O Σαλμάς τους κάρφωσε, ο Μπουκώρος σωπαίνει και ο Μυλωνάκης βρίσκεται (ξανά) στο στόχαστρο

Δημοσκόπηση

Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου - Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου έχει να κάνει με τη διαφθορά που επί κυβερνήσεων της Νέα Δημοκρατίας, λένε τα δημοσκοπικά ευρήματα, έχει αυξηθεί. Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Άδειο το πορτοφόλι πριν το τέλος του μήνα.