ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]

Δύο νέα «χτυπήματα» της ΑΑΔΕ τις τελευταίες ημέρες, αποκάλυψαν τεράστιες ποσότητες λαθραίων ποτών και παράνομων αποστακτικών μηχανών, βάζοντας φρένο στις δύο παράνομες οργανώσεις νοθείας και φοροδιαφυγής. Στην μια περίπτωση μάλιστα ετοιμάζονταν να πλημμυρίσουν την αγορά, καθώς είχαν έτοιμους 7,5 τόνους προς απόσταξη.

Στην Αργολίδα, κλιμάκια της ΔΟΥ και του Τελωνείου Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, πραγματοποίησαν έφοδο σε επιχείρηση που διακινούσε αλκοολούχα ποτά, αντισηπτικά και λοσιόν. Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Βρέθηκαν 6.000 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών του ενός λίτρου, 1.862 κενές φιάλες ίδιου μεγέθους, 11.200 πώματα, 4.000 ευρώ σε μετρητά.

Σε κλειδωμένο χώρο εντοπίστηκε επίσης συσκευή που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν ως άμβυκας για παράνομη απόσταξη.

Σε έτερο έλεγχο του ΑΑΔΕ με την κινητή ομάδα ελέγχου στην Κρήτη βρέθηκε τεράστια ποσότητα

Αντίστοιχα, στο Ηράκλειο Κρήτης, η Κινητή Ομάδα Ελέγχου (ΚΟΕ) εντόπισε άμβυκα (συνήθως χάλκινος ή ανοξείδωτος αποστακτήρας) χωρίς άδεια, σε πλήρη λειτουργία και μάλιστα εκτός της επιτρεπόμενης αποστακτικής περιόδου.

Κατά τον έλεγχο κατασχέθηκαν 150 λίτρα έτοιμου προϊόντος διήμερης απόσταξης, 7,5 τόνοι υγρού προϊόντος έτοιμου προς απόσταξη, ποσότητα που θεωρείται γιγαντιαία για τα ελληνικά δεδομένα.

Οι αναλογούντες δασμοί και ο ΦΠΑ από τα κατασχεθέντα προϊόντα υπερβαίνουν συνολικά τις 110.000 ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται για την περαιτέρω εξάρθρωση δικτύων παράνομης παραγωγής και νοθείας αλκοολούχων προϊόντων.