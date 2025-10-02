ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική
Η κλήτευση Μυλωνάκη πάντως δεν θα είναι άμεση καθώς θα προηγηθεί η ολοκλήρωση του κύκλου των καταθέσεων της περιόδου 2019-2026.
- «Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»
- «Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας
- Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη με εγκατάλειψη: Νεκρός 44χρονος με πατίνι – Συγκρούστηκε με μηχανή
- H OpenAI ξεπέρασε την SpaceX ως η πολυτιμότερη startup του κόσμου
Την απόφαση να καλέσει τελικά τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη προκειμένου να δώσει διευκρινήσεις για το ρόλο του στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβε πριν από λίγο η εξεταστική επιτροπή της Βουλής.
Η κλήτευση Μυλωνάκη πάντως δεν θα είναι άμεση καθώς θα προηγηθεί η ολοκλήρωση του κύκλου των καταθέσεων της περιόδου 2019-2026.
Την σχετική απόφαση έλαβε η επιτροπή κατά πλειοψηφία με τη ΝΔ να επιμένει και να μη δέχεται τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την ανάγκη της άμεσης (σ.σ. για αύριο Παρασκευή) κλήσης του.
Η Αντιπολίτευση για την κλήση Μυλωνάκη στην Εξεταστική
Το γεγονός αυτό οδήγησε σύσσωμα τα κόμματα να καταγγείλουν τη διαδικασία και να μιλήσουν για προσχηματικό ελιγμό της πλειοψηφίας.
«Προκειμένου η επιτροπή να έχει στοιχεία απαραίτητα για να μην είναι προσχηματική η παρουσία του σας καλούμε και ζητάμε κ. πρόεδρε: Κατά την εξέταση του να έχει στη διάθεσή της το υπηρεσιακό σημείωμα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα έχει νόημα η εξέταση αν η επιτροπή δεν έχει το σημείωμα», είπε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ με τον Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ να προσθέτει: «Επαναφέρουμε το αίτημα να καταθέσει ο Μυλωνάκης, Ξυλούρης και Στρατάκης. Η κλήτευσή του είναι θεσμική υποχρέωση δεν είναι διακριτική ευχέρεια. Να έρθει την Τρίτη ο Μυλωνάκης με όλα τα έγγραφα. Θεωρούμε ότι μετά την κατάθεση Μυλωνάκη θα καταστεί αναγκαία η κλήτευση του πρωθυπουργού».
Την κλήτευση Μυλωνάκη ζήτησε μετ’ επιτάσεως σύσσωμη η αντιπολίτευση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας να επισημαίνει: «Θέτουμε θέμα άμεσης κλήτευσης αύριο, δεν πρέπει να δοθεί άνεση στην πλειοψηφία να μεθοδεύσει και νέες διαδικασίες υπονόμευσης της αναζήτησης αλήθειας. Να αποφασίσει τώρα η επιτροπή την κλήτευση Μυλωνάκη και ο χρόνος αυτής να προσδιοριστεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, αύριο γιατί η χρονοτριβή είναι αντίθετη στην αναζήτηση της αλήθειας».
Ωστόσο η πλειοψηφία είχε ήδη αποφασίσει τον τρόπο που θα γίνει η κατάθεση του υφυπουργού γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την τοποθέτηση του Μακάριου Λαζαρίδη. «Μέχρι χθες μας έλεγαν τα κόμματα να έρθει ο κ. Μυλωνάκης. Από τις μέχρι τώρα καταθέσεις δεν έχει προκύψει κανένα πολιτικό ή πολύ περισσότερο ποινικό θέμα και καμία προσπάθεια συγκάλυψης από τη πλευρά της κυβέρνησης. Πρότασή μου να ισχύσει η απόφασή μας που λέει ότι κλείνοντας τον κύκλο 2019-2025 θα δούμε ξανά τον κατάλογο μαρτύρων δεν θα προστεθεί μόνο ο κ. Μυλωνάκης αλλά και άλλοι μάρτυρες».
Σημειώνεται ότι αυτή την ώρα καταθέτει στην εξεταστική ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς.
- Μάντσεστερ: Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή – Τέσσερις τραυματίες
- Παπασταύρου: «Η χονδρική τιμή στο ρεύμα ανέβηκε – Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»
- Η Λάουρα Κοβέσι στο in για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις φορολογικές παραβάσεις
- Αγώνας Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Πρωτιά στην τηλεθέαση για το MEGA
- Η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνεται για μεταγραφή στα γκαρντ
- «Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις