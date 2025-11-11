«Όργιο» φοροδιαφυγής: Μπαρ, εστιατόρια και κομμωτήρια δηλώνουν ψίχουλα

Αποκαλυπτικό «φως» στις πρακτικές φοροδιαφυγής πολλών ελεύθερων επαγγελματιών ρίχνουν οι τελευταίες διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των τεκμηρίων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, παρά την έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και υψηλό κύκλο εργασιών, η πλειονότητα σε συγκεκριμένους κλάδους δηλώνει ζημιές, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα:

– 7 στους 10 ιδιοκτήτες μπαρ δηλώνουν ζημιές.

– 1 στα 2 εστιατόρια εμφανίζει ζημιές.

– 6 στα 10 κομμωτήρια δηλώνουν ζημιές.

Ενδεικτικά, οι ελαιοχρωματιστές δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 345 ευρώ τον μήνα και λόγω των τεκμηρίων ο φόρος βγήκε στα 1.462 ευρώ.

Ταυτόχρονα οι ψυκτικοί έχουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 556 ευρώ με τον φόρο λόγω τεκμηρίων να βγαίνει στα 2.009 ευρώ.

Κομμωτές, δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 298 ευρώ το μήνα με τον φόρο λόγω τεκμηρίων να διαμορφώνεται σε 1.630 ευρώ.

Άξιο αναφοράς είναι πως ένας μισθωτός με εισόδημα 1.470 ευρώ το μήνα πληρώνει φόρο 2.023 ευρώ το χρόνο.