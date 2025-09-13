ΔΕΘ: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη
Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»
Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής παρουσιάζει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.
Δείτε live:
Να σημειωθεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται για πρώτη φορά στη ΔΕΘ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γεγονός που αυξάνει την ευθύνη να πείσει το ακροατήριο και τους πολίτες πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί στις επόμενες εκλογές να «κοιτάξει στα μάτια» τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, βγάζοντας τη χώρα από το τέλμα της διαφθοράς και των σκανδάλων, αλλά και δίνοντας πραγματική οικονομική ανάσα στους Έλληνες, οι οποίοι ταλανίζονται από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.
Ολόκληρη η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ
