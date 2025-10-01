newspaper
Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 12:36
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
ΣΥΡΙΖΑ για Μυλωνάκη: Το Μαξίμου δεν άντεξε την πίεση των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 01 Οκτωβρίου 2025 | 14:23

ΣΥΡΙΖΑ για Μυλωνάκη: Το Μαξίμου δεν άντεξε την πίεση των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«O κ. Μητσοτάκης με την ιδιότητα του επικεφαλής του επιτελικού κράτους τι έχει να πει; Γνώριζε το σκάνδαλο;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Spotlight

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή την κυβερνητική στροφή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δήλωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργού, Γιώργου Μυλωνάκη, που έθεσε εαυτόν στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής.

«Υπό το βάρος της αλήθειας, των αποκαλύψεων και των στοιχείων, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, αναγκάζεται να δηλώσει ότι θα καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή, την ίδια στιγμή που ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος στερείται ήδη δισεκατομμύρια κονδυλίων λόγω του ‘γαλάζιου’ σκανδάλου», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Προσθέτει πως «η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να ελέγξει και να στραγγαλίσει ξανά τη διαδικασία, αποκλείοντας βασικούς μάρτυρες όπως τους κ. Σαλμά και Μπουκώρο, αλλά και τον ‘Φραπέ’ και τον ‘Χασάπη’, στήνοντας έναν μηχανισμό χειραγώγησης και προσπάθειας διάχυσης ευθυνών. Όμως η αλήθεια θα βγει στο φως. Οι δηλώσεις και οι υπεκφυγές Μυλωνάκη αποκαλύπτουν ποιος έδινε γραμμή, ποιος γνώριζε, ποιος κάλυπτε και ποιος ενορχήστρωνε».

«Ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε το σκάνδαλο;»

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συμπληρώνει πως «η κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή είναι ένορκη. Δεν πρόκειται για επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά για λογοδοσία απέναντι στον ελληνικό λαό. Όσοι συμμετείχαν και συγκάλυψαν το σκάνδαλο ή εκμεταλλεύτηκαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ για κομματικά οφέλη, θα αποκαλυφθούν. Όλα αυτά βέβαια δεν θα έπρεπε να συζητιούνται στην αίθουσα της Βουλής αλλά σε εκείνη των δικαστηρίων, αν είχε προχωρήσει η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ – ΝΕΑΡ για τη συγκρότηση της προανακριτικής επιτροπής».

Τέλος, επισημαίνει πως «ο κ. Μητσοτάκης με την ιδιότητα του επικεφαλής του επιτελικού κράτους τι έχει να πει; Γνώριζε το σκάνδαλο; Του το είπε κάποιος συνεργάτης του ή κάποιος υπουργός του; Θα κρυφτεί ξανά πίσω από τους υπουργούς του ή θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για το σκάνδαλο που οργανώθηκε μέσα στο Μαξίμου; Μήπως πρέπει και ο ίδιος να περάσει αυτοβούλως από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής;».

H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 01.10.25

H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ

Νέα εσωκομματική κρίση φαίνεται πως φέρνει στον ΣΥΡΙΖΑ η στάση που θα κληθεί να τηρήσει στην ψηφοφορία για την φρεγάτα Belhara.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla
Στολίσκος για Γάζα 01.10.25

Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας τονίζουν για το Gaza Sumud Flotilla πως «όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Σύνταξη
Κοινή δράση Μπιλιράκη – Φαραντούρη για τη Μονή Σινά – «Να μην αναλάβει την ηγεσία της UNESCO η Αίγυπτος»
Μέσω εκδήλωσης 01.10.25

Κοινή δράση Μπιλιράκη – Φαραντούρη για τη Μονή Σινά – «Να μην αναλάβει την ηγεσία της UNESCO η Αίγυπτος»

«Από το 2015, οι αιγυπτιακές αρχές έχουν αμφισβητήσει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα και το καθεστώς της περιουσίας του», υπογράμμισε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η σημερινή μάχη για τον εργάσιμο χρόνο είναι μόνο η αρχή – Το σημείωμα στήριξης στον Π. Ρούτσι
Απεργία 01.10.25

