Μυλωνάκης: Δηλώνει ότι τίθεται στη διάθεση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο κ. Μυλωνάκης γνωστοποιεί ότι απέστειλε σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την οποία δηλώνει ότι προτίθεται να καταθέσει
- «Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» - Επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ για το έλλειμμα στα κρεβάτια
- Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου
- Εικόνες ντροπής από τις φοιτητικές εστίες στην Κομοτηνή - Περιττώματα ποντικίων και βρομιά
- Σε λειτουργία η εφαρμογή για τον υπολογισμό των φοροελαφρύνσεων του 2026 - Τα βήματα αναλυτικά
Επιστολή προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής της βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα Νικολακόπουλο, απέστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.
Ο κ. Μυλωνάκης, ζητά να κληθεί ως μάρτυρας προκειμένου να καταθέσει στην επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις, όπου έχει εμπλακεί το όνομα του.
Μυλωνάκης: Η δήλωσή του
Όπως αναφέρει: «Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.
Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων.
Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας».
Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην… pic.twitter.com/rTJeuygnvO
— George Mylonakis (@georgemilon) October 1, 2025
- Νέος ποδηλατόδρομος 5 χιλιομέτρων στον Άλιμο
- Ο Τζόλης συνεχίζει να σπάει ρεκόρ στο Champions League
- ΣΥΡΙΖΑ για Μυλωνάκη: Το Μαξίμου δεν άντεξε την πίεση των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Βαριές διώξεις εις βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ
- Η Κυπριακή Δημοκρατία γιόρτασε την 65η επέτειο της Ανεξαρτησίας – H στρατιωτική παρέλαση και τα ελληνικά F-16
- Ισπανικά ΜΜΕ διεκδικούν αποζημίωση μισού δισ. από τη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις