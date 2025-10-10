newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
09.10.2025 | 22:49
Τραμπ: Θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ
Φοροδιαφυγή: Μια ανοιχτή πληγή που ταλανίζει οικονομικά και κοινωνία 
Οικονομία 10 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Φοροδιαφυγή: Μια ανοιχτή πληγή που ταλανίζει οικονομικά και κοινωνία 

Εκτιμάται ότι η φοροδιαφυγή κοστίζει στην χώρα κάθε χρόνο περίπου 10 δισ. ευρώ 

Αλέξανδρος Κλώσσας
A
A
Spotlight

Αν υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα, το οποίο διαρκώς βρίσκεται στην επικαιρότητα και διαχρονικά οι κυβερνήσεις εξαγγέλλουν ότι θα το αντιμετωπίσουν, είναι η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία.

Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι μόνον ελληνικό, καθώς δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από τη συνέντευξη Τύπου της Λάουρα Κοβέσι, της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου αποκάλυψε ότι η απάτη στον ΦΠΑ κοστίζει 50 δισ. ευρώ ετησίως στην Ευρώπη.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο από τη στιγμή που αυξάνονται οι χώρες που παλεύουν με το υψηλό δημοσιονομικό χρέος, τις μισθολογικές ανισότητες και την ακρίβεια που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί κάθε ευρώ που χάνεται από τα δημόσια ταμεία στερεί πόρους από επενδύσεις, κοινωνικές πολιτικές και αναπτυξιακές δράσεις.

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί φορολογούμενοι δηλώνουν εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ τον χρόνο

Το κόστος από τη φοροδιαφυγή

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες ευρωπαϊκές εκθέσεις, το VAT gap, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στον ΦΠΑ που θα έπρεπε να εισπράττεται και σε αυτόν που τελικά εισπράττεται, αντιστοιχεί σε δεκάδες δισ. ευρώ ετησίως στην ΕΕ. Για την Ελλάδα, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν το συνολικό κόστος της φοροδιαφυγής στα 8 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Πρόκειται για ποσό συγκρίσιμο με ολόκληρο τον ετήσιο προϋπολογισμό της δημόσιας υγείας ή της παιδείας.

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί φορολογούμενοι δηλώνουν εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ τον χρόνο. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει όχι μόνο το βάθος της οικονομικής πίεσης αλλά και την έκταση της απόκρυψης εισοδημάτων.

Οι πόροι που χάνονται θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν μέτρα στήριξης των πιο αδύναμων ή να μειώσουν τη συνολική φορολογική επιβάρυνση

Ποιος πληρώνει το κόστος

Η φοροδιαφυγή δεν είναι κοινωνικά «ουδέτερη», από τη στιγμή που το βάρος μεταφέρεται στους συνεπείς φορολογούμενους, στα νοικοκυριά που βλέπουν τις αποδοχές τους να εξανεμίζονται και στις επιχειρήσεις που αδυνατούν να ανταγωνιστούν όσους λειτουργούν εκτός κανόνων.

Την ίδια στιγμή, οι πόροι που χάνονται θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν μέτρα στήριξης των πιο αδύναμων ή να μειώσουν τη συνολική φορολογική επιβάρυνση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόβλημα αναδεικνύεται, αλλά λύσεις σκοντάφτουν στην πολυπλοκότητα των διαφορετικών νομικών συστημάτων

Τα εργαλεία και τα όρια

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στη μάχη για την πάταξη της φοροδιαφυγής: η καθολική χρήση POS, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η λειτουργία του myData.

Ακόμη όμως και τα πιο εξελιγμένα εργαλεία δεν επαρκούν όταν οι αρμόδιες αρχές δυσκολεύονται να επιβάλουν κυρώσεις ή όταν οι δικαστικές διαδικασίες καθυστερούν.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόβλημα αναδεικνύεται, αλλά λύσεις σκοντάφτουν στην πολυπλοκότητα των διαφορετικών νομικών συστημάτων, αλλά και στις περιορισμένες αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών οργάνων.

Η μάχη δεν κερδίζεται μόνο με τεχνολογία αλλά με συνδυασμό πολιτικής βούλησης, θεσμικής συνέπειας και κοινωνικής συναίνεσης

Η διεθνής εικόνα και οι συγκρίσεις

Η Ελλάδα δεν είναι μόνη σε αυτό το πρόβλημα. Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο μέσος όρος απωλειών ΦΠΑ στην Ευρώπη παραμένει υψηλός, με χώρες όπως η Ρουμανία και η Ιταλία να αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερα κενά. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η φοροδιαφυγή δεν είναι απλώς εθνική αδυναμία αλλά διαρθρωτική παθογένεια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Παράλληλα, χώρες που κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά τα ελλείμματα, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, το πέτυχαν επενδύοντας σε συστήματα διασταύρωσης δεδομένων και ενισχυμένο ανθρώπινο δυναμικό στους φορολογικούς μηχανισμούς.

Αυτή η σύγκριση αναδεικνύει ότι η μάχη δεν κερδίζεται μόνο με τεχνολογία αλλά με συνδυασμό πολιτικής βούλησης, θεσμικής συνέπειας και κοινωνικής συναίνεσης. Γιατί η φοροδιαφυγή δεν αφορά μόνο τους αριθμούς αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος.

