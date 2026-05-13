Βαλένθια – Παναθηναϊκός για μια θέση στο Final-4 της Αθήνας
Τη νίκη που θα τον στείλει στο Final-4 της Euroleague στο... σπίτι του, ψάχνει το βράδυ της Τετάρτης (13/5, 22:00) ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια, στη «Roig Arena».
- Παραμένει η βεβαιότητα στην Αθήνα ότι το drone στην Λευκάδα είναι ουκρανικό
- Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
- Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: 58χρονος έπεσε από ύψος 10 μέτρων με το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του
- Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τρίτο «match ball», τρίτη ευκαιρία για να βρεθεί στο Final-4 της Euroleague της Αθήνας ο Παναθηναϊκός, που φιλοξενείται απόψε (13/5, 22:00) από την Βαλένθια, στο Game 5 της σειράς των play off.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε τα δύο πρώτα ματς στην Ισπανία, είχε την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά στο ΟΑΚΑ, όμως οι «Νυχτερίδες» ισοφάρισαν και επέστρεψαν το ζευγάρι στη «Roig Arena»
«Εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές, έχουν κάνει καλές επιδόσεις, ακόμη και σε παιχνίδια που κερδίσαμε, ακόμη και σε παιχνίδια που χάσαμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της ομάδας χτες (12/5), θέλοντας να ρίξει τους τόνους ενόψει του αποψινού ματς.
Ναι, σήκωσε πολύ… σκόνη το ζευγάρι Παναθηναϊκός – Βαλένθια, με τους Ισπανούς να αναφέρουν πως δεν θα επιτρέψουν την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο γήπεδο, με τον ίδιο ωστόσο να ταξιδεύει μαζί με την ομάδα στην Ισπανία.
Στα αγωνιστικά, μόνο ο Κώστας Σλούκας απουσιάζει, που κάνει αγώνα δρόμου για το Final-4, ενώ από την άλλη ο Μπράξτον Κι προπονήθηκε κανονικά με τη Βαλένθια, φορώντας ειδική προστατευτική μάσκα.
Όλα αυτά, την ώρα που δημοσίευμα ιστοσελίδας με έδρα στη Βαλένθια σχολίασε με… αιχμηρό τρόπο τους ορισμούς των διαιτητών στο Game 5 της σειράς
Το δημοσίευμα στέκεται στις αντιδράσεις στους ορισμούς των Γιαβόρ και Νέντοβιτς και τις λάθος αποφάσεις τους στο πρώτο ματς της σειράς και κυρίως στην τελευταία φάση του αγώνα (το… τάκλιν στον Μοντέρο στην επαναφορά της τελευταίας φάσης). Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στην αποβολή των προπονητών στον τρίτο αγώνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απόφαση θα έπρεπε να είναι μονόπλευρη.
- NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»
- Σεξιστικό σχόλιο του Φλορεντίνο Πέρεθ για δημοσιογράφο: «Μια γυναίκα που δεν γνωρίζει από ποδόσφαιρο» (vid)
- Ελλάδα – Ολλανδία: Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική χάντμπολ
- Ολυμπιακός: Ενίσχυση με την Τέιλορ Μπάνιστερ για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ
- Σαν σήμερα το έπος της Πόλης και το δεύτερο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ (vids)
- LEN Champions League: Κρίσιμο ματς για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Μπρέσια
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/5): Δράση με ντέρμπι στη Super League και Βαλένθια-Παναθηναϊκός
- Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις