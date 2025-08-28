Ιστορίες καλοκαιρινής φοροδιαφυγής – Τα στοιχεία από τις τουριστικές περιοχές

Το καλοκαίρι του 2025 δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την τουριστική έκρηξη, αλλά και από τη σκληρή μάχη της ΑΑΔΕ απέναντι στη φοροδιαφυγή.

Σχεδόν κάθε εβδομάδα, νέα στοιχεία φανερώνουν μια πραγματικότητα που όλοι γνωρίζουμε, αλλά που τώρα πλέον αντιμετωπίζεται μεθοδικά: από την Ρόδο και την Πάρο, μέχρι τη Σαντορίνη, τη Μυτιλήνη, τη Λήμνο και τον Πόρο, οι ελεγκτές ξεσκεπάζουν δεκάδες επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν «εκτός νόμου».

Στη Ρόδο, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φιάλες ποτών χωρίς παραστατικά και δεκάδες «μαύρες» αποδείξεις σε εστιατόρια και θαλάσσια παιχνίδια. Στην Πάρο, γνωστό εστιατόριο απέκρυψε συναλλαγές άνω των 1.800 ευρώ. Στα Χανιά, η παραβατικότητα έφτασε μέχρι και σε μισθώσεις ομπρελοκαθισμάτων. Στην Ύδρα, καφέ–μπαρ λειτουργούσαν χωρίς αποδείξεις, ενώ στην Κέρκυρα και στον Πειραιά οι έλεγχοι αποκάλυψαν αντίστοιχες πρακτικές.

Την ίδια στιγμή, σε άλλους τουριστικούς προορισμούς – Σαντορίνη, Μυτιλήνη, Τήνο, Λήμνο, Πόρο – το ίδιο σκηνικό: εστίαση, μπαρ, ακόμη και μανικιούρ–πεντικιούρ ή beach services, όλα στο ίδιο μοτίβο: μη έκδοση αποδείξεων. Σε μόλις μία εβδομάδα του Αυγούστου, καταγράφηκαν πάνω από 100 παραβάσεις, ενώ συνολικά, στο δεύτερο μισό του μήνα, ξεπεράστηκαν οι 400.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όμως, ήταν η συντονισμένη επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» στη Σαντορίνη. Ελεγκτές από διάφορες ΔΟΥ κατέφθασαν στο νησί ανώνυμα, περίμεναν τα ημερόπλοια να επιστρέψουν γεμάτα τουρίστες από τις κρουαζιέρες στο ηλιοβασίλεμα και με τα tablets στο χέρι ξεκίνησαν αιφνιδιαστικούς ελέγχους. Από τα 23 σκάφη που ελέγχθηκαν, τα 10 βρέθηκαν παραβάτες (ποσοστό 43%), με παραβάσεις που αφορούσαν ανακριβείς αποδείξεις, συναλλαγές με μετρητά άνω των 500 ευρώ και συστηματική απόκρυψη εσόδων. Τα πρόστιμα ξεπέρασαν τις 34.000 ευρώ, ενώ ήδη εξετάζεται η φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε βάθος χρόνων.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, ήρθε και η «Επιχείρηση Θέρος»: μια συντονισμένη δράση σε όλο το Αιγαίο, με 360 προσέγγιση – αιφνιδιαστικούς ελέγχους, διασταυρώσεις online από POS, ταμειακές, δηλώσεις ΦΠΑ, ακόμη και αναδρομικές χρήσεις.

Τα ευρήματα

Τα ευρήματα εντυπωσιακά:

• Στη Μύκονο, κατάστημα λαϊκής τέχνης δεν είχε εκδώσει αποδείξεις 107.000 ευρώ για 2021–2022, με 26.000 ευρώ ΦΠΑ να μην έχει αποδοθεί. Πρόστιμο 13.000 ευρώ και διήμερο λουκέτο.

• Στην ίδια Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο «ξέχασε» μια και μόνη απόδειξη… 28.000 ευρώ. Πρόστιμο 2.000 ευρώ και λουκέτο 48 ωρών.

• Σε Πάρο και Μήλο, εταιρείες ενοικίασης οχημάτων απέκρυψαν 18.000 ευρώ και ΦΠΑ 4.350 ευρώ, με πρόστιμα και ειδικές χρηματικές ποινές.

• Αντίστοιχες παραβάσεις εντοπίστηκαν σε Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά, Λέσβο.

Όλα αυτά δείχνουν πως η ΑΑΔΕ έχει πλέον τα εργαλεία, την τεχνογνωσία και κυρίως–τη βούληση να κλείσει ένα κεφάλαιο που για δεκαετίες επιβάρυνε μόνο τους συνεπείς.

Οι φοροελαφρύνσεις

Και εδώ είναι η μεγάλη εικόνα: η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το κλειδί για να ανοίξει ο δρόμος στις φοροελαφρύνσεις που όλοι ζητούν. Γιατί κάθε ευρώ που χάνεται από τα «μαύρα» έσοδα, μεταφράζεται σε περισσότερη πίεση για φόρους σε όσους πληρώνουν κανονικά. Αντιστρόφως, κάθε ευρώ που επιστρέφει στα δημόσια ταμεία, δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για μειώσεις φόρων: χαμηλότερο ΦΠΑ στην εστίαση, πιο δίκαιη φορολογία για τους επαγγελματίες, λιγότερο βάρος για μισθωτούς και νοικοκυριά.

Το μήνυμα είναι απλό: κάθε απόδειξη που κόβεται, κάθε πρόστιμο που επιβάλλεται, κάθε «λουκέτο» που μπαίνει, ανοίγει λίγο περισσότερο τον δρόμο για μόνιμες φοροελαφρύνσεις. Και αυτή είναι ίσως η πιο θετική είδηση του φετινού καλοκαιριού.

Πηγή: OT