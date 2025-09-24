Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για προχειρότητα και ερασιτεχνισμό από πλευράς του υπουργείου Εξωτερικών, την οποία πιστοποιεί η ακύρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στα ζητήματα που έχουν απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες το πολιτικό σκηνικό της χώρας, με αποκορύφωμα την αναβολή του ελληνοτουρκικού τετ-α-τετ στη Νέα Υόρκη.

«Αντί για συνάντηση, είδαμε μία αναβολή, που αποκαλύπτει και πιστοποιεί την προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό του υπουργείου Εξωτερικών» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι τα στελέχη της κυβέρνησης είχαν «αναδείξει αυτήν τη συνάντηση ως ένα πολύ κρίσιμο σημείο σε σχέση με πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν στη χώρα μας και στην Τουρκία. Και δεν έγινε τίποτα».

«Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτήν την προχειρότητα, με αυτόν τον ερασιτεχνισμό, δεν δημιουργείτε ζητήματα, δεν εκτίθεται η χώρα μας;» διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι «όλα τα αφηγήματα του Πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών αποδεικνύονται κενά περιεχομένου».

«Εσείς δεν λέγατε ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος; Στη φωτογραφία στην κοινή συνάντηση Τραμπ με τους ηγέτες ισλαμικών χωρών, τον είδατε κάπου απομονωμένο; Από πού είναι απομονωμένος; Από την Κίνα; Από την Ευρώπη; Από τα ισλαμικά κράτη; Ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής;» τόνισε και συμπλήρωσε: «Ήρεμα νερά»: Άλλη μία ιστορία μαζί με τη Διακήρυξη των Αθηνών κενή περιεχομένου. Πού είναι τα ‘ήρεμα νερά’; Ακούσατε τι είπε ο κ. Ερντογάν στον ΟΗΕ; ‘Καμία ενεργειακή επένδυση δεν θα γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την έγκριση της Τουρκίας’. Άρα, και το καλώδιο. Ποια, λοιπόν, ‘ήρεμα νερά’;».

«‘Ήρεμα νερά’ υπάρχουν μόνο στην προπαγάνδα σας. Απομονωμένος είναι μόνο στην προπαγάνδα σας. Αλλά, όταν μία εξωτερική πολιτική βασίζεται στην προπαγάνδα, να τα αποτελέσματα» πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συμπληρώνοντας ότι «οι άριστοι είναι απολύτως ανεπαρκείς. Είναι ερασιτέχνες και εν τέλει είναι και επικίνδυνοι για πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας».

Η Παλαιστίνη και ο Νετανιάχου

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση απέναντι στο Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

«Στο μόνο που είστε πρωταγωνιστές είναι στην ταύτιση με τον Νετανιάχου. Εκεί, ναι, παίρνετε άριστα. Είστε σε μία θέση ακριβώς απέναντι από τα αισθήματα και την ιστορία του ελληνικού λαού» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, προσθέτοντας: «Ενός λαού που πάντα ταυτίζεται με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάντα στέκεται απέναντι σε ανθρώπινες τραγωδίες. Ενός λαού ο οποίος θέλει να υπάρχει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο παντού. Διότι αυτό είναι και εθνικό ζήτημα. Και εσείς στην απέναντι όχθη. Ποια άλλη χώρα της Ευρώπης έχει γίνει απολογητής του Νετανιάχου;».

Ακολούθως, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φέρει άμεσα προς επιβεβαίωση το ψήφισμα του 2015, «για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι ενώνουμε τη φωνή της χώρας με τη φωνή όλων των ευρωπαϊκών κρατών που θέλουν να σταματήσει η σφαγή, να σταματήσει η εθνοκάθαρση στη Γάζα. Που θέλουν λύση βάσει των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και να κάνετε και συγκεκριμένα βήματα, κυρώσεις», προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κυρώσεις σε πρόσωπα της κυβέρνησης του Ισραήλ, που συμμετέχουν ενεργά και με ακραία ρητορική αλλά και με αποφάσεις στη σφαγή που συμβαίνει στη Γάζα.

Η Ακροδεξιά και το Ισραήλ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό και για τα στελέχη της Ακροδεξιάς που έχει ενσωματώσει στη Νέα Δημοκρατία.

