Στον αγιασμό ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς στο σχολικό συγκρότημα του 3ου και του 17ου δημοτικών σχολείων Θεσσαλονίκης παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του ο κ. Ανδρουλάκης, επισήμανε πως «η αγωνία μας για μια ισχυρή δημόσια παιδεία μας οδήγησε να προτείνουμε επίσημα την έναρξη του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Το Εθνικό Απολυτήριο θα είναι μία γενναία μεταρρύθμιση, ώστε το δημόσιο σχολείο να πάψει να είναι ένα εξεταστικό κέντρο, -όπως σήμερα, δυστυχώς, εξελίσσεται- , εις βάρος της ποιότητας των εφοδίων που παίρνουν τα παιδιά μας σε όλη την Ελλάδα».

Όσα ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης:

«Θέλω να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς. Το μέλλον της πατρίδας μας είναι τα παιδιά μας. Και το μέλλον των παιδιών μας εξαρτάται από την παιδεία και ιδιαίτερα από τη δημόσια παιδεία.

Για αυτό, πρέπει να είναι προτεραιότητά μας να την ενισχύσουμε, όχι με μπαλώματα, αλλά με υποδομές λειτουργικές και ασφαλείς σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, με σύγχρονα προγράμματα, όπως στις ευρωπαϊκές χώρες, με κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς. Και, βέβαια, πρέπει επιτέλους να επενδύσουμε στην ειδική αγωγή για να πετύχουμε το σχολείο της συμπερίληψης.

Η αγωνία μας για μια ισχυρή δημόσια παιδεία μας οδήγησε να προτείνουμε επίσημα την έναρξη του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Το Εθνικό Απολυτήριο θα είναι μία γενναία μεταρρύθμιση, ώστε το δημόσιο σχολείο να πάψει να είναι ένα εξεταστικό κέντρο, -όπως σήμερα, δυστυχώς, εξελίσσεται- , εις βάρος της ποιότητας των εφοδίων που παίρνουν τα παιδιά μας σε όλη την Ελλάδα. Να γίνει ένα σχολείο που θα παράγει επιστήμονες, μαθητές που θα μπορούν να σταθούν στις σημερινές προκλήσεις.

Για αυτό, πιστεύουμε ότι όλα τα κόμματα πρέπει να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια. Η δημόσια παιδεία είναι προτεραιότητα για να έχουμε μία χώρα με μικρότερες ανισότητες, μία χώρα όπου οι επόμενες γενιές θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Η δημόσια παιδεία είναι αυτή που θα δημιουργήσει μία Ελλάδα για όλους τους Έλληνες».