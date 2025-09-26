O Σαλμάς τους κάρφωσε, ο Μπουκώρος σωπαίνει και ο Μυλωνάκης βρίσκεται (ξανά) στο στόχαστρο

Βαρύ είναι το κλίμα στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας μετά την βόμβα που πυροδότησε χθες το βράδυ ο Μάριος Σαλμάς αναφορικά με τον ρόλο του Γιώργου Μυλωνάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σιωπή μάλιστα του Χρήστου Μπουκώρου επιδείνωσε το κλίμα στις τάξεις της κυβέρνησης με το Μαξίμου να μιλάει για μυθεύματα αλλά στη πραγματικότητα να βρίσκεται σε δύσκολη θέση.
Οι γαλάζιοι βουλευτές που βρέθηκαν σήμερα το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ έμοιαζαν στη καλύτερη περίπτωση μουδιασμένοι και στην χειρότερη… αμίλητοι καθώς ήταν εμφανές πως από τα κεντρικά η γραμμή για τον Γιώργο Μυλωνάκη έμπαζε νερά. Η αδυναμία των γαλάζιων στελεχών να υπερασπιστούν τον Γιώργο Μυλωνάκη ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν και γκρίνιες για το γεγονός πως καλούνται να υπερασπιστούν τα… αδικαιολόγητα.
«Αν δεν διαψεύσει ο Μπουκώρος τον Σαλμά πως εγώ θα υπερασπίζομαι τον Μυλωνάκη δημόσια», ανέφερε χαρακτηριστικά βουλευτής της ΝΔ στο in. Οι ψίθυροι μάλιστα αναμένεται να γίνουν κραυγές για τον Γιώργο Μυλωνάκη που πληροφορούμαστε πως δεν είναι και από τους πλέον συμπαθείς στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα
. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερεις βουλευτές είναι έτοιμοι να ζητήσουν την κατάθεση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή μετά τα όσα έγιναν γνωστά χθες το βράδυ.
Δεν αποκλείεται μάλιστα εντός των επόμενων δυο ημερών δημοσία μάλιστα να τοποθετηθούν υπέρ της κλήσης του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή. Την αρχή έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Λιάκος ο οποίος τοποθετήθηκε πριν καν πυροδοτηθεί η βόμβα Σαλμά. Στην τοποθέτησή του ο κ. Λιάκος κράτησε, φυσικά, αποστάσεις από την καταγγελία Σαλάτα και τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης, ενώ τόνισε ότι «για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να στηρίζουμε τους θεσμούς.
Και μέσα από αυτό, να έχουμε μια πετυχημένη εξεταστική επιτροπή δηλαδή να οδηγηθούμε σε πορίσματα που, κατά το δυνατόν περισσότερο, να συγκλίνουν περισσότερα κόμματα, είναι και κάτι το οποίο το οφείλουμε και ως βουλευτές και πρέπει να γίνει». Η τοποθέτηση αυτή του Βαγγέλη Λιάκου πληροφορούμαστε μάλιστα πως κέρδισε την αποδοχή μιας σειράς βουλευτών που εκθείασαν τον συνάδελφο τους γιατί όπως λένε «βρήκε το θάρρος να πει τα αυτονόητα».
Το ερώτημα βέβαια είναι πόσοι ακόμα θα βγουν μπροστά για να ζητήσουν την κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη αλλά και πως θα αντιδράσει το Μαξίμου στο ενδεχόμενο μιας νέας γαλάζιας… αντιπαράθεσης. Ο Γιώργος Μυλωνάκης μπορεί να είναι ένα από τα πλέον βασικά γρανάζια στον μηχανισμό του Μαξίμου όμως τίποτα δεν αποκλείει αν το κλίμα γυρίσει τα δεδομένα να αλλάξουν και η κυβέρνηση να οδηγηθεί σε μια ακόμα κυβίστηση.
Σαλμάς δίνει Μυλωνάκη
Υπενθυμίζεται πως χθες ο Μάριος Σαλμάς κατήγγειλε πως ο Γιώργος Μυλωνάκης γνώριζε το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο διαγραφείς βουλευτής, δήλωσε ότι ο Χρήστος Μπουκώρος τού είχε εκμυστηρευτεί τον Σεπτέμβριο του 2024 πως τον είχε καλέσει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στο Μαξίμου για να τον ενημερώσει πως δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.