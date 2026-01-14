Σαρωτικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο από το «ΔΕΟΣ»

Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπαίνει η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο.

Η νέα ομάδα κρούσης ΔΕΟΣ, η οποία αντικαθιστά το ΣΔΟΕ και αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον εντοπισμό και τη δίωξη οργανωμένων μορφών οικονομικού εγκλήματος με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.

Στρατηγικός ρόλος της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) είναι ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της μεγάλης και οργανωμένης φοροδιαφυγής, της απάτης στον ΦΠΑ, του λαθρεμπορίου και κάθε φαινομένου διασυνοριακής οικονομικής απάτης.

Η φοροδιαφυγή

Κεντρικό στοιχείο της αναδιάρθρωσης είναι η ενίσχυση εξειδικευμένων μονάδων που αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πληροφορίες από τρίτους φορείς και επιχειρησιακή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.

Η ΔΕΟΣ πλέον λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, με εναλλασσόμενο προσωπικό και δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης, διασφαλίζοντας την αδιάκοπη παρακολούθηση των κινήσεων που ενδέχεται να πλήξουν τα δημόσια έσοδα.

Μεταξύ των στρατηγικών στόχων της ΔΕΟΣ περιλαμβάνονται η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, η διεξαγωγή προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων, η διασφάλιση της σωστής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και η προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Επιπλέον, η Διεύθυνση συντονίζει διεθνείς σχέσεις, παρακολουθεί πολυμερείς και διμερείς συνεργασίες και ενισχύει την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, δημιουργώντας παράλληλα μηχανισμούς αποτροπής για τους παραβάτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) αποτελούν κρίσιμους εταίρους στη διερεύνηση και δίωξη μεγάλων απατών, ενώ η Europol συνδράμει στην αντιμετώπιση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων, η απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ και το ξέπλυμα χρήματος.

Η συμμετοχή της ΔΕΟΣ στο Eurofisc επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών, την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών και την πρόληψη απωλειών δημοσίων εσόδων πριν αυτές οριστικοποιηθούν. Στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων, η συνεργασία με τη Frontex και τις τελωνειακές αρχές άλλων κρατών αναδεικνύεται σε καθοριστικό εργαλείο για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρόληψη παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων.

