Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Συγχώνευση υπουργείων, μείωση μετακλητών, αλλαγές στον ΦΠΑ με μηδενισμό σε συγκεκριμένες κατηγορίες, μείωση ΕΝΦΙΑ σε πολύτεκνους και 13ος μισθός είναι μερικές από τις προτάσεις στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Με κεντρικό σύνθημα τη δημιουργία «μιας Ελλάδας για όλους» και προμετωπίδα «πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες», ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το βράδυ του Σαββάτου, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί στην «επιτακτική ανάγκη» ανάκτησης της εθνικής αυτοπεποίθησης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «να φέρουμε αέρα αισιοδοξίας στην κοινωνία για μια Ελλάδα με υψηλούς στόχους».

Με το βλέμμα και στο ηθικό του εσωκομματικού ακροατηρίου, θα επισημάνει πως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ διαθέτει «επεξεργασμένο κυβερνητικό σχέδιο, χωρίς να ασκεί πολιτική με τις δημοσκοπήσεις», και «σύγχρονη κουλτούρα διακυβέρνησης», που λέει «όχι» στον πελατειασμό. «Μια αξιόπιστη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, χωρίς αλαζονεία και ασυδοσία», θα τονίσει χαρακτηριστικά.

Οι «πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Ανδρουλάκης θα τονίσει κατά την ομιλία του ότι ήρθε η ώρα για μια νέα σύγκλιση. «Σύγκλιση στα εισοδήματα, στους θεσμούς, στις δεξιότητες, στην εμπιστοσύνη των πολιτών», θα υπογραμμίσει, επισημαίνοντας τις «πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, την άνοδο πέραν του 80% του βιοτικού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το 2035, τη μείωση των ανισοτήτων, τη δικαιότερη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου με στόχο την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και της αύξησης της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ωστόσο, όπως θα αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «δεν υποσχόμαστε δημοσιονομική πλειοδοσία, αλλά σκληρή δουλειά και ένα συνολικό σχέδιο διακυβέρνησης».

Συγχώνευση υπουργείων, αναβάθμιση ΑΣΕΠ

Ακολούθως αναμένεται ο κ. Ανδρουλάκης να προχωρήσει σε εξειδίκευση των πέντε εθνικών προτεραιοτήτων. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του κράτους, θα τονίσει ότι σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναλάβει την εξουσία, θα προχωρήσει σε «μικρό, ευέλικτο υπουργικό σχήμα», με την παράλληλη συγχώνευση των υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός, όπως θα πει, «να αποκτήσει η διοίκηση του κράτους ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων».

Θα μιλήσει για «διαύγεια παντού» και «δικαστική διαύγεια», ενώ θα κάνει λόγο για διακριτούς ρόλους «κράτους-περιφερειών-δήμων», με τα ΚΕΠ να αναβαθμίζονται σε «υποκαταστήματα του κράτους», τύπου υπηρεσίας μιας στάσης. Παράλληλα, θα προαναγγείλει δέσμη παρεμβάσεων για ανεξαρτησία των δικαστών, στις δημόσιες συμβάσεις ώστε «να σταματήσει η λεηλασία του δημοσίου χρήματος», πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις, όπως και πλήρης αναβάθμιση του ΑΣΕΠ με αρμοδιότητες την επιλογή όλου του προσωπικού του δημοσίου (μόνιμου, ορισμένου χρόνου, μετακλητών και διοικητών), την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, τις προαγωγές σε θέσεις ευθύνης αλλά και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Ακόμη, ο κ. Ανδρουλάκης θα υποσχεθεί τη μείωση των μετακλητών κατά 50%.

Μηδενισμός ΦΠΑ σε βρεφικά είδη, μείωση ΕΝΦΙΑ σε πολύτεκνους

Στο μέτωπο της φορολογίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εξαγγείλει, εκ νέου, την τιμαριθμική προσαρμογή φορολογικής κλίμακας, με σκοπό, όπως θα τονίσει, «να να αποφύγουμε κρυφές αυξήσεις φόρου λόγω πληθωρισμού, με σταδιακή εφαρμογή όπως στην Πορτογαλία και πλήρη τιμαριθμοποίηση σε βάθος τετραετίας».

Για τους έμμεσους φόρους, θα υποσχεθεί σταδιακή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά (ψωμί, λάδι, αυγά, γάλα), υπό τις προϋποθέσεις του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου λόγω φοροδιαφυγής και των αυστηρών ελέγχων, ώστε να περάσει η μείωση στον καταναλωτή, ενώ θα δεσμευτεί για μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη και αγαθά, όπως είναι η σκόνη γάλακτος και οι πάνες.

Απαντώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον χαμηλό ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, θα επισημάνει πως αποτελούσε πρόταση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. «Αλλά ο κ. Μητσοτάκης την απέρριπτε με το επιχείρημα πως η μείωση του ΦΠΑ δεν θα έχει αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή. Μάλλον τον πείσαμε και αναθεώρησε…», θα πει σκωπτικά, τονίζοντας πως «εμείς δεσμευόμαστε για ειδικό ταμείο στα νησιά που λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης αιμοδοτούν τα κρατικά ταμεία, ώστε να επιστρέφεται μέρος των εισπράξεων από τον αυξημένο ΦΠΑ σε υποδομές ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ανθεκτικότητας».

Παράλληλα, θα δεσμευτεί μείωση 75% του ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα σε πολύτεκνες οικογένειες. Όσον αφορά την ακρίβεια, θα επαναλάβει τις προτάσεις του για θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών και την ισχυροποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με νέους πόρους και τεχνολογικά μέσα. Ακόμη, θα επαναλάβει τις προτάσεις για το στεγαστικό του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, όπως αυτές είχαν παρουσιαστεί τον Απρίλιο.

