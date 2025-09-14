newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 09:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
Πολιτική Γραμματεία 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:44

Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα

Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Spotlight

«Αντί για «προγραμματικό σχέδιο», ο κ. Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ επανέφερε τις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος με «πράσινα λεφτόδεντρα» και «ακάλυπτες» υποσχέσεις», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Αντί για εναλλακτικές προτάσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε τον πιο γρήγορο δρόμο για επιστροφή της χώρας στις περιπέτειες του παρελθόντος, που οι πολίτες έχουν πληρώσει ακριβά.

Οι ακοστολόγητες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ καθώς υπερβαίνουν την οροφή δαπανών, κάτι που σημαίνει ότι θα οδηγούσαν σε επιτήρηση, αυξήσεις φόρων και μέτρα λιτότητας», προσθέτουν οι κυβερνητικές πηγές.

Κυβερνητικές πηγές για Ανδρουλάκη: Υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ

«Απέναντι στις ανεύθυνες υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση υλοποιεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ύψους 1,76 δισ. ευρώ, με μειώσεις φόρων που θα φέρουν αυξήσεις εισοδημάτων σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες αλλά και γενναίες ελαφρύνσεις με έμφαση στις οικογένειες, στους νέους, στην ελληνική περιφέρεια και στα ακριτικά μας νησιά.

Ο κ. Ανδρουλάκης προσθέτει μέτρα αρκετών δισ. ευρώ και άρα εισηγείται πλήρη δημοσιονομικό εκτροχιασμό, που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε τη χώρα μας σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, υιοθετώντας πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν στον «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».

Μόνο το κόστος από την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, ύψους 1,35 δισ., αρκεί για να μπει η χώρα σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος καθώς είναι πρόσθετο των εξαγγελθέντων μέτρων. Η κυβέρνηση επέλεξε αυξήσεις μισθών και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα μέσω της μείωσης των κρατήσεων, όπου ειδικά για τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά οδηγεί σε αύξηση πέραν του ενός μισθού ανά εργαζόμενο γονέα», υποστηρίζουν οι πηγές και προσθέτουν:

«Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά που πρότεινε εκ νέου το ΠΑΣΟΚ, το κόστος για τα τρόφιμα και συντελεστή 6% από 13%, είναι περίπου 1 δισ. ευρώ. Ο κ. Ανδρουλάκης ας δει τι έγινε στην Ισπανία όπου το μέτρο εφαρμόστηκε προσωρινά και αποσύρθηκε γιατί το όφελος δεν πέρασε στον τελικό καταναλωτή. Τουλάχιστον, ας διαβάσει τη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος από την οποία προκύπτει ότι μόνο το 19% του μέτρου θα έφτανε στους πολίτες. Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε την απευθείας ενίσχυση των πολιτών μέσω της μείωσης της άμεσης φορολογίας που από 1ης Ιανουαρίου θα οδηγήσει σε αυξήσεις εισοδημάτων για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και σε συνταξιούχους.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανακάλυψε ότι η Ελλάδα αποκλίνει από την υπόλοιπη Ευρώπη όταν αντιθέτως συγκλίνει σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εισοδήματα, ιδιωτική κατανάλωση, μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης.

Μίλησε για ανάγκη ψηφιοποίησης του κράτους, προφανώς επειδή δεν χρησιμοποιεί το Gov.gr όπου είναι ψηφιοποιημένες οι υπηρεσίες του Δημοσίου προς όφελος των πολιτών».

«Ισοπεδωτικές λογικές»

Οι κυβερνητικές πηγές καταλήγουν υποστηρίζοντας ότι «απέναντι στις ισοπεδωτικές και ανεύθυνες λογικές του ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες ξέρουν ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας.

Αμφιβάλουμε κατά πόσο εννοεί ο κ. Ανδρουλάκης όσα λέει για εκλογές, οι οποίες όπως έχει τονίσει επανειλημμένως ο Πρωθυπουργός θα γίνουν το 2027 και τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου να παρουσιάσει κανονικό και κοστολογημένο πρόγραμμα και όχι τις τωρινές αοριστολογίες με τις ακάλυπτες υποσχέσεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Economy
89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»
Ανασκόπηση 14.09.25

Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια υπερβολικά μακροσκελή ανασκόπηση, γεμάτη αυτοεπαίνους, αναφέρεται στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»
Η ρηματική διακοίνωση 13.09.25

Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»

Η Ελλάδα απορρίπτει ως αβάσιμη και παράνομη την «επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη
ΔΕΘ 13.09.25

Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και υποστήριξε πως μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εγγυηθεί

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Εκλογές άμεσα, είμαστε έτοιμοι – Η Ελλάδα της ΝΔ, Ελλάδα των χαμένων ευκαιριών
Θεσσαλονίκη 13.09.25 Upd: 21:26

Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Εκλογές άμεσα, είμαστε έτοιμοι – Η Ελλάδα της ΝΔ, Ελλάδα των χαμένων ευκαιριών

Επαναφορά 13ου μισθού στο Δημόσιο, ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους και τον αποκλεισμό της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Βασίλη Κικίλια να ζητά διερεύνηση για τη στάση του λιμενικού και για την επάρκεια των μέτρων απέναντι σε έκνομες ενέργειες στον χώρο του λιμένα 

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα των πρωτοβουλιών για ενότητα – Κάλεσμα στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς
«Κεφάλαιο ο Τσίπρας» 13.09.25

Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα των πρωτοβουλιών για ενότητα – Κάλεσμα στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς

«Είναι η ώρα των πρωτοβουλιών της ενότητας, όχι με την έννοια της συγκόλλησης, αλλά με την έννοια του πολιτικού βάθους και του πολιτικού περιεχομένου», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΔΕΘ: Η περιοδεία Ανδρουλάκη – Τα περίπτερα όπου στάθηκε και οι φοιτητικές αναμνήσεις από το Δημοκρίτειο
Θεσσαλονίκη 13.09.25

Η περιοδεία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ - Τα περίπτερα όπου στάθηκε και οι φοιτητικές αναμνήσεις από το Δημοκρίτειο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιηγήθηκε, μεταξύ άλλων, και στο περίπτερο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, όπου εκτίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό με ιστορικά αρχεία της Έκθεσης

Σύνταξη
Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία

O γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος μίλησε στο OT FORUM για το πρόγραμμα του κόμματος και την καθημερινότητα των πολιτών

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο – Χρειάζονται σημαντικά έργα
Κέντρο των Βαλκανίων 13.09.25

«Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο» - Επίσκεψη Ανδρουλάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε με βουλευτές του κόμματος τα περίπτερα της ΔΕΘ πριν από την ομιλία του που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη θα κουβαλάει στις αποσκευές του, κατά την παρουσία του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλες τις προγραμματικές επεξεργασίες του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση

Η επιλογή Χαρίτση κατά την 89η ΔΕΘ να επιμείνει στην αριστερή φυσιογνωμία του κόμματος - Η «γραμμή» για τις συμμαχίες, το «θολό κέντρο» και το πρόγραμμα των 12 σημείων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φλωρίδης: Αλλεργικός στις αντιδράσεις – Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης
Κόντρες 13.09.25

Αλλεργικός στις αντιδράσεις ο Φλωρίδης - Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης

Σοβαρές καταγγελίες έχει προκαλέσει η διάταξη που προωθεί ο Γιώργος Φλωρίδης, η οποία περιορίζει την πρόσβαση στη δικογραφία στον κατηγορούμενο και τον συνήγορο υπεράσπισης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου
«Δεν ξεχνάμε» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ξεχνά τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, το μίσος, το ρατσιστικό μένος τους και την βία που πρεσβεύουν και ασκούν», λέει η Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Το σχέδιο Κασσελάκη για εθνική αναγέννηση: Διαχωρισμός κράτους – εκκλησίας, επέκταση χωρικών υδάτων, δημόσια Παιδεία και «Τράπεζα Στέγης»
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25 Upd: 23:00

Διαχωρισμό κράτους - εκκλησίας, επέκταση χωρικών υδάτων, δημόσια Παιδεία και «Τράπεζα Στέγης» προτείνει ο Κασσελάκης

