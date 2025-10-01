ΣΥΡΙΖΑ για Μυλωνάκη: Το Μαξίμου δεν άντεξε την πίεση των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
«O κ. Μητσοτάκης με την ιδιότητα του επικεφαλής του επιτελικού κράτους τι έχει να πει; Γνώριζε το σκάνδαλο;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία
Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή την κυβερνητική στροφή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δήλωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργού, Γιώργου Μυλωνάκη, που έθεσε εαυτόν στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής.
«Υπό το βάρος της αλήθειας, των αποκαλύψεων και των στοιχείων, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, αναγκάζεται να δηλώσει ότι θα καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή, την ίδια στιγμή που ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος στερείται ήδη δισεκατομμύρια κονδυλίων λόγω του ‘γαλάζιου’ σκανδάλου», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
Προσθέτει πως «η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να ελέγξει και να στραγγαλίσει ξανά τη διαδικασία, αποκλείοντας βασικούς μάρτυρες όπως τους κ. Σαλμά και Μπουκώρο, αλλά και τον ‘Φραπέ’ και τον ‘Χασάπη’, στήνοντας έναν μηχανισμό χειραγώγησης και προσπάθειας διάχυσης ευθυνών. Όμως η αλήθεια θα βγει στο φως. Οι δηλώσεις και οι υπεκφυγές Μυλωνάκη αποκαλύπτουν ποιος έδινε γραμμή, ποιος γνώριζε, ποιος κάλυπτε και ποιος ενορχήστρωνε».
«Ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε το σκάνδαλο;»
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συμπληρώνει πως «η κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή είναι ένορκη. Δεν πρόκειται για επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά για λογοδοσία απέναντι στον ελληνικό λαό. Όσοι συμμετείχαν και συγκάλυψαν το σκάνδαλο ή εκμεταλλεύτηκαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ για κομματικά οφέλη, θα αποκαλυφθούν. Όλα αυτά βέβαια δεν θα έπρεπε να συζητιούνται στην αίθουσα της Βουλής αλλά σε εκείνη των δικαστηρίων, αν είχε προχωρήσει η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ – ΝΕΑΡ για τη συγκρότηση της προανακριτικής επιτροπής».
Τέλος, επισημαίνει πως «ο κ. Μητσοτάκης με την ιδιότητα του επικεφαλής του επιτελικού κράτους τι έχει να πει; Γνώριζε το σκάνδαλο; Του το είπε κάποιος συνεργάτης του ή κάποιος υπουργός του; Θα κρυφτεί ξανά πίσω από τους υπουργούς του ή θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για το σκάνδαλο που οργανώθηκε μέσα στο Μαξίμου; Μήπως πρέπει και ο ίδιος να περάσει αυτοβούλως από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής;».
