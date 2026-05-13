Βαλένθια – Παναθηναϊκός για μια θέση στο Final-4 της Αθήνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τρίτο «match ball», τρίτη ευκαιρία για να βρεθεί στο Final-4 της Euroleague της Αθήνας ο Παναθηναϊκός, που φιλοξενείται απόψε (13/5, 22:00) από την Βαλένθια, στο Game 5 της σειράς των play off.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε τα δύο πρώτα ματς στην Ισπανία, είχε την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά στο ΟΑΚΑ, όμως οι «Νυχτερίδες» ισοφάρισαν και επέστρεψαν το ζευγάρι στη «Roig Arena»

«Εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές, έχουν κάνει καλές επιδόσεις, ακόμη και σε παιχνίδια που κερδίσαμε, ακόμη και σε παιχνίδια που χάσαμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της ομάδας χτες (12/5), θέλοντας να ρίξει τους τόνους ενόψει του αποψινού ματς.

Ναι, σήκωσε πολύ… σκόνη το ζευγάρι Παναθηναϊκός – Βαλένθια, με τους Ισπανούς να αναφέρουν πως δεν θα επιτρέψουν την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο γήπεδο, με τον ίδιο ωστόσο να ταξιδεύει μαζί με την ομάδα στην Ισπανία.

Στα αγωνιστικά, μόνο ο Κώστας Σλούκας απουσιάζει, που κάνει αγώνα δρόμου για το Final-4, ενώ από την άλλη ο Μπράξτον Κι προπονήθηκε κανονικά με τη Βαλένθια, φορώντας ειδική προστατευτική μάσκα.

Όλα αυτά, την ώρα που δημοσίευμα ιστοσελίδας με έδρα στη Βαλένθια σχολίασε με… αιχμηρό τρόπο τους ορισμούς των διαιτητών στο Game 5 της σειράς

Το δημοσίευμα στέκεται στις αντιδράσεις στους ορισμούς των Γιαβόρ και Νέντοβιτς και τις λάθος αποφάσεις τους στο πρώτο ματς της σειράς και κυρίως στην τελευταία φάση του αγώνα (το… τάκλιν στον Μοντέρο στην επαναφορά της τελευταίας φάσης). Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στην αποβολή των προπονητών στον τρίτο αγώνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απόφαση θα έπρεπε να είναι μονόπλευρη.