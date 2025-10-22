newspaper
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες
Τα POS και η ψηφιακή κάρτα εργασίας περιόρισαν την φοροδιαφυγή και τις αδήλωτες ώρες εργασίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα των τελευταίων χρόνων στη φορολογική πολιτική της χώρας είναι ότι η Ελλάδα αρχίζει να μαθαίνει να κόβει αποδείξεις. Η αλλαγή αυτή δεν ήρθε ξαφνικά, αφού είναι το αποτέλεσμα διαδοχικών ψηφιακών μεταρρυθμίσεων που μετασχηματίζουν αργά αλλά σταθερά το φορολογικό σύστημα της χώρας.

Η ταχεία είσοδος στην ψηφιακή εποχή, έχει οδηγήσει την Ελλάδα να μην είναι πια η χώρα όπου όλοι δηλώνουν ανάλογα με τη θέληση τους στην εφορία. Τα POS, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και η ψηφιακή κάρτα εργασίας αλλάζουν ριζικά την οικονομική καθημερινότητα, αναγκάζοντας όσους κινούνταν στο σκοτάδι της παραοικονομίας να αναγκαστούν να αλλάξουν πρακτικές. Το στοίχημα δεν είναι απλώς τεχνολογικό, καθώς για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, το «μαύρο» χρήμα μοιάζει να περιορίζεται σημαντικά.

Οι συναλλαγές στο φως

Όσο περνά ο καιρός, όλο και περισσότερες ταμειακές μηχανές συνδέονται με την ΑΑΔΕ. Τα POS και τα IRIS QR λειτουργούν πλέον ως ηλεκτρονικό ίχνος για κάθε αγορά. Το 2025 οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξήθηκαν πάνω από 15%, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι η διεύρυνση των ψηφιακών πληρωμών έχει ήδη συμβάλλει στη μείωση του “χαμένου” ΦΠΑ.

Οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να μεταδίδουν τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, με τα έσοδα να διαβιβάζονται αυτόματα στο myDATA. Το φαινόμενο των “διπλών βιβλίων”, όπως έλεγαν παλιά, φθίνει θεαματικά.

Στην τελική ευθεία είναι και υποχρεωτική B2B ηλεκτρονική τιμολόγηση, που θα τεθεί σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2026. Πρόκειται για το μεγάλο φίλτρο που θα «κλείσει» τον κύκλο της ψηφιακής ιχνηλασιμότητας. Ήδη, πριν καν τεθεί σε ισχύ, το κενό στην απόδοση του ΦΠΑ έχει μειωθεί στο 13,7%, από 25,4 % το 2018, μείωση που αποτελεί τη μεγαλύτερη στην ΕΕ, σύμφωνα με την Κομισιόν. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει στην αυξημένη εισπραξιμότητα σημαντικό μέρος της υπεραπόδοσης των φορολογικών εσόδων και της βελτίωσης του πρωτογενούς ισοζυγίου.

Η εμπειρία άλλων χωρών είναι αποκαλυπτική. Η Ιταλία, που εφάρμοσε το μέτρο ήδη από το 2019, μείωσε τις απώλειες ΦΠΑ κατά σχεδόν 40%. Η Ρουμανία, με καθολική e-τιμολόγηση από φέτος, εκτιμά ότι θα ανακτήσει 2% του ΑΕΠ σε έσοδα ως το 2026.

Φρένο στη «μαύρη» εργασία

Από την άνοιξη του 2025, με την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε χονδρεμπόριο, ενέργεια και τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, καθώς και τις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι έλεγχοι γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 80 % σε σχέση με πέρυσι, ενώ στον τουρισμό η αύξηση το 903% στο πεντάμηνο.

Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα ψηφιακά δίχτυα έχουν αυξήσει τις πληρωμένες ώρες υπερωρίας για τους εργαζόμενους και έχουν αναγκάσει πολλές επιχειρήσεις να δηλώσουν τα πραγματικά (ή κόντα στα πραγματικά) έσοδα τους. Προφανώς και αυτό σημαίνει οτι θα

πρέπει να μειωθεί το μισθολογικό κόστος, καθώς ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, θα πρέπει να συνοδεύεται με μείωση του βάρους που σηκώνουν οι επιχειρήσεις. Στις 3 Νοεμβρίου 2025 η εφαρμογή της κάρτας γίνεται υποχρεωτική για 1,85 εκατ. εργαζόμενους, ένα βήμα που φέρνει περισσότερη διαφάνεια, αλλά και νέα κόστη συμμόρφωσης για τις μικρές επιχειρήσεις.

Διαφάνειας και ανταγωνιστικότητα

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι στην αγορά εξαιτίας των νέων ψηφιακών τεχνολογιών δημιουργούν ανησυχία σε πολλούς στην αγορά, για το αν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα κόστη. Οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν ήδη υποδομές γεγονός που δεν θα φέρει μεγάλη αύξηση του κόστους. Αντίθετα, για τις μικρές επιχειρήσεις, ιδίως στην περιφέρεια, το κόστος αναβάθμισης αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Το κράτος επιχειρεί να απαντήσει με επιδοτήσεις για POS, φορολογικά κίνητρα για ψηφιακό εξοπλισμό και απλοποιημένες πλατφόρμες, όμως η ανισότητα αντιμετώπισης των αυξημένων αναγκών παραμένει.

Παρά τις δυσκολίες, το κέρδος είναι ξεκάθαρο, καθώς θα υπάρχει λιγότερος αθέμιτος ανταγωνισμός, σταθερότεροι όροι εργασίας, περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολιτών. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα βλέπουν για πρώτη φορά το κόστος της φοροδιαφυγής να μειώνεται και αυτό τους δημιουργεί προσδοκίες για το μέλλον τους.