Κουτσούμπας: Η σημερινή μάχη για τον εργάσιμο χρόνο είναι μόνο η αρχή – Το σημείωμα στήριξης στον Π. Ρούτσι

«Έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα», τόνισε από την απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Το βιβλίο «ντοκουμέντο» του Αλέξη Τσίπρα – Τα γεγονότα, τα πρόσωπα «έκπληξη» και οι αλήθειες του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 01.10.25

Το βιβλίο «ντοκουμέντο» του Αλέξη Τσίπρα – Τα γεγονότα, τα πρόσωπα «έκπληξη» και οι αλήθειες του συγγραφέα

Ένα πολιτικό «θρίλερ» που πρώτοι θα διαβάσουν οι εχθροί του πρώην πρωθυπουργού, η αποκάλυψη των πρακτικών του Συμβουλίων Πολιτικών Αρχηγών του ΄15 ξεκλείδωσε… τον συγγραφέα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Φάμελλος: Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της αυθαιρεσίας
ΣΥΡΙΖΑ 01.10.25

Φάμελλος: Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της αυθαιρεσίας

«Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Τσουκαλά 01.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 01.10.25

Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για το εργασιακό νομοσχέδιο, ενώ κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, όπως παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου
Πολιτική 01.10.25

Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου

Ζυγίζοντας τις αντιδράσεις η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει ρότα κι έτσι ο Γιώργος Μυλωνάκης μπορεί να καταθέσει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο και ποιες οι αντιδράσεις στην ΚΟ της ΝΔ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί
Αίνιγμα 01.10.25

Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί

«Ήξερα ότι μπορούσα να εκφραστώ με εικόνες, αλλά έπρεπε να βρω τον δικό μου τρόπο», αναλογίζεται ο οραματιστής σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε στο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ «Mr. Scorsese».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ενέργεια 01.10.25

Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι Δήμαρχοι συμφώνησαν στην ανάγκη για διαδημοτική συνεργασία με σκοπό τη διερεύνηση και προώθηση της δημιουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 01.10.25

H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ

Νέα εσωκομματική κρίση φαίνεται πως φέρνει στον ΣΥΡΙΖΑ η στάση που θα κληθεί να τηρήσει στην ψηφοφορία για την φρεγάτα Belhara.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΦΠΑ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο
370 εταιρείες-φαντάσματα 01.10.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο από τις απάτες με τον ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος προέβαιναν σε συστηματικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου μέσα από εταιρείες «φαντάσματα» - Ακολουθούσαν διαφορετική μεθοδολογία προκειμένου να καρπώνονται ποσά από ΦΠΑ

Σύνταξη
Ποιες είναι οι «Ροζ Κυρίες» που διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο κατά των αιτούντων άσυλο;
Trash 01.10.25

Ποιες είναι οι «Ροζ Κυρίες» που διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο κατά των αιτούντων άσυλο;

Στο Γουέστμινστερ κορυφώνεται η ένταση γύρω από το μεταναστευτικό, με τη «Ροζ Διαμαρτυρία» και την αντισυγκέντρωση του Stand Up To Racism να βάζουν ξανά στο επίκεντρο το ζήτημα της μετανάστευσης

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»
Euroleague 01.10.25

Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφερόμενος τόσο στην εικόνα της ομάδας όσο και στους Ντιλικινά, Ντόρσεϊ και Γουόκαπ.

Σύνταξη
Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»
Europa League 01.10.25

Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Γκοου Αχέντ Ίγκλς για το Europa League, στέλνοντας μήνυμα σοβαρότητας και πίστης στην ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
«Ύπουλη και επικίνδυνη» – Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία
Έκτακτο ΕΜΥ 01.10.25

«Ύπουλη και επικίνδυνη» - Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία

Η ζεστή θάλασσα παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της, τονίζει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration
English edition 01.10.25

Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration

With landfills overflowing, Greece plans six waste-to-energy plants by 2035 to cut burial rates from 80% to 10%. But delays in infrastructure, especially in Athens, and local opposition threaten to derail the ambitious strategy

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 01.10.25

LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
