Να δικαιολογήσει το περιεχόμενο των προκλητικών διαλόγων -στους οποίους συμμετέχει ως πρωταγωνιστής- που προκύπτουν από τον κοριό της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της δικογραφίας που έχει αποστείλει η Ευρωπαϊκή δικογραφία στη Βουλή, επιχείρησε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ( 2021-2022), Δημήτρης Μελάς.

Έντιμος και αθώος δήλωση στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕ ο Δημήτρης Μελάς

Στην τοποθέτησή του και παρότι επιχείρησε να δώσει διαφορετικό περιεχόμενο -από αυτό που ο κοινός νους αντιλαμβάνεται- δήλωσε έντιμος και αθώος λέγοντας: «θα πω εξαρχής ότι ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή και διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα να πάρω ποσό».

Η πραγματική αξία ενός διαλόγου…

Ο διάλογος για πάρα πολλούς λόγους μπορεί να έχει περιεχόμενο ή αξία αλλά η πραγματική του αξία είναι αν έχει γίνει πράξη κάτι. Αυτό καθορίζει την εντιμότητα, ο διάλογος γίνεται για διάφορους λόγους, πολλές φορές για να χειριστείς κάποιους ανθρώπους, με κάποιο φίλο αλλά η αξία είναι στη πράξη», είπε επιχειρώντας να δικαιολογήσει τους διαλόγους.

Τα μέλη της επιτροπής έθεσαν στον μάρτυρα ερωτήματα για τους διαλόγους από τις επισυνδέσεις με τον αδερφό του για την εξυπηρέτηση τρίτου που θα συνοδευόταν με «κατιτίς», με τη σύζυγό του, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να του λέει «καλοφόρετο αγάπη μου», το ρολόι που έλαβε ως δώρο, όπως επίσης για μία ακόμα που ο μάρτυρας δίνει κατευθύνσεις στον συνομιλητή του για να λάβει «χαρτί γιατρού όχι από δημόσιο νοσοκομείο» σε ημερομηνία πρωθύστερη της μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου.

Για τη συνομιλία με τον αδερφό του ο κ. Μελάς υποστήριξε πως έκανε εξυπηρέτηση σε τρίτο πρόσωπο που ζητούσε να πληρωθεί νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία. Για τη δε συνομιλία με τη σύζυγό του που κάνει λόγο για ρολόι που έλαβε αλλά και ότι πλήρωσε την επισκευή του αυτοκινήτου, είπε ότι ρολόι ήταν φτηνό, της τάξης των 150 ευρώ (ιταλικό swatch) και ότι ήταν δώρο από φίλο του για τη βοήθεια που είχε παράσχει σε άσχετη υπόθεση (real-estate).

«Δεν είχα τηλεφωνήματα μόνο από βουλευτές της ΝΔ»

O κ. Μελάς αναγνώρισε ενώπιον της εξεταστικής πως είναι υπόδικος για υπεξαγωγή εγγράφου, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία επειδή -σύμφωνα με τη κατηγορία- εξαφάνισε το περιεχόμενο φακέλου ελέγχων. «Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Αφήνεται έωλη μια κατηγορία και υπάρχει τεκμήριο αθωότητας», είπε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στα τηλεφωνήματα που δέχονταν από βουλευτές λέγοντας πως οι κλήσεις ήταν διακομματικές αλλά και πως δεν ζητούσαν παράνομες εξυπηρετήσεις. «Δεν είχα πιέσεις και στις περιπτώσεις που είχα τηλεφωνήματα από βουλευτές δεν ήταν μόνο από την ΝΔ ήταν από οποιονδήποτε βουλευτή θεωρούσε ότι είχε πρόβλημα και έπαιρνε τηλέφωνο. Στις περιπτώσεις που κάτι είναι παράνομο δεν τις γνώριζε ο βουλευτής», είπε.