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης παρουσίασε το σχέδιό του για εθνική αναγέννηση από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται νωρίτερα από ότι πιστεύαμε – Τι λένε οι επιστήμονες
Ανησυχητικό ή όχι, θα συμβεί... 14.09.25

Η ανθρωπότητα θα συρρικνωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε - Πόσοι θα κατοικούμε στον πλανήτη το 2050

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον 14ο αιώνα, όταν η «μαύρη πανώλη» εξαφάνισε ίσως το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης
Art 14.09.25

Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης

Το πρόσφατο, ταχύτατα σβησμένο, γκραφίτι του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου υπενθυμίζει μια μακρά ιστορία αιώνων όπου η τέχνη συγκρούεται με την εξουσία και συχνά βγαίνει λαβωμένη

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ υποκλίθηκε στον Φώτη Ιωαννίδη για το ντεμπούτο του και εξήρε τον Γιώργο Βαγιαννίδη για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας.

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα στην Τιροθέα
Στη Φθιώτιδα 14.09.25

Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε από την Τιροθέα στη Φθιώτιδα για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»
Ανασκόπηση 14.09.25

Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια υπερβολικά μακροσκελή ανασκόπηση, γεμάτη αυτοεπαίνους, αναφέρεται στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»

Ο Μεχντί Ταρέμι «συστήθηκε» στο κοινό του Ολυμπιακού με δύο γκολ και την ώρα που η πρώην ομάδα του, Ίντερ, έχανε στο ντέρμπι από τη Γιουβέντους, τα ιταλικά ΜΜΕ τον αποθέωναν.

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
«Επικίνδυνες Σχέσεις» 14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Ρόδος: Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer – Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της
Βαριές κατηγορίες 14.09.25

Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer στη Ρόδο - Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της

Η 30χρονη ήταν γνωστή στα social - «Δεν μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται το Διαδίκτυο με ενδεχόμενη εμπορία» λέει ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την υπόθεση με τη ροζ κοκαΐνη

Σύνταξη
Greek Tourism 2025: Shorter, Closer, Last-Minute
English edition 14.09.25

Greek Tourism 2025: Shorter, Closer, Last-Minute

The most striking change compared with 2024 was the rise of Aegina, which entered the top five destinations, displacing Syros, with a year-on-year increase of 12.65%

Σύνταξη
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Music Stage 14.09.25

Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, συγκίνησε με τη συνεργασία της με συμφωνική ορχήστρα και απογείωσε τη βραδιά με την απρόσμενη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων – Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ
Σπάνια επαφή 14.09.25

Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων - Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ

Η συνάντηση του Πατριάρχη με τον Ερντογάν πραγματοποιήθηκε στο Ντολμαμπαχτσέ. Κατά τις συνομιλίες «εξετάστηκαν η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Γάζα και η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης»

Σύνταξη
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γερμανία: Τοπικές εκλογές – βαρόμετρο στη Ρηνανία-Βεστφαλία
Κόσμος 14.09.25

Εκλογές «βαρόμετρο» για την κυβέρνηση Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας με 18 εκατομμύρια κατοίκους και το πλουσιότερο της χώρας, θεωρείται συχνά «βαρόμετρο» των τάσεων για το σύνολο της ομοσπονδίας

Σύνταξη
Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Πότε αίρονται 14.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως το μεσημέρι σε 11 δρόμους γύρω από την Καλλιθέα - Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας
Ελλάδα 14.09.25

Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το κενό φύλαξης στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στη Σίκινο, και αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας που είχαν αφήσει οι πιστοί.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Daniel»: Δύο χρόνια από τις καταστροφές αγρότες ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 14.09.25

Δύο χρόνια από την κακοκαιρία «Daniel» αγρότες περιμένουν ακόμα τις αποζημιώσεις - Τι καταγγέλλουν για ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ερώτημα πλέον είναι αν και πότε η Κυβέρνηση σκοπεύει να αναλάβει την ευθύνη να δώσει τος αποζημιώσεις στους αγρότες που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο