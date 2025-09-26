newspaper
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 13:07
Φωτιά σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στο Παναχαϊκό όρος – Σηκώθηκαν οκτώ εναέρια
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
Καράογλου: Ύβρις – Έκανε «χιούμορ» με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:59

Καράογλου: Ύβρις – Έκανε «χιούμορ» με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου έφτασε στο σημείο να κάνει «χιούμορ» ενώ αναφερόταν σε νεκρούς - Παραμένει υπό πίεση η ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
«Χιούμορ» με τους νεκρούς που κλήθηκαν ως μάρτυρες στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε να κάνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Καράογλου.

Ο βουλευτής της ΝΔ γελούσε με το «αστείο» του

Οι «γαλάζιοι» βουλευτές είναι τόσο πιεσμένοι όταν μιλούν για το σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει την κυβέρνηση που φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο.

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης είχε κληθεί στο Action 24 και όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι κλήθηκαν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή ως μάρτυρες έδωσε μια απάντηση που σοκάρει και προκαλεί οργή.

Ο Θεόδωρος Καράογλου, μάλιστα, γελούσε με το «αστείο» του ότι οι μάρτυρες «προφανώς μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν».

Όταν ξαναρωτήθηκε μετά από αυτή την αχαρακτήριστη απάντηση, προσπάθησε να τα «μπαλώσει», λέγοντας: «Δεν ξέρω, υποθετικά το λέω. Δεν το ξέρω ποιοι ήταν (σ.σ. οι νεκροί μάρτυρες), αυτό που είναι σημαντικό είναι να λάμψει η αλήθεια».

Δείτε το βίντεο από το 04:40:

Αποτυχημένη επιχείρηση διάχυσης ευθυνών

Υπενθυμίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία στην προσπάθεια διάχυσης των ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου επιμένει να μιλά μόνο για «διαχρονικές παθογένειες», συμπεριέλαβε και νεκρούς στον κατάλογο των μαρτύρων.

Ανάμεσά τους ήταν και ο Ευάγγελος Σεφεριάδης, πρώην πρόεδρος του Οργανισμού από το 1999 έως το 2002, που, όμως, έχει πεθάνει από το 2016.

Ο γιος του, Γιάννης είχε σχολιάσει τον κατάλογο και τη συμπερίληψη του πατέρα του, σημειώνοντας  μέσω επιστολής προς το προεδρείο της Εξεταστικής ότι «ο πατέρας μου θα δυσκολευτεί να εμφανιστεί να καταθέσει καθώς δεν είναι στη ζωή από το 2016.

Στη συνέχεια, στον ίδιο ειρωνικό τόνο, είχε προσθέσει: «Θα ερχόμουν εγώ αντ’ αυτού, αλλά το μεταχειρισμένο Opel Astra Ασημί του 1999 που μου άφησε – η μόνη περιουσία που απέκτησε από χρόνια διοίκησης σε δημόσιους οργανισμούς – είναι στο συνεργείο».

«Καλή επιτυχία στο έργο σας, που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς», καταλήγει στην επιστολή του ο Γιάννης Σεφεριάδης.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Business
Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες – 13ωρο από την κυβέρνηση αντί για μέτρα προστασίας»
Αντεργατικό νομοσχέδιο 26.09.25

«Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες - 13ωρο αντί για μέτρα προστασίας» - Πυρά Νέας Αριστεράς στην κυβέρνηση

«Επικίνδυνη, που πρέπει άμεσα να φύγει» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Αριστερά απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη
Πολιτική 26.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπ

Σύνταξη
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 26.09.25

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι

Σύμφωνα με πληροφορίες του in τουλάχιστον δέκα βουλευτές μιλούν για στρατηγικό λάθος με πολιτικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις, στηρίζοντας απόλυτα την θέση που διατύπωσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος στο θέμα της αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει
Πολιτική 26.09.25

Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει

Όσο και αν τώρα, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, είναι η ίδια που με δημόσιες τοποθετήσεις των πιο κεντρικών στελεχών της, έχει λάβει σαφή θέση σε πολύ ουσιαστικές πτυχές της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης των Τεμπών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δημοσκόπηση: Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου – Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα
Δημοσκόπηση 26.09.25

Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου - Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου έχει να κάνει με τη διαφθορά που επί κυβερνήσεων της Νέα Δημοκρατίας, λένε τα δημοσκοπικά ευρήματα, έχει αυξηθεί. Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Άδειο το πορτοφόλι πριν το τέλος του μήνα.