Στόχος ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο» και επαναφορά 13ου μισθού

Θα κάνει λόγο για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, που στόχος είναι «η δικαιότερη διανομή του εισοδήματος μεταξύ κερδών και μισθών, κάτι που περνά μέσα από την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας αλλά και των εισοδημάτων όλων των πολιτών».

Αυτό θα επιτευχθεί, σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, «με σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, κάτι που είναι δίκαιο έπειτα από την εισοδηματική αφαίμαξη που υπέστησαν την περασμένη δεκαετία. Με επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών. Με επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων». Ακόμη, θα αναφερθεί στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους και αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης με σταδιακή της μείωση.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα των μικρομεσαίων»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα τονίσει στην ομιλία του πως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είναι το κόμμα των μικρομεσαίων. Θα μιλήσει για μια «νέα αναπτυξιακή στρατηγική» που, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει ενοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων υπό το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, θα υποσχεθεί Ενιαίου Φορέα Στρατηγικών Επενδύσεων και δημιουργία ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας ως ανεξάρτητου θεσμού με ενιαία διοίκηση, που θα συμπεριλαμβάνει την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, άλλα επενδυτικά ταμεία όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Εθνικού Πλούτου στο οποίο ενσωματώνεται το «Υπερταμείο».

«Η χρηματοδότηση του αναπτυξιακού Ομίλου ενισχύεται με τη διάθεση αρχικού κεφαλαίου από υπερπλεονάσματα, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας του ‘Υπερταμείου’ και κρατικά έσοδα από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων (ορυκτών, ενεργειακών, θαλάσσιων)», θα σημειώσει ο κ. Ανδρουλάκης και θα προσθέτει ότι «με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, για την κάλυψη του μεγάλου επενδυτικού κενού στη χώρα, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα: Angel visa, απλοποίηση ξένων επενδύσεων, Εθνικό Μητρώο Προμηθευτών για σύνδεση επενδυτών με εγχώριες αλυσίδες παραγωγής, αναβάθμιση βιομηχανικών πάρκων, επιταχυνόμενες αποσβέσεις».

Έτσι, θα επισημάνει ο κ. Ανδρουλάκης, «θα καταφέρουμε να πετύχουμε αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων στο 20% του ΑΕΠ, που μεταφράζεται σε επιπλέον 5 δισ. ευρώ».

Επιπλέον για τους μικρομεσαίους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα δεσμευτεί για «ευέλικτες ρυθμίσεις (έως 120 δόσεις) και διαγραφή προστίμων/προσαυξήσεων», ακατάσχετο αναλογικό λογαριασμό, μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων και προώθηση «δεύτερης ευκαιρίας» για επανεκκίνηση της δραστηριότητας, με αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών, απαλλαγή από ΦΠΑ για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους και δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης.

Προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος

«Για το ιδιωτικό χρέος που βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, έχουμε καταθέσει κατ’ επανάληψη στη Βουλή τροπολογίες και ζητούμε μεταξύ άλλων: προστασία της πρώτης κατοικίας και δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, αυστηρότερο Κώδικα Δεοντολογίας με αυστηρές υποχρεώσεις και ποινές για τα funds, υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη πριν οι τράπεζες μεταβιβάσουν τα κόκκινα δάνεια στη δευτερογενή αγορά», θα πει ακόμη για το καυτό ζήτημα του ιδιωτικού χρέους που ξεπερνά τα 250 δισ. ευρώ.

Ειδική αναφορά θα πραγματοποιήσει για το ΕΣΥ, τους αγρότες και την Παιδεία, ενώ για τα ΑμεΑ θα προτείνει μόνιμο μηχανισμό ετήσιας αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων, όπως και την καθολικότητα του προσωπικού βοηθού.

«Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε ως κυβέρνηση στην εφαρμογή 12 σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης, με εξειδικευμένο σχεδιασμό ανά περιφέρεια και ενότητα», θα τονίσει ο κ. Ανδρουλάκης για την περιφερειακή ανάπτυξη, κάνοντας λόγο για ανάγκη διαφύλαξης των ελληνικών περιουσιών στις ακριτικές περιοχές.

«Θα αγωνιστώ για μια πατρίδα καλύτερη για τις νέες γενιές»

Όσον αφορά το πολιτικό προκείμενο, ο κ. Ανδρουλάκης θα τονίσει τη δέσμευσή του να αγωνιστεί ώστε να προσφέρει «στις νεότερες γενιές μια πατρίδα καλύτερη. Χωρίς παλαιοκομματικές νοοτροπίες και πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Χωρίς ανοχή σε συμφέροντα που σωρεύουν οικονομική και πολιτική ισχύ εις βάρος του λαού. Χωρίς φοβικά σύνδρομα στη χάραξη μιας περήφανης εξωτερικής πολιτικής που θα βάλει την Ελλάδα στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, στην Ευρώπη και στον κόσμο».

Σημειώνεται ότι τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη έχουν εκπονήσει ειδικό πρόγραμμα για τη Θεσσαλονίκη, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επέκταση του μετρό στη δυτική πλευρά της πόλης και τη μετατροπή της ΔΕΘ σε μητροπολιτικό πάρκο. Άλλωστε, αναφέρθηκε σε αυτό ο κ. Ανδρουλάκης στη χθεσινή συνάντησή του με τον δήμαρχο της πόλης, Στέλιο Αγγελούδη. Τέλος, σημειώνεται, στελέχη της πράσινης παράταξης δεν αποκλείουν να υπάρξει… έκπληξη στα όσα θα παρουσιάσει στο κυβερνητικό πρόγραμμα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο