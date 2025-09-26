newspaper
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
O Σαλμάς τους κάρφωσε, ο Μπουκώρος σωπαίνει και ο Μυλωνάκης βρίσκεται (ξανά) στο στόχαστρο
Πολιτική 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:16

O Σαλμάς τους κάρφωσε, ο Μπουκώρος σωπαίνει και ο Μυλωνάκης βρίσκεται (ξανά) στο στόχαστρο

Ο ρόλος του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη στην υπόθεση των επισυνδέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον έδωσε στεγνά και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ. Μάριος Σαλμάς επικαλούμενους μαρτυρία του έτερου βουλευτή κ. Μπουκώρου.

Κυριάκος Δημάγγελος
ΚείμενοΚυριάκος Δημάγγελος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Spotlight
Βαρύ είναι το κλίμα στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας μετά την βόμβα που πυροδότησε χθες το βράδυ ο Μάριος Σαλμάς αναφορικά με τον ρόλο του Γιώργου Μυλωνάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σιωπή μάλιστα του Χρήστου Μπουκώρου επιδείνωσε το κλίμα στις τάξεις της κυβέρνησης με το Μαξίμου να μιλάει για μυθεύματα αλλά στη πραγματικότητα να βρίσκεται σε δύσκολη θέση.
Οι γαλάζιοι βουλευτές που βρέθηκαν σήμερα το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ έμοιαζαν στη καλύτερη περίπτωση μουδιασμένοι και στην χειρότερη… αμίλητοι καθώς ήταν εμφανές πως από τα κεντρικά η γραμμή για τον Γιώργο Μυλωνάκη έμπαζε νερά. Η αδυναμία των γαλάζιων στελεχών να υπερασπιστούν τον Γιώργο Μυλωνάκη ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν και γκρίνιες για το γεγονός πως καλούνται να υπερασπιστούν τα… αδικαιολόγητα.

Ψίθυροι και γκρίνιες

«Αν δεν διαψεύσει ο Μπουκώρος τον Σαλμά πως εγώ θα υπερασπίζομαι τον Μυλωνάκη δημόσια», ανέφερε χαρακτηριστικά βουλευτής της ΝΔ στο in. Οι ψίθυροι μάλιστα αναμένεται να γίνουν κραυγές για τον Γιώργο Μυλωνάκη που πληροφορούμαστε πως δεν είναι και από τους πλέον συμπαθείς στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερεις βουλευτές είναι έτοιμοι να ζητήσουν την κατάθεση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή μετά τα όσα έγιναν γνωστά χθες το βράδυ.
Δεν αποκλείεται μάλιστα εντός των επόμενων δυο ημερών δημοσία μάλιστα να τοποθετηθούν υπέρ της κλήσης του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή.   Την αρχή έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Λιάκος ο οποίος τοποθετήθηκε πριν καν πυροδοτηθεί η βόμβα Σαλμά. Στην τοποθέτησή του ο κ. Λιάκος κράτησε, φυσικά, αποστάσεις από την καταγγελία Σαλάτα και τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης, ενώ τόνισε ότι «για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να στηρίζουμε τους θεσμούς.
Και μέσα από αυτό, να έχουμε μια πετυχημένη εξεταστική επιτροπή δηλαδή να οδηγηθούμε σε πορίσματα που, κατά το δυνατόν περισσότερο, να συγκλίνουν περισσότερα κόμματα, είναι και κάτι το οποίο το οφείλουμε και ως βουλευτές και πρέπει να γίνει». Η τοποθέτηση αυτή του Βαγγέλη Λιάκου πληροφορούμαστε μάλιστα πως κέρδισε την αποδοχή μιας σειράς βουλευτών που εκθείασαν τον συνάδελφο τους γιατί όπως λένε «βρήκε το θάρρος να πει τα αυτονόητα».
Το ερώτημα βέβαια είναι πόσοι ακόμα θα βγουν μπροστά για να ζητήσουν την κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη αλλά και πως θα αντιδράσει το Μαξίμου στο ενδεχόμενο μιας νέας γαλάζιας… αντιπαράθεσης. Ο Γιώργος Μυλωνάκης μπορεί να είναι ένα από τα πλέον βασικά γρανάζια στον μηχανισμό του Μαξίμου όμως τίποτα δεν αποκλείει αν το κλίμα γυρίσει τα δεδομένα να αλλάξουν και η κυβέρνηση να οδηγηθεί σε μια ακόμα κυβίστηση.

