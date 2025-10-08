Δημοσίευμα αναφέρει ότι μια νέα κομπίνα παράνομων επιδοτήσεων, αυτή τη φορά από το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα», έχει στηθεί στην Κρήτη, με τους ιθύνοντες να χρησιμοποιούν «την τεχνογνωσία» που απέκτησαν από το φαγοπότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, «έγινε χρήση στοιχείων, δεδομένων και “πελατών” ορισμένων ΚΥΔ, για να στηθεί μια ωραία “μπίζνα” λήψης επιδοτήσεων από το πρόγραμμα “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα” του υπουργείου Περιβάλλοντος-Ενέργειας, που άνοιξε το 2023, εποχή που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο απόγειό του».

Κρήτη: Η νέα κομπίνα και η σύνδεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδικότερα, το μέσο, υποστηρίζει ότι έχει ασφαλείς πληροφορίες, ότι οι ίδιοι άνθρωποι με πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με ευθείες ή πλάγιες σχέσεις με ΚΥΔ στην Κρήτη, αλλά και αλλού, οι ίδιοι που ενεργοποιούσαν πλαστά ΑΦΜ και έπαιρναν ακόμη και το 50% των αγροτικών επιδοτήσεων, με τους ίδιους κωδικούς που είχαν στα χέρια τους, μαζί με τα στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ κ.λπ., σε συνεννόηση με τους μαϊμού δικαιούχους, έφτιαχναν και αίτηση για συμμετοχή στο «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα».

Ως εκ τούτου, όπως και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι μαϊμού δικαιούχοι και οι ιθύνοντες της μπίζνας έπαιρναν μισά -μισά, τα ποσά που ενέκρινε το επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Μάλιστα είχαν συγκροτήσει και ιδιωτικά συνεργεία για να πάρουν από μετρητές κατανάλωσης ρεύματος, αριθμούς παροχής και να τους βάζουν τυχαία στους αιτούντες, με αποτέλεσμα αυτός ο αριθμός που ήταν στην αίτηση για το πρόγραμμα να εμφανίζεται σε άλλο όνομα από του πραγματικού κατόχου του αριθμού παροχής, προφανώς εν αγνοία του και εν αγνοία του προγράμματος.

Σύμφωνα με την Νέα Κρήτη, οι επιτήδειοι είχαν «συνεργασία» με ελάχιστα μεν, υπαρκτά δε καταστήματα, που δεν άλλαζαν φυσικά τον θερμοσίφωνα, απλά έδιναν παραπειστικά τιμολόγια για μια “μαϊμού” διαδικασία με την ανάλογη προμήθεια από τους αρχιτέκτονες της μπίζνας.

Οι τελευταίοι είναι πρόσωπα που κάποια εξ αυτών “πρωταγωνιστούν” και στο μεγάλο φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει η ίδια πηγή. Η υπόθεση “έσκασε” μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου φέτος, οπότε έγιναν τελικά με 1,5 χρόνο καθυστέρηση οι πληρωμές του προγράμματος.