ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία

Μήνυμα για το νέο σχολικό έτος, που ξεκινά σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Η έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι χιλιάδες μαθητές που γεμίζουν τα προαύλια των σχολείων, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που τους υποδέχονται, οι γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους στα πρώτα τους σχολικά βήματα, συνθέτουν κάθε 11η του Σεπτέμβρη μια αισιόδοξη εικόνα», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακόμη, πρόσθεσε πως «με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία όλης της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία».

«Να φτιάξουμε το δημόσιο σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας»

Παράλληλα, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και τομεάρχης Παιδείας, Διονύσης Καλαματιανός, επισήμανε σε δήλωσή του πως «οι δύσκολες συνθήκες στην εκπαίδευση παραμένουν: σχολεία κλείνουν ή συγχωνεύονται, εκπαιδευτικοί δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί στις θέσεις τους, μαθητές στοιβάζονται σε τάξεις, βασικές υποδομές παραμένουν ακατάλληλες ή επικίνδυνες. Είναι απαράδεκτο, το 2025, να συζητάμε ακόμη για ελλείψεις σε σχολικά κτήρια, σε προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό».

Ολόκληρη η δήλωση του Διονύση Καλαματιανού:

«Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με αισιοδοξία και όνειρα. Ευχόμαστε από καρδιάς καλή πρόοδο στους μαθητές και τις μαθήτριες που επιστρέφουν στα θρανία, όπως επίσης και στα «πρωτάκια» μας που με ενθουσιασμό διαβαίνουν για πρώτη φορά την πόρτα του σχολείου. Στο πλευρό των παιδιών μας βρίσκονται οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, που στηρίζουν καθημερινά το δημόσιο σχολείο, σηκώνοντας συχνά βάρη μεγαλύτερα από αυτά που τους αναλογούν. Τους ευχόμαστε καλή δύναμη.

Δυστυχώς, οι δύσκολες συνθήκες στην εκπαίδευση παραμένουν: σχολεία κλείνουν ή συγχωνεύονται, εκπαιδευτικοί δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί στις θέσεις τους, μαθητές στοιβάζονται σε τάξεις, βασικές υποδομές παραμένουν ακατάλληλες ή επικίνδυνες. Είναι απαράδεκτο, το 2025, να συζητάμε ακόμη για ελλείψεις σε σχολικά κτήρια, σε προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι μειώνεται ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών, με τις νέες εγγραφές να είναι πολύ λιγότερες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Πρόκειται για μια συνθήκη που οφείλεται κατά πολύ στο δημογραφικό και που θα πρέπει έντονα να μας απασχολήσει. Σε κάθε περίπτωση, το βέβαιο είναι ότι χρειάζονται πολιτικές στήριξης της οικογένειας και της δημόσιας εκπαίδευσης ώστε να βγούμε από την κρίση και όχι συρρίκνωσης του δημόσιου σχολείου, όπως κλείσιμο σχολικών μονάδων και υπεράριθμα τμήματα, που εντείνουν το πρόβλημα, ιδίως στην ελληνική περιφέρεια.

Πιστεύουμε σε ένα σχολείο ανοιχτό, δημοκρατικό και ποιοτικό για όλα τα παιδιά. Ένα σχολείο που μορφώνει και δεν αποκλείει. Με μόνιμες και επαρκείς προσλήψεις εκπαιδευτικών, με ουσιαστική στήριξη του έργου τους και σύγχρονες υποδομές. Αυτή την προσπάθεια θα συνεχίσουμε με σύμμαχο την κοινωνία, για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας».