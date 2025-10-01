Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου

Τον εαυτό του στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ έθεσε πριν λίγο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, με επιστολή του στον πρόεδρο της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο. Η εξέλιξη αυτή δείχνει να ήταν αναμενόμενη μετά τις φωνές διαμαρτυρίας που άρχισαν να πυκνώνουν τις τελευταίες μέρες στους κόλπους της ΝΔ. Δύο βουλευτές (Λιάκος και Βούλτεψη) είχαν τοποθετηθεί ήδη δημόσια υπέρ της παρουσίας του κ. Μυλωνάκη στη διαδικασία. Πληροφορίες από το κυβερνών κόμμα αναφέρουν πως με το δρόμο που έχει πάρει η υπόθεση και με τον κόσμο της ΝΔ, ειδικά τους αγρότες στην επαρχία να «βράζουν», η απόφαση αυτή ήταν μονόδρομος.

Επιστολή

Στην επιστολή του ο κ. Μυλωνάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τίθεται «αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ«.

»Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων».

Στην επιστολή του ο κ. Μυλωνάκης κατέληγε ως εξής: «Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας».

Οι αντιδράσεις εντός ΝΔ

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία Μυλωνάκη στην εξεταστική αποτελούσε πάγιο αίτημα της αντιπολίτευσης, το οποίο έως σήμερα αγνοούσε εντελώς η κυβερνητική πλειοψηφία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Μαξίμου αντιλήφθηκε πως οι αντιδράσεις -και μάλιστα οι εσωτερικές- δεν πρόκειται να ξεφουσκώσουν όσο περνάει ο καιρός, αντιθέτως γίνονται περισσότερο έντονες και αποφάσισε πως η καλύτερη λύση θα ήταν συμμετοχή του κ. Μυλωνάκη στη διαδικασία.

Ως γνωστόν ο κ. Μυλωνάκης έχει ανοιχτά πολλά μέτωπα στο κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινώντας από τα πιο πρόσφατα, εμφανίστηκε ως ο βασικός υπεύθυνος καρατόμησης του προτελευταίου προέδρου του Οργανισμού, συνταξιούχου δικαστικού Νίκο Σαλάτα. Το κατέθεσε ο ίδιος ο κ. Σαλάτας την πρώτη μέρα των εργασιών της εξεταστικής.

Αρνείται κάθε ανάμειξη

Το πιο σημαντικό όμως όλων είναι το γεγονός ότι βουλευτής της ΝΔ (ο κ. Μπουκώρος) τον έχει ουσιαστικά «φωτογραφίσει» σε συνέντευξή του πως είχε γνώση της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και των εμπλεκόμενων προσώπων που καταγράφονται στις επισυνδέσεις πολλούς μήνες πριν φτάσει η δικογραφία πάει στη Βουλή.

Επ’ αυτών ο κ. Μυλωνάκης έχει ρωτηθεί επανειλημμένα στη Βουλή και έχει αρνηθεί κάθε συμμετοχή. Μένει να δούμε ποια στάση θα κρατήσει στην εξεταστική αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί στη θέση του. Με λίγα λόγια η συμμετοχή του δείχνει να γίνεται καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους.