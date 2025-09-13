newspaper
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
13.09.2025 | 20:30
Αλιευτικό προσέκρουσε σε βράχια στον Θερμαϊκό - Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 18:37
Βίντεο από το τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια - Θύμα μια 16χρονη κοπέλα
ΔΕΘ: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:57

ΔΕΘ: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Upd:13.09.2025, 21:09
Ακρόαση άρθρου
A
A
Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής παρουσιάζει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Δείτε live:

YouTube thumbnail

Να σημειωθεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται για πρώτη φορά στη ΔΕΘ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γεγονός που αυξάνει την ευθύνη να πείσει το ακροατήριο και τους πολίτες πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί στις επόμενες εκλογές να «κοιτάξει στα μάτια» τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, βγάζοντας τη χώρα από το τέλμα της διαφθοράς και των σκανδάλων, αλλά και δίνοντας πραγματική οικονομική ανάσα στους Έλληνες, οι οποίοι ταλανίζονται από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.

Ολόκληρη η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