Πηγή: ot.gr

IOBE: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυξη το 2025 και 2026

IOBE: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυξη το 2025 και 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη πέριξ των 2.030 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη πέριξ των 2.030 μονάδων

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Σύνταξη
Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών
Οικονομία 22.10.25

Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών

Τέλος στα χρέη των κληρονόμων με πλήρη διαχωρισμό περιουσιών - Νέες προθεσμίες αποποίησης για κατοίκους Ελλάδας και εξωτερικού - Εκκαθαριστής για τη διαχείριση των οφειλών - Κανόνες για την ευθύνη και τα δικαιώματα των δικαιούχων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φορολογικό σύστημα: Τα «συν» και τα «πλην» της Ελλάδας – Το «σκορ» της χώρας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ
Φορολογική ανταγωνιστικότητα 22.10.25

Τα «συν» και τα «πλην» του ελληνικού φορολογικού συστήματος - Το «σκορ» της Ελλάδας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ

Χαμηλή βαθμολογία, αν και βελτιωμένη, στην φορολογική ανταγωνιστικότητα λαμβάνει η Ελλάδα μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ. Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του φορολογικού συστήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μια νέα επανάσταση: Η κοινωνική καινοτομία ως απάντηση στις κρίσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα
Social Europe 21.10.25

Μια νέα επανάσταση: Η κοινωνική καινοτομία ως απάντηση στις κρίσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα

Μέχρι στιγμής, οι λύσεις για τα προβλήματα που προέκυπταν σε οικονομία και κοινωνία προέρχονταν είτε από την αγορά είτε από το κράτος. Η κοινωνική καινοτομία θέλει τον πολίτη στο επίκεντρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 21.10.25

Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ

Το ναυτιλιακό consortium του MIT με ιδρυτικά μέλη τις Capital Clean Energy Carriers Corp., HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering, American Bureau of Shipping (ABS) και Delos Navigation LTD, εξέδωσε το πρώτο εγχειρίδιο για την ασφαλή πρόωση με πυρηνική ενέργεια των εμπορικών πλοίων

Σύνταξη
Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εκτιμούν ότι οι δύο 22χρονοι νεαροί στην μαραθώνια απολογία τους δεν έχουν πει όλη την αλήθεια.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Σύνταξη
Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της
Πρώτη γραμμή 22.10.25

Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της

«Η βραβευμένη με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ, Λίνσεϊ Αντάριο έχει εργαστεί σε αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αντιμετωπίσει εμπόλεμες ζώνες και έχει αιχμαλωτιστεί στη Λιβύη, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά μια ξενάγηση στο όμορφο σπίτι της;» γράφει ο σινεκριτικός Peter Brandshaw στον Guardian σαν σχόλιο στο ντοκιμαντέρ Love+War.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»
Champions League 22.10.25

Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»

Ο πρώην διεθνής διαιτητής, Ιτουράλντε Γκονθάλεθ, ο οποίος σχολιάζει για το Cadena SER, «έκαψε» τον Ουρς Σνάιντερ για όσα σφύριξε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας

Ο κ. Σατολιάς επέρριψε ευθύνες στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως εξήγησε, παριστάνουν ότι σα να μην έχει συμβεί τίποτα στον Οργανισμό

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Κόκκαλη 22.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πυρά στην κυβέρνηση από τον τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Η UEFA θα προτείνει αλλαγή κανονισμού σε περιπτώσεις όπως στην αποβολή του Έσε
Champions League 22.10.25

Η UEFA θα προτείνει αλλαγή κανονισμού σε περιπτώσεις όπως στην αποβολή του Έσε

Η άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και η παγκόσμια κατακραυγή για τον Ελβετό διαιτητή, αναμένεται να οδηγήσει την UEFA στο να προτείνει αλλαγή κανονισμού στις περιπτώσεις αποβολής με δεύτερη κίτρινη που δεν μπορεί να ελέγξει ο VAR.

Σύνταξη
Υπόθεση ναρκωτικών στην Καλλιθέα: Σε δίκη 48 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών
Ελλάδα 22.10.25

Υπόθεση ναρκωτικών στην Καλλιθέα: Σε δίκη 48 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία, αξιοποιώντας τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και απομαγνητοφωνήσεις, κατέληξε στην εξάρθρωση δικτύου που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Καλλιθέα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Η αντίδραση του Έσε μετά την άδικη αποβολή του κόντρα στη Μπαρτσελόνα και η στήριξη του κόσμου (pics)
Champions League 22.10.25

Η αντίδραση του Έσε μετά την άδικη αποβολή του κόντρα στη Μπαρτσελόνα και η στήριξη του κόσμου (pics)

Viral έχει γίνει στα social media η αντίδραση του Σαντιάγκο Έσε μετά την αποβολή-εφεύρεση στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με τον κόσμο των «ερυθρόλευκων» να στηρίζει τον Αργεντίνο.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar
Ελλάδα 22.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, διαβιβάζει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» – Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε
Η ζωή του 22.10.25

«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» - Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από ένα ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλλου, της Δόμνας Σαμίου και της Στέλλας Γαδέδη, που μπορεί κανείς να το δει στο Ertflix – Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα
«Κίνδυνος κατάχρησης» 22.10.25

Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα

Η συνθήκη για το κυβερνοέγκλημα που πρόκειται να υπογραφεί στο Βιετνάμ προκαλεί αντιδράσεις οργανώσεων και ακτιβιστών, ακόμα και εσωτερικές διαφωνίες στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