«Δεν περίμενα, όμως, κάτι καλύτερο από ένα κόμμα, που στις τάξεις του έχει ένα κομμάτι της ελληνικής Ακροδεξιάς, που, κατά ένα μαγικό τρόπο, είναι πάντα με το μέρος του θύτη απέναντι στο θύμα. Πάντα με το μέρος του ισχυρού, που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, εις βάρος του αδύναμου. Είναι οι ίδιοι που για δεκαετίες ήταν αρνητές του Ολοκαυτώματος. Τα ίδια πρόσωπα που σήμερα είναι αρνητές της γενοκτονίας στη Γάζα. Τυχαίο; Δεν νομίζω. Αυτή είναι η βαθύτερη ιδεολογία τους. Κανένας σεβασμός στην ανθρώπινη φύση και στα δικαιώματα του ανθρώπου. Πάντα με το δίκαιο του ισχυρού. Πάντα με τη ζούγκλα. Εμείς στεκόμαστε ηθικά, πολιτικά, αξιακά απέναντι από αυτές τις ακραίες πολιτικές προσεγγίσεις που έχει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κυβέρνησης» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η χώρα μας πρέπει να στρίψει το τιμόνι προς άλλη κατεύθυνση. Έχουμε άλλη πολιτική ιστορία, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν μιλώ μόνο για το ΠΑΣΟΚ. Μιλώ και για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμη και τη δική σας ιστορία δεν σέβεστε. Όπως και τον ίδιο τον ελληνικό λαό» συμπλήρωσε, ολοκληρώνοντας τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.

«Καλείτε νεκρούς και όχι ζωντανούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής δεν άφησε ασχολίαστες και τις εξελίξεις στη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι τα γαλάζια στελέχη υποτιμούν, περιφρονούν και υπονομεύουν τους θεσμούς.

«Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πόσα ακόμη επεισόδια που προσβάλλουν τους θεσμούς, θα δούμε; Που επιτρέπουν τη διαφθορά, ενισχύουν την ατιμωρησία, απομακρύνουν τον πολίτη από την πολιτική, διότι βλέπει ότι εν τέλει, ό,τι και να κάνει ένα κλειστό σύστημα εξουσίας, ποτέ κανείς δεν πληρώνει. Όχι σε μία, αλλά σε πολλές υποθέσεις. Στα καλοκαιρινά επεισόδια του ΟΠΕΚΕΠΕ; Στα περσινά επεισόδια του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν έκανα ερώτηση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και αποκαλούσε ένα σκάνδαλο δισεκατομμυρίων ότι είναι ‘κάποιες σκιές’; Ή στα γεγονότα του καλοκαιριού, που φτάσατε στο σημείο να διώξετε τους βουλευτές σας στα σπίτια τους, να ψηφίσουν οι μισοί επιστολικά για να ελεγχθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μην και κανένας ακούσει τη συνείδησή του και ψηφίσει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος» υποστήριξε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Τι θα έλεγε η συνείδηση του κάθε απλού βουλευτή; Να μην εμποδίσουμε στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, αλλά να της επιτρέψουμε να διερευνήσει αυτά που η ίδια περιγράφει στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως ποινικές πράξεις στελεχών της κυβέρνησης. Αλλά, ξαφνικά, ο ‘θεσμικός’, ο ‘σοβαρός’, ο ‘εκσυγχρονιστής’ γυρνά την πλάτη στην κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου και με ένα πραξικόπημα ελέγχει τους βουλευτές και λέει αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης: ‘Έχουμε πάνω από 151, δεν μας ελέγχει κανείς» είτε κλέβουν είτε δεν κλέβουν’» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως αυτό είναι επικίνδυνο «γιατί κάνει δικαίως τους πολίτες να πιστεύουν ότι η Βουλή είναι «πλυντήριο» ποινικών ευθυνών της εκάστοτε κυβέρνησης. Εσείς είστε υπεύθυνοι και κανείς άλλος για το κλίμα που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία».

«Τα φθινοπωρινά επεισόδια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρείτε σοβαρό ότι στην εξεταστική, που λέγατε παλαιότερα ότι δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα, αλλά ξαφνικά είδατε το «φως το αληθινό» και την προκρίνατε για να ερευνήσετε διαχρονικές ευθύνες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είδατε ως λύση να καλέσετε νεκρούς και όχι ζωντανούς; Δηλαδή, εσείς, το κόμμα που κυβερνά τον τόπο, που λέει ότι είναι υπεύθυνο και θεσμικό, καλεί τρεις ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, αντί να καλέσει τους ζωντανούς που έκλεβαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα απολογηθείτε στους πολίτες; Τι έχετε να πείτε για αυτό;» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή.

