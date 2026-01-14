newspaper
Σαρωτικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο από το «ΔΕΟΣ»
Οικονομία 14 Ιανουαρίου 2026

Σαρωτικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο από το «ΔΕΟΣ»

Τι προβλέπει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπαίνει η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο.

Η νέα ομάδα κρούσης ΔΕΟΣ, η οποία αντικαθιστά το ΣΔΟΕ και αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον εντοπισμό και τη δίωξη οργανωμένων μορφών οικονομικού εγκλήματος με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.

Στρατηγικός ρόλος της  Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) είναι ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της μεγάλης και οργανωμένης φοροδιαφυγής, της απάτης στον ΦΠΑ, του λαθρεμπορίου και κάθε φαινομένου διασυνοριακής οικονομικής απάτης.

Η φοροδιαφυγή

Κεντρικό στοιχείο της αναδιάρθρωσης είναι η ενίσχυση εξειδικευμένων μονάδων που αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πληροφορίες από τρίτους φορείς και επιχειρησιακή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.

Η ΔΕΟΣ πλέον λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, με εναλλασσόμενο προσωπικό και δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης, διασφαλίζοντας την αδιάκοπη παρακολούθηση των κινήσεων που ενδέχεται να πλήξουν τα δημόσια έσοδα.

Η συμμετοχή της ΔΕΟΣ στο Eurofisc επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών

Μεταξύ των στρατηγικών στόχων της ΔΕΟΣ περιλαμβάνονται η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, η διεξαγωγή προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων, η διασφάλιση της σωστής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και η προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Επιπλέον, η Διεύθυνση συντονίζει διεθνείς σχέσεις, παρακολουθεί πολυμερείς και διμερείς συνεργασίες και ενισχύει την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, δημιουργώντας παράλληλα μηχανισμούς αποτροπής για τους παραβάτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) αποτελούν κρίσιμους εταίρους στη διερεύνηση και δίωξη μεγάλων απατών, ενώ η Europol συνδράμει στην αντιμετώπιση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων, η απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ και το ξέπλυμα χρήματος.

Η συμμετοχή της ΔΕΟΣ στο Eurofisc επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών, την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών και την πρόληψη απωλειών δημοσίων εσόδων πριν αυτές οριστικοποιηθούν. Στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων, η συνεργασία με τη Frontex και τις τελωνειακές αρχές άλλων κρατών αναδεικνύεται σε καθοριστικό εργαλείο για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρόληψη παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων.

Πηγή: OT

Ενέργεια
ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ομόλογα
Ελληνικά ομόλογα: Συνωστισμός δισεκατομμυρίων – Τι κεντρίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών

Ελληνικά ομόλογα: Συνωστισμός δισεκατομμυρίων – Τι κεντρίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών

ΑΕΠ: Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα – Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.01.26

Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα - Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία

Αντί για μια υγιή παραγωγική βάση, η ανάπτυξη (ΑΕΠ) ιστορικά τροφοδοτείται από την κατανάλωση, τον δανεισμό και την εξάρτηση από συγκεκριμένους τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Καταξιωμένος οικονομολόγος αναλύει την κατάσταση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 13.01.26

Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα

Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία, στον συνολικό τζίρο των σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων
Παγκόσμια σκακιέρα 13.01.26

Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων

Το δόγμα "Ντονρόε" αναζωπύρωσε τις συζητήσεις περί σφαιρών επιρροής, με τις ΗΠΑ να εστιάζουν στο Δυτικό Ημισφαίριο. Όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα, υποστηρίζει η Capital Economics.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή
Agro-in 13.01.26 Upd: 15:00

Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των 25 ατόμων που θα συναντηθούν με τον κ. Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν και ποιους τελικά εκπροσωπούν - Την ίδια ώρα οι αγωνιζόμενοι αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία και ετοιμάζονται για κλιμάκωση κόντρα στις απειλές για καταστολή και ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»
Αθλητισμός & Σπορ 14.01.26

Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»

Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Eurocup γυναικών για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά – Οι Ερυθρόλευκες κοντράρονται με την Εστουδιάντες και οι Πράσινες με τη Ζάγκλεμπιε Σοσνόβιετς.

Σύνταξη
Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού
Έντονες διαμαρτυρίες 14.01.26

Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού

Οι κάτοικοι στη Μύκονο διαμαρτύρονται για τους υπέρογκους λογαριασμούς νερού - Κάτοικοι στην Άνω Μερά λένε ότι τους χρεώνουν για αποχέτευση που δεν υπάρχει

Σύνταξη
FIR Αθηνών: «Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» – Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out
«Εγκληματική επιμονή» 14.01.26

«Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» - Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out στο FIR Αθηνών

Όπως τονίζει η ΕΕΕΚΕ, η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας για το black out στο FIR Αθηνών και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της ΥΠΑ

Σύνταξη
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14.01.26

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
Go Fun 14.01.26

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ - Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά Designated Survivor.

Σύνταξη
Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ την Τεχεράνη; – Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση
Απανωτές απειλές 14.01.26

Θα χτυπήσει ο Τραμπ το Ιράν; - Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση

Οι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν τον Τραμπ σε επίθεση κατά του Ιράν - Ακόμα και οι δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν όρια, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, γράφει το CNN

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έρευνες: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.01.26

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία - Τι έδειξαν έρευνες

Αρκετοί θάνατοι δυνητικά προλαμβάνονται με καθημερινές αυξήσεις στη μέτρια έως έντονη δραστηριότητα ή με μειώσεις του χρόνου καθιστικής ζωής, δείχνουν έρευνες που δημοσιεύτηκαν από τον όμιλο «Lancet»

Σύνταξη
Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι
Euroleague 14.01.26

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρτιζάν που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague (20:30, NovaSports Prime) και θέλει διπλό που θα τον επαναφέρει γερά στο «κόλπο» της τετράδας.

Σύνταξη
Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς
«Σύνδεση» 14.01.26

Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς

Το νέο ρομπότ της 10Beauty υπόσχεται γρήγορο και οικονομικό μανικιούρ, ωστόσο, πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για την παραγκώνιση των επαγγελματιών του κλάδου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με φόντο τα ημιτελικά στο Καραϊσκάκη – Με Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με φόντο τα ημιτελικά στο Καραϊσκάκη – Με Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (18:30) – Με τον Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός (20:30), κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

Σύνταξη
Πάτρα: Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε
Νέα στοιχεία 14.01.26

Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα

Είχε κάνει καταγγελία για κακοποίηση ο γείτονας της οικογένειας - Για έκτη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα - Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι αναρτήσεις της

Σύνταξη
Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Πoλιορκία της Αθήνας α λα Παρίσι ή αποχώρηση με το κεφάλι ψηλά;
Αγροτικές Κινητοποιήσεις 14.01.26

Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Πoλιορκία της Αθήνας α λα Παρίσι ή αποχώρηση με το κεφάλι ψηλά;

Πώς οργανώθηκε η περιχαράκωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και ποιο είναι το μέλλον των κινητοποιήσεων μετά από 40 μέρες με τα τρακτέρ στους δρόμους; Μιλούν στο in: Δημήτρης και Θωμάς Μόσχος, Κώστας Τζέλλας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο
Κόσμος 14.01.26

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο

Tουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τον οποίο έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός στην Ταϊλάνδη

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

