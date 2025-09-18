Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος

Η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ελλάδα κατασχέθηκε από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο Ευζώνων.

Τα λαθραία είδη εντοπίστηκαν κρυμμένα σε φορτηγό με πινακίδες από το Κόσοβο που μετέφερε έμφορτο κοντέινερ.

Το κλιμάκιο της ΑΑΔΕ εντόπισε μέσα στο φορτηγό 118.300 τεμάχια υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευών ατμίσματος, συνολικής ποσότητας 1.587.000 ml.

Είχε προηγηθεί φυσικός έλεγχος στο κοντέινερ του φορτηγού. Το δηλωμένο εμπόρευμά του ήταν ράφια προβολής, μπουκάλια, ενδύματα και είδη συσκευασίας.

Από τον έλεγχο όμως προέκυψε ότι μεταξύ άλλων μετέφερε:

41.400 τεμάχια υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευές ατμίσματος, συνολικής ποσότητας 414.000 ml και

76.900 τεμάχια δοχεία και ανταλλακτικά για ηλεκτρονικά τσιγάρα, συνολικής ποσότητας 1.173.000 ml.

Τα προϊόντα δεν εμφανίζονταν στα συνοδευτικά παραστατικά, με προφανή σκοπό την αποφυγή καταβολής δασμών και φόρων. Οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν από αυτά τα προϊόντα υπολογίζονται σε 303.490,99 ευρώ.

Συνελήφθη ο οδηγός

Το φορτηγό και το παράνομο φορτίο κατασχέθηκαν. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν τον οδηγό του φορτηγού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.