά του Ιράν πέφτει βαριά στο ταξίδι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βολιβία: Πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση
Οικονομική κρίση 13.05.26

Πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων στη Βολιβία

Τις τελευταίες εβδομάδες εργάτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, αυτόχθονες, εργαζόμενοι στις μεταφορές και άλλοι στη Βολιβία αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας.

Σύνταξη
Ιράν: Η Κίνα ζητά από το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τη μεσολάβησή του για να τερματιστεί ο πόλεμος
Πεκίνο 13.05.26

Παρέμβαση Κίνας μέσω Πακιστάν για τον πόλεμο στο Ιράν

Η Κίνα «κάλεσε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει και να συμβάλει να αντιμετωπιστούν με προσήκοντα τρόπο τα ζητήματα που συνδέονται με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Σύνταξη
Αργεντινή: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου
Πολιτικές λιτότητας 13.05.26

Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου στην Αργεντινή

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις της Αργεντινής, για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου κόντρα στις πολιτικές λιτότητας του Μιλέι.

Σύνταξη
Ισημερινός: Δολοφόνησαν γυναίκα δικαστή – Είχε δεχτεί απειλές
Ισημερινός 13.05.26

Δολοφόνησαν γυναίκα δικαστή

Δικαστής, που είχε δεχθεί απειλές, δολοφονήθηκε στον Ισημερινό ενώ μετέβαινε με αυτοκίνητο σε κλειστό γήπεδο, χωρίς τους δυο σωματοφύλακές της.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Τουρκία: Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για την πιθανή επαναπροσέγγιση στο θέμα των F-35
Αμερικανοί βουλευτές 13.05.26

Ζητούν εξηγήσεις για την πιθανή επαναπροσέγγιση ΗΠΑ - Τουρκίας στο θέμα των F-35

Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για δηλώσεις του αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία που αφορούν την πιθανότητα επαναπροσέγγισης της Τουρκίας στην υπόθεση της απόκτησης των F-35.

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής
Πολιτική κρίση 13.05.26

Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής

Το γεγονός ότι ο βασικός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών δεν έχει επαρκή αριθμό βουλευτών να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, ήταν ο μόνος λόγος που ο Κιρ Στάρμερ, προς το παρόν, κρατάει την πρωθυπουργία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού
Κόσμος 12.05.26

Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου

Σύνταξη
Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Δημοσκοπήσεις: Οι 25 μέρες που «γκρέμισαν» τα ποσοστά της ΝΔ – Στο «κόκκινο» το «ταμπλό» ένα χρόνο πριν τις εκλογές
Μακριά η αυτοδυναμία 13.05.26

Οι 25 μέρες που «γκρέμισαν» τα ποσοστά της ΝΔ - Στο «κόκκινο» το «ταμπλό» ένα χρόνο πριν τις εκλογές

Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις αλλά δέκα νέες δημοσκοπήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 25 ημέρες με τη Νέα Δημοκρατία να μετρά κυρίως απώλειες στην πρόθεση ψήφου και ένα ιστορικό χαμηλό κάτω από το 23%.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα μυστικά των ιδιόγραφων διαθηκών μέσα από 8+1 ερωταπαντήσεις
Ελλάδα 13.05.26

Τα μυστικά των ιδιόγραφων διαθηκών μέσα από 8+1 ερωταπαντήσεις

Tι πρέπει να προσέχει ένας διαθέτης που αποφασίζει να μοιράσει την περιουσία του με μία ιδιόγραφη διαθήκη αλλά και ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις και τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι κληρονόμοι για να ξεκινήσουν τη διαδικασία σε εκτέλεση της τελευταίας βούλησης του κληρονομουμένου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;
Media 13.05.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;

Τα παιδιά μας αυτοκτονούν • Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη

Σύνταξη
Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Άνετα 13.05.26

Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο Α' ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη, με τα φαβορί να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου. Αποδοκιμασίες και «σταματήστε τη γενοκτονία» κατά την εμφάνιση του Ισραήλ

Σύνταξη