Σαλμάς δίνει Μυλωνάκη

Υπενθυμίζεται πως χθες ο Μάριος Σαλμάς κατήγγειλε πως ο Γιώργος Μυλωνάκης γνώριζε το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο διαγραφείς βουλευτής, δήλωσε ότι ο Χρήστος Μπουκώρος τού είχε εκμυστηρευτεί τον Σεπτέμβριο του 2024 πως τον είχε καλέσει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στο Μαξίμου για να τον ενημερώσει πως δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26.09.25

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μήνυμα Βενιζέλου για τις εκταφές των νεκρών από τα Τέμπη: Η τραγωδία τελειώνει μόνο όταν επέλθει κάθαρση
Πολιτική Γραμματεία 26.09.25

Μήνυμα Βενιζέλου για τις εκταφές των νεκρών από τα Τέμπη: Η τραγωδία τελειώνει μόνο όταν επέλθει κάθαρση

Σαφές μήνυμα για όσους παριστάνουν τον Κρέοντα στην υπόθεση της εκταφής των σορών θυμάτων από τα Τέμπη έστειλε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
Καράογλου: Ύβρις – Έκανε «χιούμορ» με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε βίντεο 26.09.25

Ύβρις Καράογλου - Έκανε «χιούμορ» με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου έφτασε στο σημείο να κάνει «χιούμορ» ενώ αναφερόταν σε νεκρούς - Παραμένει υπό πίεση η ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες – 13ωρο από την κυβέρνηση αντί για μέτρα προστασίας»
Αντεργατικό νομοσχέδιο 26.09.25

«Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες - 13ωρο αντί για μέτρα προστασίας» - Πυρά Νέας Αριστεράς στην κυβέρνηση

«Επικίνδυνη, που πρέπει άμεσα να φύγει» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Αριστερά απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη
Πολιτική 26.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπ

Σύνταξη
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 26.09.25

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι

Σύμφωνα με πληροφορίες του in τουλάχιστον δέκα βουλευτές μιλούν για στρατηγικό λάθος με πολιτικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις, στηρίζοντας απόλυτα την θέση που διατύπωσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος στο θέμα της αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει
Πολιτική 26.09.25

Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει

Όσο και αν τώρα, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, είναι η ίδια που με δημόσιες τοποθετήσεις των πιο κεντρικών στελεχών της, έχει λάβει σαφή θέση σε πολύ ουσιαστικές πτυχές της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης των Τεμπών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δημοσκόπηση: Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου – Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα
Δημοσκόπηση 26.09.25

Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου - Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου έχει να κάνει με τη διαφθορά που επί κυβερνήσεων της Νέα Δημοκρατίας, λένε τα δημοσκοπικά ευρήματα, έχει αυξηθεί. Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Άδειο το πορτοφόλι πριν το τέλος του μήνα.

Σύνταξη
Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Θα γίνει εκταφή και δεν θα ερευνηθεί το μείζον;» υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον υπουργό Υγείας να απαντά ότι δρα μόνο για το «πολιτικό της συμφέρον».

Σύνταξη
Τέμπη: «Παραιτηθείτε από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων» – Επιστολή του ΥΜΕ στον ΟΣΕ
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

«Παραιτηθείτε από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων» - Επιστολή ΥΜΕ στον ΟΣΕ για τα Τέμπη

Όπως αναφέρει η επιστολή, Πολιτεία και ΟΣΕ «έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)
Μπάσκετ 26.09.25

Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)

Δείτε φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στους παίκτες της Εθνικής ομάδας που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2005.

Σύνταξη
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26.09.25

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο 26.09.25

Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;

Ο πατέρας κάθεται στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή, στο Συμπόσιο «Η πατρική μορφή: σε κρίση ή σε μετάβαση;». Μιλάει στο in ο πρόεδρος της Ελληνικης Εταιρίας Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας Γ. Μανιαδάκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο