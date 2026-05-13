Λαθρεμπόριο: Με GPS, κάμερες και X-Ray η παρακολούθηση φορτηγών

Δορυφόρους, κάμερες και ψηφιακούς ανιχνευτές επιστρατεύει η ΑΑΔΕ προκειμένου να «χτυπήσει» το λαθρεμπόριο που αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές πληγές για τα δημόσια έσοδα.

Το σύστημα στοχεύει στον εντοπισμό και την αποτροπή παράνομων πρακτικών που σχετίζονται κυρίως με τη διακίνηση καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, αλλά και αδήλωτων ή παραποιημένων εμπορευμάτων.

Η λειτουργία του βασίζεται σε συνδυασμό τεχνολογικών εργαλείων τα οποία διασυνδέονται σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα

Έλεγχοι για λαθρεμπόριο

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, εγκαθίσταται νέο Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων σε 24 τελωνεία και κρίσιμα σημεία τελωνειακού ελέγχου, στις βασικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται οι κυριότεροι συνοριακοί σταθμοί, όπως η Κακαβιά, η Κρυσταλλοπηγή, οι Εύζωνοι, η Νίκη, η Δοϊράνη, οι Κήποι, οι Καστανιές, ο Προμαχώνας και η Νυμφαία, σημεία με αυξημένη διακίνηση εμπορευμάτων και επαγγελματικών οχημάτων.

Το έργο επεκτείνεται και στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, όπου καταγράφεται έντονη εμπορευματική δραστηριότητα, όπως του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Κέρκυρας, του Λαυρίου, της Μυτιλήνης, της Χίου, της Κω και του Ηρακλείου.



Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την εγκατάσταση εξοπλισμού σε ελεύθερες ζώνες και λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως η Ελεύθερη Ζώνη του ΟΛΠ και η ΣΕΠ Α.Ε. στον Πειραιά, καθώς και οι ελεύθερες ζώνες Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Η λειτουργία του βασίζεται σε συνδυασμό τεχνολογικών εργαλείων όπως κάμερες αναγνώρισης πινακίδων, ηλεκτρονικές σφραγίδες GPS, ζυγιστικά συστήματα, μπάρες ελέγχου και δίκτυα επικοινωνίας, τα οποία διασυνδέονται σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. Η μετάδοση των δεδομένων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή δορυφορικών συνδέσεων.

Με τον τρόπο αυτό, οι τελωνειακές αρχές αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την πορεία κάθε φορτίου και να συγκρίνουν τη δηλωμένη διαδρομή με την πραγματική κίνησή του.

Σε περίπτωση απόκλισης, αδικαιολόγητης καθυστέρησης ή ύποπτης στάσης, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματες ειδοποιήσεις προς τα κέντρα ελέγχου, επιτρέποντας άμεση παρέμβαση.

Η πρόσβαση στα δεδομένα ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της ΑΑΔΕ, η οποία έχει την ευθύνη διαχείρισης και αξιοποίησής τους, με στόχο την ενίσχυση της τελωνειακής συμμόρφωσης και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης προϊόντων.

Με τη λειτουργία του συστήματος Hellenic Digital Borders, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί με: με 220 κάμερες CCTV, 282 μπάρες διέλευσης, 29 συστήματα ζύγισης,16 σταθερά x-rays, 6 κινητά x-rays, 310 κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, 165 κάμερες spy, 19 τοπικά κέντρα ελέγχου, 17 οχήματα τύπου SUV, 4 ανακριτικά οχήματα τύπου VAN, 10.500 συσκευές παρακολούθησης εξοπλισμού (GPS Trackers), 187 συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών εγγράφων, 31 μηχανήματα έκδοσης καρτών εισόδου – εξόδου και 56 μηχανήματα ανάγνωσης και συλλογής καρτών εισόδου – εξόδου.