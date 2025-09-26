Απάντηση ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: «Αναζητούνται ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος»
«Αντί να λάβουμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας, ανώνυμες κυβερνητικές πηγές επανέλαβαν την πάγια πρακτική τους να πετούν τη μπάλα στην εξέδρα»
«Αναζητούνται ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απαντώντας στις «κυβερνητικές πηγές» αναφορικά με τα ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ για τον υφυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη.
«Αντί να λάβουμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας, ανώνυμες κυβερνητικές πηγές επανέλαβαν την πάγια πρακτική τους να πετούν τη μπάλα στην εξέδρα. Κάθε φορά που ο κ. Μαρινάκης πιέζεται, αναβλύζουν οι «κυβερνητικές πηγές», σχολιάζει το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.
Στη συνέχεια ρωτάει: «Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μυλωνάκη να δώσει τις απαντήσεις του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;
ΠΑΣΟΚ: «Θα περιμένουμε όσο χρειαστεί για συγκεκριμένες απαντήσεις»
Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μπουκώρο να αποκαλύψει ποιος τον ενημέρωσε ότι συμπεριλαμβανόταν στις επισυνδέσεις και γι’ αυτό δεν υπουργοποιήθηκε;»
«Θα περιμένουμε όσο χρειαστεί για συγκεκριμένες απαντήσεις», τονίζει στην απάντησή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
«Και κάτι τελευταίο: Πώς χαρακτηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου τα «αστειάκια» του βουλευτή τους Θεόδωρου Καράογλου για τους νεκρούς, που η κυβερνητική πλειοψηφία είχε την αήθεια να καλέσει ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή για να κρύψει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου;» συμπληρώνει και καταλήγει:
«Δεν έχουν μέτρο στην αλαζονεία τους. Έχουν φτάσει σε απίστευτο σημείο αποκτήνωσης δηλώνοντας ότι «πέθαναν… από το άγχος τους να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή»».
- Κέρδισε… διπλά η Παολίνι: Μίλησε κινέζικα μετά τη νίκη της στο Πεκίνο και το κοινό τη λάτρεψε (vid)
- Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Έχω βρεθεί σε σχέση χειραγώγησης, η κακοποίηση έχει πολλά πόδια»
- Σοκ στην Αργεντινή – Σε ζωντανή μετάδοση η φρικτή δολοφονία τριών κοριτσιών, μετά τον βασανισμό τους
- «Πράσινο φως» για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι – Δεκτό το αίτημα του πατέρα του
- «Του έλειπε τούφα» – Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση δίχρονου σε παιδικό σταθμό
- Απάντηση ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: «Αναζητούνται ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις