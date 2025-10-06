Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Την κλήση μεταξύ άλλων, του βουλευτή Μαγνησίας με τη ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου, του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ), του Ανδρέα Στρατάκη («Χασάπης») και άλλων τριών προσώπων ζητεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, με επιστολή στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο, οι τέσσερις αιτούντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ (Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργος Μουλκιώτης, Ανδρέας Πουλάς) τονίζουν πως «τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από τη διερεύνηση των ευθυνών και των υπαιτίων για τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, σε έναν αντιπερισπασμό που μοναδικό στόχο έχει την προστασία και αμνήστευση των πραγματικών υπευθύνων».

Ποια πρόσωπα ζητεί το ΠΑΣΟΚ να κληθούν στην εξεταστική

Οι τέσσερις βουλευτές, ζητούν, «προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής, την άμεση κλήτευση των παρακάτω προσώπων:

– Xρήστος Μπουκώρος, βουλευτής Μαγνησίας ΝΔ,

– Γεώργιος Πιτσιλής, διοικητής ΑΑΔΕ,

– Ξυλούρης Γεώργιος,

– Στρατάκης Ανδρέας,

– Δημήτρης Ντογκούλης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Θεσσαλίας,

– Νικόλαος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης,

– Γεώργιος Χατζάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης,

Τέλος, επισημαίνουν πως «η άμεση κλήτευση και κατάθεση όλων των ανωτέρω, χωρίς εξαιρέσεις και καθυστερήσεις, είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας πλήρους και αντικειμενικής εικόνας της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα μπορέσει να εξαγάγει τεκμηριωμένα συμπεράσματα προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος».