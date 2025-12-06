Είκοσι τέσσερις χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα καθώς και το Γιβραλτάρ, συμφώνησαν να συνεργαστούν και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες για την αποκάλυψη φοροδιαφυγής, αδήλωτων εισοδημάτων και μαύρων συναλλαγών σε ακίνητα.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν και οι έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό

Βέλγιο, Βραζιλία, Χιλή, Κόστα Ρίκα, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νότια Κορέα, Λιθουανία, Μάλτα, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Περού, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο και Γιβραλτάρ υιοθετούν τη νέα συμφωνία του ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για την ακίνητη περιουσία, ενισχύοντας τη φορολογική διαφάνεια και την καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής. Συμφώνησαν για την Αυτόματη Ανταλλαγή Αμεσα Διαθέσιμων Πληροφοριών για Ακίνητη Περιουσία (IPI MCAA) μεταξύ των φορολογικών Αρχών.

Με τη νέα συμφωνία, η ΑΑΔΕ ενισχύει το «οπλοστάσιό» της κατά της φοροδιαφυγής καθώς με τις πληροφορίες που θα συγκεντρώνει από τις υπόλοιπες χώρες θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει ακίνητα που διαθέτουν έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν «ξεχάσει» να τα δηλώσουν στην Εφορία ενώ ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για κατασχέσεις στην ακίνητη περιουσία οφειλετών του Δημοσίου, κυρίως μεγαλοοφειλετών οι οποίοι ούτε ρυθμίζουν ούτε εξοφλούν τα χρέη τους. \

Φοροδιαφυγή: Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών

Τα τελευταία χρόνια, η φορολογική πολιτική έχει ενισχύσει σημαντικά τις ανταλλαγές φορολογικών πληροφοριών, κυρίως για χρηματοοικονομικά και κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία, μέσω μηχανισμών όπως το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς και το Πλαίσιο Αναφοράς Κρυπτοστοιχείων. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μηχανισμός για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως η ακίνητη περιουσία.

Η ιδιοκτησία και οι συναλλαγές ακινήτων συχνά έχουν διασυνοριακές διαστάσεις, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη βελτίωση των μηχανισμών πρόσβασης των φορολογικών Αρχών σε σχετικές πληροφορίες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχουσες χώρες χαιρετίζουν τη νέα Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Αμεσα Διαθέσιμων Πληροφοριών για Ακίνητη Περιουσία (IPI MCAA), που αναπτύχθηκε από τον ΟΟΣΑ.

Η ευρεία υιοθέτηση της IPI MCAA εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη φορολογική διαφάνεια στα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»