Κάθε καθυστέρηση στη μείωση της φοροδιαφυγής δεν είναι απλώς απώλεια εσόδων, είναι απώλεια ευκαιριών για μια πιο δίκαιη και πιο βιώσιμη οικονομία

Το χαμένο στοίχημα

Η ουσία βρίσκεται στο τι θα μπορούσαν να σημαίνουν αυτά τα χρήματα αν εισέρρεαν στα δημόσια ταμεία. Ακόμη και αν ανακτηθεί το μισό από τα εκτιμώμενα ποσά, η Ελλάδα θα μπορούσε να:

●     ενισχύσει την ανάπτυξη μέσω επενδύσεων σε υποδομές και πράσινη ενέργεια,

●     στηρίξει ουσιαστικά ευάλωτες ομάδες με επιδόματα και κοινωνικές υπηρεσίες,

●     μειώσει τη φορολογική πίεση στα μεσαία εισοδήματα.

Κάθε καθυστέρηση στη μείωση της φοροδιαφυγής δεν είναι απλώς απώλεια εσόδων, είναι απώλεια ευκαιριών για μια πιο δίκαιη και πιο βιώσιμη οικονομία.

Η φοροδιαφυγή δεν είναι τεχνική παθογένεια ούτε στατιστικό λάθος. Είναι ένα από τα βασικά εμπόδια στην ανάπτυξη και ένας μηχανισμός αναπαραγωγής κοινωνικών ανισοτήτων.

Το αν η Ευρώπη και η Ελλάδα θα καταφέρουν να μετατρέψουν το χαμένο χρήμα σε επένδυση και κοινωνική στήριξη θα αποτελέσει κρίσιμη δοκιμασία αξιοπιστίας για τους θεσμούς τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ΟΤ

Business
ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

Business
Intralot: Με πλούσια «προίκα» μπαίνει στην νέα εποχή

Intralot: Με πλούσια «προίκα» μπαίνει στην νέα εποχή

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»
Εργασιακό νομοσχέδιο 10.10.25

Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»

Το 13ωρο βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στη συζήτηση στη Βουλή. Όμως, ούτε οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι το υπερασπίστηκαν ανοιχτά - πλην μίας εξαίρεσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 09.10.25

Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, διαλύουν κάθε αμφιβολία για το τι επιφυλάσσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Εργασιακή εξουθένωση, αύξηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Ανησυχητικά στοιχεία 09.10.25

Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση στην εργασία - Οι 10 μορφές της και πως μπορείτε να προστατευθείτε

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ
Culture Live 10.10.25

«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ

Η Amazon επενδύει 40 εκατ. δολάρια στo «Melania», ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της πρώην Πρώτης Κυρίας, σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ ο οποίος γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»

Από πωλητής γλυκών στη γειτονιά του, βασικός της Ρίβερ Πλέιτ και διεθνής με την Αργεντινή – το παραμύθι του 21χρονου αμυντικού, Λαουτάρο Ριβέρο, που ενσαρκώνει το όνειρο εκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται
Social Europe 10.10.25

Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται

Αντιστοιχίες ανάμεσα στο τώρα και τα χρόνια εποχή του Β’ Παγκ. Πολέμου ερευνά ο Γιόσκα Φίσερ. Ο Γερμανός πολιτικός εκτιμά ότι Τραμπ και Πούτιν αλλάζουν τον κόσμο πλήττοντας δημοκρατία και ελευθερία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
Pax Trumpiana 10.10.25

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση
Εχει το 90% των Ισπανών! 10.10.25

Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση

Ο 21χρονος Ισπανός χάκερ, Alcasec, που είχε χαρακτηριστεί ως «ο πιο ισχυρός και αόρατος» της χώρας, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος διαφυγής του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καταγγελίες για «πειρατική» πλατφόρμα στον ΟΑΣΑ
report.oasa.gr 10.10.25

Καταγγελίες για «πειρατική» πλατφόρμα στον ΟΑΣΑ

Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω της εφαρμογής report.oasa.gr κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες - Δεν έχει ανέβει στο G-Cloud η νέα πλατφόρμα καταγγελιών του ΟΑΣΑ

Κώστας Ντελέζος
«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς λέει ότι τα γυρίσματα με τον Άντριου Γκάρφιλντ την έκαναν να «ιδρώνει»
Cut 10.10.25

«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς λέει ότι τα γυρίσματα με τον Άντριου Γκάρφιλντ την έκαναν να «ιδρώνει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Τζούλια Ρόμπερτς εξήρε τις ερμηνείες των συμπρωταγωνιστών της στην ταινία «After the Hunt», ενώ μοιράστηκε ιστορίες από τα γυρίσματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ
Madman Theory 2.0 10.10.25

Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως εκλαμβάνει την απάντηση της Χαμάς ως «θετική», όταν ήταν σαφές σε όλο τον κόσμο πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις δεν είχαν συμφωνήσει όλοι απόρησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Κόσμος 10.10.25

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετά από σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε νησιά του Ειρηνικού και ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Στοχευμένα πλήγματα 10.10.25

Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Οι «πύραυλοι έπεσαν ο ένας μετά τον άλλο» με τουλάχιστον 9 τραυματίες και διακοπές ρεύματος στο Κίεβο εν μέσω μαζικής ρωσικής επίθεσης σε ενεργειακές υποδομές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»
Κόσμος 10.10.25

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

Ο Εγιάλ Ζαμίρ κάλεσε τους στρατιώτες του Ισραήλ να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, λέγοντας πως ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε. Το Τελ Αβίβ φέρεται να έχει επιτεθεί στη Γάζα μετά τη συμφωνία

Σύνταξη
