«Χιούμορ» με τους νεκρούς που κλήθηκαν ως μάρτυρες στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε να κάνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Καράογλου.

Ο βουλευτής της ΝΔ γελούσε με το «αστείο» του

Οι «γαλάζιοι» βουλευτές είναι τόσο πιεσμένοι όταν μιλούν για το σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει την κυβέρνηση που φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο.

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης είχε κληθεί στο Action 24 και όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι κλήθηκαν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή ως μάρτυρες έδωσε μια απάντηση που σοκάρει και προκαλεί οργή.

Ο Θεόδωρος Καράογλου, μάλιστα, γελούσε με το «αστείο» του ότι οι μάρτυρες «προφανώς μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν».

Όταν ξαναρωτήθηκε μετά από αυτή την αχαρακτήριστη απάντηση, προσπάθησε να τα «μπαλώσει», λέγοντας: «Δεν ξέρω, υποθετικά το λέω. Δεν το ξέρω ποιοι ήταν (σ.σ. οι νεκροί μάρτυρες), αυτό που είναι σημαντικό είναι να λάμψει η αλήθεια».

Δείτε το βίντεο από το 04:40:

Αποτυχημένη επιχείρηση διάχυσης ευθυνών

Υπενθυμίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία στην προσπάθεια διάχυσης των ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου επιμένει να μιλά μόνο για «διαχρονικές παθογένειες», συμπεριέλαβε και νεκρούς στον κατάλογο των μαρτύρων.

Ανάμεσά τους ήταν και ο Ευάγγελος Σεφεριάδης, πρώην πρόεδρος του Οργανισμού από το 1999 έως το 2002, που, όμως, έχει πεθάνει από το 2016.

Ο γιος του, Γιάννης είχε σχολιάσει τον κατάλογο και τη συμπερίληψη του πατέρα του, σημειώνοντας μέσω επιστολής προς το προεδρείο της Εξεταστικής ότι «ο πατέρας μου θα δυσκολευτεί να εμφανιστεί να καταθέσει καθώς δεν είναι στη ζωή από το 2016.

Στη συνέχεια, στον ίδιο ειρωνικό τόνο, είχε προσθέσει: «Θα ερχόμουν εγώ αντ’ αυτού, αλλά το μεταχειρισμένο Opel Astra Ασημί του 1999 που μου άφησε – η μόνη περιουσία που απέκτησε από χρόνια διοίκησης σε δημόσιους οργανισμούς – είναι στο συνεργείο».

«Καλή επιτυχία στο έργο σας, που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς», καταλήγει στην επιστολή του ο Γιάννης Σεφεριάδης.