Σύνταξη
Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Θα γίνει εκταφή και δεν θα ερευνηθεί το μείζον;» υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον υπουργό Υγείας να απαντά ότι δρα μόνο για το «πολιτικό της συμφέρον».

Σύνταξη
Τέμπη: «Παραιτηθείτε από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων» – Επιστολή του ΥΜΕ στον ΟΣΕ
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

«Παραιτηθείτε από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων» - Επιστολή ΥΜΕ στον ΟΣΕ για τα Τέμπη

Όπως αναφέρει η επιστολή, Πολιτεία και ΟΣΕ «έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους».

Σύνταξη
«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσαν ερώτηση προς του υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης μετά την πλήρη κάλυψη του κυβερνητικού εκπροσώπου στις αναφορές Αδ. Γεωργιάδη για το ΔΠΔ.

Σύνταξη
Μπλέξαν τις γραμμές τους στη ΝΔ για την υπόθεση Ρούτσι – Γεωργιάδης σε Καλογερόπουλο: «Έκανες λάθος»
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Μπλέξαν τις γραμμές τους στη ΝΔ για την υπόθεση Ρούτσι – Γεωργιάδης σε Καλογερόπουλο: «Έκανες λάθος»

Ο Πάνος Ρούτσι κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα για την εκταφή του παιδιού του και στη Νέα Δημοκρατία μπλέξαν τις γραμμές τους με τον Άδωνι Γεωργιάδη να «μαλώνει» τον «γαλάζιο» Δημήτρη Καλογερόπουλο που τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του αιτήματος εκταφής

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο

«Δεν υπήρξε από μέρους μου και κανέναν άλλο τέλεση παράνομης πράξης» υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας στην Εξεταστική της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;

Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ερασιτεχνισμό για την ματαίωση της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Δήλωσε δε ότι δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι θα κάνει νέα πρόταση προανακριτικής.

Σύνταξη
Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης

Νέες εσωκομματικές «ίντριγκες» στο ΠΑΣΟΚ. Δηλώσεις πρωτοκλασάτων στελεχών ενόχλησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πλέον δεν αφήνει αναπάντητες τις αιχμές. Σαφές το μήνυμα του προέδρου με πολλούς αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ευρωζώνη: Υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα – Ένας στους τρεις ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει
Τι γίνεται στην Ελλάδα 26.09.25

Όταν τα τρόφιμα «τσιμπούν»: Ένας στους τρεις στην Ευρωζώνη ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει

Γιατί, οι τιμές στα βασικά τρόφιμα, όπως στο ψωμί, στο βούτυρο και στη σοκολάτα είναι σημαντικές για τη νομισματική πολιτική;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
Ιράκ: Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν – Κορίτσια ακόμη και 9 ετών, έχουν την ίδια μοίρα
Εξομολόγηση ενός παιδιού 26.09.25

«Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν - Κορίτσια ακόμη και 9 ετών έχουν την ίδια μοίρα»

Η εξομολόγηση ενός κοριτσιού 13 ετών που αναγκάστηκε να παντρευτεί για να μην την σκοτώσουν. Πλέον στη θέση της μπορεί να είναι ακόμη και κορίτσια 9 ετών αφού ο νέος νόμος του Ιράκ το επιτρέπει

Σύνταξη
«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025
LGBTQI+ 26.09.25

«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025

Σε μία ιστορική πρωτιά για το Βιετνάμ και την ήπειρο της Ασίας, η δημοφιλής τραγουδίστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα Νγκουιέν Χουόνγκ Γκίανγκ επιβεβαιώθηκε ως η πρώτη τρανς γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα της στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe 2025, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και δύναμης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού
Σημείο αναφοράς 26.09.25

Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού

20.000 κομμάτια παιχνιδιών, πολύτιμα και πολύχρωμα, έχουν να αφηγηθούν χιλιάδες ιστορίες που δεν απευθύνονται μόνον σε παιδιά αλλά και σε όσους γοητεύονται από τα ταξίδια στο όνειρο.

Σύνταξη
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας

Έως τον Μάιο του 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, για ειδικά σχολεία και ομάδες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πόσο θα διαρκέσουν 26.09.25

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσει από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής - Καμπανάκι μετεωρολόγων για πλημμυρικά επεισόδια - Η δυτική Ελλάδα «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ειρωνεία 26.09.25

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
