Την απόφαση να καλέσει τελικά τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη προκειμένου να δώσει διευκρινήσεις για το ρόλο του στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβε πριν από λίγο η εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Η κλήτευση Μυλωνάκη πάντως δεν θα είναι άμεση καθώς θα προηγηθεί η ολοκλήρωση του κύκλου των καταθέσεων της περιόδου 2019-2026.

Την σχετική απόφαση έλαβε η επιτροπή κατά πλειοψηφία με τη ΝΔ να επιμένει και να μη δέχεται τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την ανάγκη της άμεσης (σ.σ. για αύριο Παρασκευή) κλήσης του.

Η Αντιπολίτευση για την κλήση Μυλωνάκη στην Εξεταστική

Το γεγονός αυτό οδήγησε σύσσωμα τα κόμματα να καταγγείλουν τη διαδικασία και να μιλήσουν για προσχηματικό ελιγμό της πλειοψηφίας.

«Προκειμένου η επιτροπή να έχει στοιχεία απαραίτητα για να μην είναι προσχηματική η παρουσία του σας καλούμε και ζητάμε κ. πρόεδρε: Κατά την εξέταση του να έχει στη διάθεσή της το υπηρεσιακό σημείωμα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα έχει νόημα η εξέταση αν η επιτροπή δεν έχει το σημείωμα», είπε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ με τον Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ να προσθέτει: «Επαναφέρουμε το αίτημα να καταθέσει ο Μυλωνάκης, Ξυλούρης και Στρατάκης. Η κλήτευσή του είναι θεσμική υποχρέωση δεν είναι διακριτική ευχέρεια. Να έρθει την Τρίτη ο Μυλωνάκης με όλα τα έγγραφα. Θεωρούμε ότι μετά την κατάθεση Μυλωνάκη θα καταστεί αναγκαία η κλήτευση του πρωθυπουργού».

Την κλήτευση Μυλωνάκη ζήτησε μετ’ επιτάσεως σύσσωμη η αντιπολίτευση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας να επισημαίνει: «Θέτουμε θέμα άμεσης κλήτευσης αύριο, δεν πρέπει να δοθεί άνεση στην πλειοψηφία να μεθοδεύσει και νέες διαδικασίες υπονόμευσης της αναζήτησης αλήθειας. Να αποφασίσει τώρα η επιτροπή την κλήτευση Μυλωνάκη και ο χρόνος αυτής να προσδιοριστεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, αύριο γιατί η χρονοτριβή είναι αντίθετη στην αναζήτηση της αλήθειας».

Ωστόσο η πλειοψηφία είχε ήδη αποφασίσει τον τρόπο που θα γίνει η κατάθεση του υφυπουργού γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την τοποθέτηση του Μακάριου Λαζαρίδη. «Μέχρι χθες μας έλεγαν τα κόμματα να έρθει ο κ. Μυλωνάκης. Από τις μέχρι τώρα καταθέσεις δεν έχει προκύψει κανένα πολιτικό ή πολύ περισσότερο ποινικό θέμα και καμία προσπάθεια συγκάλυψης από τη πλευρά της κυβέρνησης. Πρότασή μου να ισχύσει η απόφασή μας που λέει ότι κλείνοντας τον κύκλο 2019-2025 θα δούμε ξανά τον κατάλογο μαρτύρων δεν θα προστεθεί μόνο ο κ. Μυλωνάκης αλλά και άλλοι μάρτυρες».

Σημειώνεται ότι αυτή την ώρα καταθέτει στην εξεταστική ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς.