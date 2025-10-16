Έλεγχοι της ΑΑΔΕ, διαπίστωσαν, όργιο φοροδιαφυγής από Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ΚΥΔ υποβάλλουν για λογαριασμό παραγωγών τα δικαιολογητικά μέσα από την εφαρμογή του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη λήψη επιδοτήσεων.

Ειδικότερα, από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, προέκυψαν υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%.

Έλεγχος έγινε σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, ‘Αργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή.

Διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να επιβληθούν στους παραβάτες πρόστιμα 414.000 ευρώ συνολικά.

48ωρο λουκέτο σε 42 ΚΥΔ

Επιπλέον, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο. Και συγκεκριμένα: