Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να αποδείξει ότι είναι πρωθυπουργήσιμος; Εκ των πραγμάτων, το Σάββατο θα είναι «ημέρα ΠΑΣΟΚ». Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη θα κουβαλάει στις αποσκευές του, κατά την παρουσία του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλες τις προγραμματικές επεξεργασίες του κόμματος.

Η στόχευση είναι διττή. Από την μία πλευρά, να γίνει σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, άμεσα υλοποιήσιμο και εφαρμόσιμο. Και από την άλλη, ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης να εμφανιστεί ως το αντίπαλον δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αν μη τι άλλο, με βάση τις δημοσκοπήσεις, πρόκειται για μία δύσκολη εξίσωση. Εντούτοις, ήδη, από το καλοκαίρι, τα στελέχη του Κινήματος εργάζονται πυρετωδώς, προκειμένου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει μία ολιστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση από το βήμα της ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος θα βρεθεί για πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, πρόκειται να δεσμευτεί απέναντι στη νέα γενιά, ενώ θα ξορκίσει τις παλαιοκομματικές πρακτικές. Μάλιστα, πρόκειται να καταστήσει σαφές ότι δεν θα δείξει καμία ανοχή σε συμφέροντα που σωρεύουν οικονομική και πολιτική ισχύ εις βάρος του λαού.

Εδώ και αρκετό διάστημα, η Χαριλάου Τρικούπη σμιλεύει το τρίπτυχο «αξιοπιστία, συνέπεια, αλήθεια». Στελέχη του Κινήματος εκτιμούν ότι το πολιτικό «momentum»- με δεδομένη την διαρκή φθορά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού- είναι τέτοιο, που επιτρέπει στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη να δείξουν με τρόπο αξιόπιστο ότι υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος, που κινείται στον αντίποδα των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, ο ίδιος θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει «γωνίες», συγκεκριμένες κοινωνικές αναφορές και προτεραιότητες.

Οι συνεργασίες και οι δύο πρωθυπουργοί

Το Σάββατο, η μέρα θα κυλήσει πιο ομαλά για τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς στην ομιλία του θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των προγραμματικών θέσεων του κόμματος και στην αποδόμηση της κυβέρνησης. Η Κυριακή όμως, δεν θα είναι το ίδιο εύκολη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα κληθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Με δεδομένο το ανακάτεμα της πολιτικής «τράπουλας», τις δημοσκοπήσεις, τις αιχμές Φάμελλου εναντίον του και την παρουσία Τσίπρα, δεν αποκλείεται να ερωτηθεί για τις διεργασίες και το μέλλον της κεντροαριστεράς. Πάντως, στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν προετοιμαστεί για παν ενδεχόμενο.

Άλλωστε, για τους παροικούντες στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές παραδοχές. Πρώτη και πιο κρίσιμη είναι ότι η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει πως το ΠΑΣΟΚ θα κόψει πρώτο το νήμα της επόμενης εκλογικής κούρσας. Πισωγύρισμα σε σχέση με την αυτόνομη στρατηγική του κόμματος δεν πρόκειται να υπάρξει. Από εκεί και πέρα, η «γραμμή» φαίνεται πως είναι οριοθετημένη και για το ζήτημα των συνεργασιών. Η όποια συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα είναι… μετεκλογική και βασίζεται στο συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων που θα διαμορφωθεί. Μέχρι τις εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, ο στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ένας: η νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Από εκεί και πέρα, στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν αποτύχει πλήρως, επιμένοντας, παράλληλα, ότι το «ατού» του Νίκου Ανδρουλάκη είναι η αξιοπιστία. Πρόκειται για μία συνθήκη, που διαχωρίζει, κατά τους ίδιους, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσο από τον νυν όσο και τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δεν πρόκειται να «χαριστεί» σε κανέναν από τους δύο.