«Πέρυσι έλεγε ότι οι εξεταστικές δεν κάνουν τίποτα, ότι είναι ένα θεσμικό εργαλείο που πρέπει να πάψει να υπάρχει. Τελικά, το χρησιμοποιεί για να καλέσει νεκρούς και όχι τους ζωντανούς που περιγράφονται στη δικογραφία; Να έρθει εδώ να μας εξηγήσει αυτό το σκεπτικό που προσβάλλει τη νοημοσύνη έντεκα εκατομμυρίων Ελλήνων. Δηλαδή, δεν θα έρθει στενός του συνεργάτης ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, γνώριζε για τις υποκλοπές και ενημέρωνε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως τα ίδια είπαν, σε απευθείας μετάδοση. Δεν θα έρθει η κυρία με τη Ferrari. Δεν θα έρθουν οι κολλητοί της καθετοποιημένης «γαλάζιας» συμμορίας του ΟΠΕΠΕΚΕ. Αλλά θα… «αναστηθούν» τρεις άνθρωποι να έρθουν στην εξεταστική επιτροπή! Ντροπή σας. Προσβάλλετε και τη μνήμη τους και τη νοημοσύνη μας» συμπλήρωσε.

Τα θύματα των Τεμπών και η εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης

«Αυτό όμως είναι το κράτος λάφυρο, το κράτος φέουδο. Κανένας σεβασμός ακόμα και σε έναν γονιό, που λίγα μέτρα έξω από τη Βουλή κάνει απεργία πείνας για ένα αναφαίρετο δικαίωμά του» υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Είναι αναφαίρετο το δικαίωμα του γονιού που χάνει με τόσο τραγικό τρόπο το παιδί του το αίτημα εκταφής. Δεν το βάζω στο πεδίο, -σε καμία περίπτωση-, κανενός κομματικού ανταγωνισμού. Σκεφτείτε ως γονείς, οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πώς πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και σε τόσες άλλες οικογένειες. Γιατί η απάντηση ότι ‘δεν έχουμε καμία δουλειά κι εμείς δεν παρεμβαίνουμε στα της Δικαιοσύνης’, συγγνώμη, αλλά είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός είχε στείλει επιστολή στον κ. Ντογιάκο. «Τότε ήταν άλλα τα δεδομένα κ. Μητσοτάκη; Και τώρα είναι άλλα; Τότε μπορούσατε να παρέμβετε, αλλά τώρα δεν μπορείτε; Εσείς σέβεστε τη Δικαιοσύνη;» αναρωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ εργαλειοποιεί τη Δικαιοσύνη.

«Θέλετε να ελέγχετε τη Δικαιοσύνη και όταν οι αποφάσεις της δεν σας αρέσουν, πολύ απλά δεν τις εφαρμόζετε. Όπως έγινε και στην απόφαση του ΣτΕ στο ζήτημα των υποκλοπών. Δεν σας άρεσε η απόφαση που με δικαίωσε και ο πρωθυπουργός λέει: ‘δεν την εφαρμόζω’. Και μας κάνετε εσείς μαθήματα Δικαιοσύνης. Ποιοι; Εσείς που οργανώσατε επίθεση μέσω υπουργών σας και φιλικών μέσων ενημέρωσης, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε ανεξάρτητες αρχές, και όταν κάποιος σας ελέγξει τον εξοντώνετε ηθικά. Με έναν στρατό στα social media, καλοπληρωμένων κουκουλοφόρων από τους επιχειρηματίες που σας στηρίζουν. Όπως αποκαλύφθηκε, και στα καλόπαιδα της Ομάδας Αλήθειας. Ένας βραχίονας επικοινωνιακής προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας» πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτό το καθεστώς που δεν σέβεται τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του πρέπει να φύγει. Και θα αγωνιστούμε να γίνετε παρελθόν το συντομότερο δυνατό» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

«Μπαλώσετε τα προβλήματα που έχετε δημιουργήσει»

Μιλώντας για τα θέματα του νομοσχεδίου σχετικά με τη ΔΕΘ, υποστήριξε ότι «αποτελεί μνημείο προχειρότητας και απουσίας σοβαρού σχεδίου για την ανάπτυξη της χώρας», κάνοντας λόγο για «μπαλώματα, δήθεν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, που όμως δεν έχει τίποτα χειροπιαστό».

«Κυνηγάτε την ουρά σας και έρχεστε διαρκώς να μπαλώσετε προβλήματα που έχουν δημιουργήσει τα σφάλματα της εξαετούς διακυβέρνησής σας. Είναι απολύτως αποκαλυπτικό και ντροπιαστικό το παράδειγμα της ΔΕΘ. Αποδεικνύει ότι το μόνο που σας ενδιαφέρει, είναι ο έλεγχος» συμπλήρωσε.

