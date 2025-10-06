newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.10.2025 | 08:46
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου
ΑΑΔΕ: Τίτλοι τέλους για το ΣΔΟΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Οκτωβρίου 2025 | 08:51

ΑΑΔΕ: Τίτλοι τέλους για το ΣΔΟΕ

Ποιοι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ θα περάσουν από εξετάσεις στο πλαίσιο ένταξης της υπηρεσίας στην ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Αυλαία και τυπικά από σήμερα 6 Οκτωβρίου, μετά από 27 χρόνια, για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

Με κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στη μεταφορά στην ΑΑΔΕ των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, πιστώσεων, οργανικών θέσεων, προσωπικού, αρχείων, καθώς και πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Από σήμερα, όλα τα στοιχεία του ΣΔΟΕ μεταφέρονται στα οικεία πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Για τη μεταφορά των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αξιώσεων, περιουσιακών στοιχείων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Σ.Δ.Ο.Ε., θα υπογραφεί αναλυτικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι υπάλληλοι (περίπου 360) του Σ.Δ.Ο.Ε. που μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ διατηρούν την τοποθέτησή τους στις αντίστοιχες μεταφερόμενες οργανικές θέσεις, την εργασιακή τους σχέση και την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση μέχρι 31/12/2025 και κατά το διάστημα αυτό δεν μετέχουν σε διαδικασίες μετακίνησης, εκτός περιπτώσεων κάλυψης κατεπειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της ΑΑΔΕ.

Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού υπαλλήλων στο Σ.Δ.Ο.Ε. μετά τις 06/10/2025, θα ολοκληρωθούν από την ΑΑΔΕ, στην οποία θα πρέπει να περιέλθουν και όλα τα σχετικά αρχεία τόσο σε φυσική όσο και σε ψηφιακή μορφή. Οι αποσπάσεις και οι διαθέσεις, εντός ή εκτός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στον πίνακα της απόφασης, διατηρούνται σε ισχύ έως τη λήξη τους.

Οι υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα υποχρεούνται να καταθέσουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της ΑΑΔΕ, αναφορά προϋπηρεσίας υπογεγραμμένη από τους ίδιους και από τον Προϊστάμενό τους μέχρι 30/09/2025, με περιγραφή των ελεγκτικών αντικειμένων και των υποθέσεων που χειρίστηκαν από το έτος 2022 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, την οποία υποχρεούνται να προσκομίσουν με την έλευσή τους στην ΑΑΔΕ.

Οι υπηρετούντες προϊστάμενοι και αναπληρωτές προϊστάμενοι οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων του Σ.Δ.Ο.Ε., συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις οργανικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν και μετά τη μεταφορά τους στην ΑΑΔΕ μέχρι 31/12/2025. Από την 01/01/2026, οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. θα καταταγούν σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) και στους βαθμούς αυτών, των οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ.

Το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου μεταφέρεται, από την 06/10/2025, στην ΑΑΔΕ και σε κάθε περίπτωση, αυτό θα πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό των υποθέσεων που δεν έχει οριστικοποιηθεί, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία, στο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων του ΟΠΣ ELENXIS του ΥΠΕΘΟΟ. Την ευθύνη για τον χειρισμό και την ολοκλήρωση των ως άνω υποθέσεων φέρουν αποκλειστικά οι υπάλληλοι, στα χέρια των οποίων εκκρεμούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις κατά την 06/10/2025, χρόνο μεταφοράς τους στην ΑΑΔΕ, ανεξάρτητα από την οργανωτική δομή στην οποία θα ενταχθούν εντός της ΑΑΔΕ και ανεξάρτητα του ΠΘΕ στο οποίο θα καταταγούν στην ΑΑΔΕ μετά την 01/01/2026.

Οι εξετάσεις

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ θα κριθούν βάσει προσόντων, εμπειρίας και αποτελεσματικότητας. Όσοι περάσουν την αξιολόγηση θα συνεχίσουν σε καίριες θέσεις δίωξης, ενώ όσοι όχι θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες.

Εκκρεμείς δίκες

Οι εκκρεμείς δίκες με αντικείμενο υποθέσεις αρμοδιότητας του ΣΔΟΕ θα συνεχιστούν χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς βίαιη διακοπή τους ή δήλωση περί επανάληψής τους, από την ΑΑΔΕ από την 06/10/2025. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται επί υποθέσεων αρμοδιότητας Σ.Δ.Ο.Ε. ισχύουν έναντι της ΑΑΔΕ από 06/10/2025.

Το ΣΔΟΕ ξεκίνησε να λειτουργεί στις 10 Απριλίου 1997, τον Ιούλιο του 2005 μετονομάστηκε σε Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥπΕΕ), αλλά τον Απρίλιο 2010 επέστρεψε στην παλαιά ονομασία, “ΣΔΟΕ”.

Αποστολή του ΣΔΟΕ ήταν η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, και η αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) έζησε για σχεδόν τρεις δεκαετίες με τον ρόλο του «φορο-χωροφύλακα» που έφερνε ελέγχους, πρόστιμα και πρωτοσέλιδα.

Υποθέσεις του ΣΔΟΕ που άφησαν αποτύπωμα

Στη διαδρομή του, το ΣΔΟΕ βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλων πολιτικών και οικονομικών ιστοριών:

• Η «Λίστα Λαγκάρντ» το 2012-2013 έφερε στη δημοσιότητα εκατοντάδες ονόματα καταθετών εξωτερικού και προκάλεσε δίκες, παραιτήσεις και σφοδρές αντιπαραθέσεις για το αν η λίστα χρησιμοποιήθηκε πολιτικά.

• Σειρά επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνικών προϊόντων οδήγησαν σε κατασχέσεις εκατοντάδων τόνων παράνομων φορτίων και πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ.

• Δεν έλειψαν έλεγχοι σε επιδοτήσεις με εικονικά τιμολόγια, σε απευθείας αναθέσεις δήμων, ακόμα και σε χρηματοδοτήσεις πολιτικών κομμάτων.

• Στήριξε την εισαγγελική έρευνα στην πολύκροτη υπόθεση Novartis, συμβάλλοντας στη συλλογή στοιχείων για ενδεχόμενες αθέμιτες πληρωμές.

Απόρρητο