Φοροδιαφυγή: Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ
Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου - Καταγραφή και αξιολόγηση εκκρεμών και νέων καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Οδηγίες Πιτσιλή
Σε στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών για φοροδιαφυγή προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου.
Αναλαμβάνουν τη βαθμολόγηση όλων των πληροφοριών για φορολογικές υποθέσεις
Έρευνα για φοροδιαφυγή
Οι επιτροπές αυτές αναλαμβάνουν να καταγράψουν και να αξιολογήσουν τόσο τις εκκρεμείς όσο και τις νέες καταγγελίες, προκειμένου οι σοβαρότερες υποθέσεις να περάσουν στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών χωρίς καθυστέρηση.
Σύμφωνα με την απόφαση, καθορίζεται συγκεκριμένο πρωτόκολλο αξιολόγησης, διαχείρισης και ιεράρχησης των καταγγελιών, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τον ετήσιο προγραμματισμό των ελέγχων.
Το κλειδί θα είναι η κατηγοριοποίηση των καταγγελιών με καθορισμένα κριτήρια και βαθμούς από 0 έως 4 με βάση τα οποία οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα κατευθύνουν τους ελέγχους στις υποθέσεις με το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον.
Μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρησης υποθέσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Elenxis θα υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα και έλεγχος της πορείας τους.
Η αξιολόγηση
Πριν από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας:
Ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, γίνεται και η βαθμολόγηση των καταγγελιών
- Συγκεντρώνει τις καταγγελίες που πρόκειται να εξεταστούν.
- Ελέγχει αν μεταξύ των καταγγελιών υπάρχουν περιπτώσεις που ανήκουν σε διαφορετική ελεγκτική αρμοδιότητα (π.χ. τελωνειακά ή εργασιακά ζητήματα). Αν διαπιστωθεί τέτοιο στοιχείο, τα δελτία αυτά διαβιβάζονται άμεσα στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία, χωρίς να αξιολογηθούν ή να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Case Management του Ο.Π.Σ. Elenxis της
- Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).
- Οι Επιτροπές υποχρεούνται να μεριμνούν για την καταχώρηση τόσο των εκκρεμών όσο και των νέων καταγγελιών στο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. Για κάθε καταγγελία πραγματοποιείται αξιολόγηση ως προς τη σπουδαιότητά της, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εισηγήσεις των αρμόδιων υπαλλήλων/ελεγκτών.
Η βαθμολόγηση
Ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, γίνεται και η βαθμολόγηση των καταγγελιών.
Το 0 σημαίνει ότι η καταγγελία δεν έχει κανέναν ενδιαφέρον, για απλού ή μικρού ενδιαφέροντος βαθμολογείται με το 1, το 2 λαμβάνει η καταγγελία με σημαντικό ενδιαφέρον.
Ο βαθμός 3 μπαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πολύ σημαντικό ενδιαφέρον, ενώ το 4 συνεπάγεται άμεση- ταχεία επέμβαση.
Αποδίδεται δηλαδή μόνο σε υποθέσεις που απαιτούν άμεση ελεγκτική ενέργεια ή παρέμβαση.