«Ποιοι νομίζετε ότι είστε; Ποιος σας νομιμοποιεί να παίρνετε τέτοιες αποφάσεις; Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, οι φορείς της πόλεις; Για ποιο λόγο; Γιατί πολύ απλά, το Μαξίμου θέλει να τα ελέγχει όλα. Χρησιμοποιείτε το Υπερταμείο για να ελέγξετε ό,τι μπορείτε και όχι μόνο αυτό. Για αυτό ζητήσαμε ονομαστική ψηφοφορία, για να καταλάβει και η Θεσσαλονίκη, ποιοι λένε άλλα εκεί και άλλα εδώ. Και δεν είμαστε εμείς. Διότι άλλα λέγατε εδώ και μήνες στους φορείς και τους πολίτες για τη ΔΕΘ. Αρχικά για τον σχεδιασμό που ξαφνικά άλλαξε, και τώρα και ως προς την αντιπροσώπευση των θεσμικών φορέων της πόλης. Δεν έχετε στο μυαλό σας την Έκθεση ως μοχλό ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. Αλλά πολύ πιθανό να την έχετε σαν μια νέα μπίζνα, που πολύ απλά δεν θέλετε τους φορείς απέναντι στις μελλοντικές σας επιλογές» συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη συνέχεια, μιλώντας για τα θέματα που αφορούν στο ΕΣΠΑ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υποστήριξε ότι εκεί «το πελατειακό κράτος ζει και βασιλεύει».

«Παρακάμπτονται οι γενικοί κανόνες κινητικότητας και επιλογής προϊσταμένων. Γιατί; Δηλαδή δημιουργείται ένας παράλληλος μηχανισμός διοικητικού προσωπικού με ειδικές προνομιακές ρυθμίσεις. Σε έναν τομέα που πρέπει να υπερισχύει η διαφάνεια και η αξιολόγηση; Εδώ αξίζουν κάποιες απαντήσεις, έχουν βάλει εύλογα ερωτήματα οι βουλευτές μας. Όλα είναι προχειροδουλειές ή φτηνές πονηριές, κανένα όραμα για την ανάπτυξη και τη διαφανή αξιολόγηση και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, αλλά πώς θα φτιάξετε μηχανισμούς που θα ενισχύσουν την εξουσία σας με το βλέμμα στις επόμενες κάλπες» υπογράμμισε.

«Εμείς έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη. Για αυτό λέμε ότι η χώρα πρέπει να μπει σε άλλη πολιτική κατεύθυνση, να μπει σε έναν άλλο δρόμο δημιουργικό, όπου η κυβέρνηση συζητά με τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργεί μηχανισμούς ελέγχου και προτεραιοποίησης μεγάλων έργων σε όλη τη χώρα, που θα αλλάξουν το κλίμα της οικονομίας, την ποιοτική ανάπτυξη, το κοινωνικό μέρισμα αυτής της ανάπτυξης. Τίποτα από όλα αυτά δεν σας ενδιαφέρει» υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Δεν αντέχει άλλη ακρίβεια ο ελληνικός λαός»

Μιλώντας για τα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι τα κυβερνητικά στελέχη δεν νοιάζονται για το γεγονός ότι τέσσερα εκατομμύρια ΑΦΜ χρωστούν στην εφορία, ότι πάνω από δύο εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ότι πάνω από ένα εκατομμύριο δάνεια έχουν ‘κοκκινίσει’.

«Για αυτό είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή. Για αυτόν ακριβώς το λόγο. Διότι οι πολίτες, αντί να έχουν μία κυβέρνηση που τους στηρίζει, που είναι στο πλευρό τους, βλέπει συνεχώς να παίρνετε τη θέση των ισχυρών» συμπλήρωσε, ζητώντας από την κυβέρνηση να σταματήσει να επιτρέπει σε ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, τράπεζες και funds να βγάζουν δισεκατομμύρια εις βάρος του ελληνικού λαού.

«Δεν αντέχει άλλη ακρίβεια ο ελληνικός λαός. Όπως δεν αντέχει και τη ‘δίδυμη αδελφή’ της ακρίβειας, που είναι η πίεση του ιδιωτικού χρέους. Δύο μεγάλα ζητήματα που δημιουργούν τεράστια κοινωνικά αδιέξοδα. Για αυτό, λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, όχι μόνο για να προτείνουμε, αλλά πάνω από όλα για να αγωνιστούμε να γίνετε επιτέλους παρελθόν. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, που θα δώσει αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα. Και όχι αυτή να είναι πολυτέλεια, όπως επιβάλλει η σημερινή πολιτική της ΝΔ» συμπλήρωσε.